Seitsemää Rannikkoprikaatin ammattisotilasta epäillään rikoksista liittyen varusmiesten epäasialliseen kohteluun

Seitsemää Rannikkoprikaatissa palvelevaa ammattisotilasta epäillään useista rikoksista liittyen varusmiesten epäasialliseen kohteluun, poliisi kertoo.

Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat esimiesaseman väärinkäyttäminen, palvelusrikos, laiton uhkaus, pahoinpitely ja lievä pahoinpitely.

Poliisin mukaan kyse on ollut pääosin koulutuksessa ja harjoituksissa tapahtuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja kielenkäytöstä. Muutamissa tapauksissa on syytä epäillä, että ihmisiä on uhattu väkivallalla ja heihin on myös kohdistettu väkivaltaa, poliisi kertoo.

Tutkinnanjohtaja Jouni Pulkkinen ei kommentoinut STT:lle tarkemmin epäiltyjen ikää, sukupuolta tai palveluspaikkaa.

Esitutkinnassa selvitettiin yhteensä 19 tekotapahtumaa, jotka ajoittuvat viime vuoden kesä-lokakuulle. Esitutkinnassa kuulusteltiin asianomistajina yhteensä 44 varusmiestä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittanutta ihmistä.

Helsingin Sanomat kertoi viime joulukuussa, että Pääesikunnan oikeudellisen osaston esitutkinta alkoi Rannikkoprikaatin komentajan, kommodori Marko Laaksosen pyynnöstä.

