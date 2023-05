Kuuloliiton lanseeraama Selkeän puheen viikko on virallisesti tällä viikolla, mutta mikään ei ole esteenä, etteikö Selkeän puheen viikko voi olla joka viikko.

Viikon tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä selkeän puheen merkityksestä viestinnän saavutettavuudelle.

Selkeä puhe tukee viestin vastaanottamista kaikenlaisissa tilanteissa.

Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä monelle puheen seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa. Puhujan puhetapa vaikuttaa puheen ymmärrettävyyteen ja puheesta selvän saamiseen.

Selkeä puhe on rauhallista ja hyvin artikuloitua. Jokainen äänne ja sana erottuvat hyvin toisistaan. Viimeistä sanaa ei nielaista. Yksittäiset sanat ja erisnimet on tärkeää sanoa selkeästi ja kuuluvasti. Lauseiden ja eri aiheiden välissä kannattaa pitää taukoa, jotta kuulija pysyy perässä.

Huonokuuloisen kohdatessaan moni alkaa huutaa, mikä ei ole tarpeellista. Päinvastoin huutaminen haittaa ymmärtämistä.

Äänenvoimakkuuden tulee olla tilanteeseen sopiva: siihen vaikuttavat esimerkiksi tilan koko, akustiikka, taustaäänet sekä kuulijoiden määrä ja etäisyys puhujaan.

Hälyisä ja kaikuisa tila vaikeuttavat kuulemista, vaikka puhe olisikin selkeää. Häiriötekijöitä ovat muiden ihmisten keskustelu samassa tilassa, taustamusiikki, ilmanvaihto ja liikenteen äänet.

Kuulovammaisille on tärkeää nähdä kasvosi keskustellessa. Kaikki ihmiset hyödyntävät enemmän tai vähemmän tiedostamattaan ihmisen huuliota eli päättelevät puheen sisältöä puheen näkyvistä piirteistä, kuten huulten, kielen ja leuan liikkeistä

Kuulovammaisista isolle osalle huulioluku on välttämätön osa kommunikaatiota. Siksi puhujan on tärkeää huolehtia, että hänen kasvonsa näkyvät hyvin ja on suunnattu kohti kuulijaa.

Mielestämme selkeä puhe on periaatekysymys: haluatko, että jokainen ihminen ymmärtää viestisi?

Viranomaiselle selkeä puhe on jo velvollisuus, sillä myös kuulovammaisilla on oikeus tiedonsaantiin.

Selkeä puhe palvelee myös esimerkiksi maahanmuuttajia ja heitä, joiden tiedonkäsittelytaidot ovat heikentyneet. Selkeästä puheesta hyötyvät aivan kaikki, myös itse puhuja. Väärinkäsitysten vaara pienenee, ymmärrämme toisiamme paremmin.

Anne Nummi

puheenjohtaja

Salon Kuuloyhdistys ry