Seniori-Salosta uusi brändi

Lämpimät kiitokset eläinklinikka EHYT, kun otitte meidät vastaan kuolevan koiramme Urhon kanssa. Muille emme kelvanneet. Muistamme ikuisesti ystävällisen palvelunne. Urhon ikävöivä perhe

Voi miten ikävää, että Halikonlahden esteettömällä polulla joku on kohdannut niin monia murheita. Hän on astunut koirankakkaan, kompastunut liian pitkään hihnaan ja vielä saanut kuulovammankin räksytyksestä. Kyllä on ollut syitä mielensä pahoittaa. Voimia sinulle kestää tämäkin kevät. Koiran ulkoiluttaja

Soppa Sannan ympärillä vaan jatkuu ja jatkuu. Sanna voisi mennä vaikka sinne EU-huippuvirkaan, että saisi hetken taukoa soppauutisista. Hei hei

Nyt koiraihmiset käykää tutustumassa Vuohensaaren kävelylenkkiin, on vaan kaksi kilometriä. Lenkkeilijä

Koiratarhat ovat muualla. Kakka-altaiden reunoilla kulkevat polut ovat kaikkien käytössä. Itse kuljen viikoittain siellä koirien kanssa, aina väistän muita kulkijoita enkä ole nähnyt kovinkaan montaa riehuvaa tai muuten häiriötä aiheuttavaa koiraa. Mitä tulee ulostekasoihin, enimmäkseen ovat lintujen ulosteita ja ihmisten heittämiä nenäliinoja ja eväspapereita. Räksytä omassa tarhassasi. Koiran ihminen

Halikon altaiden poluilla ei ole koirakieltoa. Polulla hihnassa kulkeva koira ei pesiviä lintuja häiritse. Lenkkeilen poluilla useita kertoja viikossa eikä kertaakaan ole koirista ollut häiriöitä linnuille eikä ihmisille. Koiraton

Kiitos ja kumarrus sille ihanalle rehelliselle ihmiselle, joka palautti löytämänsä pankkikortin salolaispankkiin. Me läheiset ja äitimme olemme todella kiitollisia. Hienosti toimittu. Päivä pelastettu

Salon Helsingintien puoleinen puoli voimissaan. On elämää, liikkeitä ja asukkaita. Hienoa! Ei näivettynyttä

Salon kannattaisi ehdottomasti profiloitua eläkeläisystävälliseksi kaupungiksi. Siihen olisi väestö jo valmiina, ei tarvitse enää houkutella ketään asumaan. Nuorten lapsiperheiden asiat on ajettu päivähoitoratkaisuilla yms. jo alas, niin ei tarvi huolehtia siitäkään. Keskustakin on virkamiesten toimesta hiljennetty alle 60 desibelin, eli nukkuminen onnistuu ympäri vuorokauden. Seniori-Salo

Kaikkien aikojen katastrofihallitus tulossa? Persut jo kyselevät etukäteen, että mitkä Ylen kanavista he lopettavat. Onneksi kokoomus tässä hajoaa ja osa vastustaa puolueettomaan Yleen kajoamista. Onhan koko Ylen johdolla oikeistotausta. Katastrofia odottaessa

No nyt ne Putinin natsipellet vaativat jo tässäkin lehdessä ukrainalaisilta rajat kiinni. Tuskinpa tulee onnistumaan, vaan rajat sulkeutuvat venäläisiltä. Dante

Venäjä veti herneen nenään yhdestä kaljapullon heitosta. Miettisivät itse mitä on tullut heitettyä itsenäisen Ukrainan maaperälle. Typerää touhua

Minua on pidemmän aikaa ihmettänyt mitä virkaa on hoitotakuulla, kun homma ei pelaa. Onko liikaa herroja, jotka eivät ole tilanteen tasalla ja jotka ajavat varakkaiden etua? Köyhä kansa on laitettu kyykkyyn. Tämä on väärin

Loft-asunnot, miten virkistävää! Hieno idea Niemisiltä. Nyt vaan kaupungilta myönteistä suhtautumista asian eteenpäin viemiseksi. Hengessä mukana