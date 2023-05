Sisu menestyi hyvin: oli Yhdysvalloissa viikonlopun kymmeneksi katsotuin – suomalainen toimintaelokuva pääsi yli tuhannelle valkokankaalle

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu sai viikonloppuna ensi-iltansa Pohjois-Amerikan valkokankailla. Jakelija Lionsgate sai sen peräti 1 006 elokuvasaliin.

Levitys on eurooppalaiselle elokuvalle poikkeuksellisen laaja, ja teatterimäärä yksi historian suurimmista pohjoismaiselle elokuvalle. Suomalaisista elokuvista Renny Harlinin esikoinen Jäätävä polte levitettiin 1 078 valkokankaalle vuonna 1986. Aki Kaurismäen elokuvien levitykset Yhdysvalloissa ovat olleet laajimmillaan parin sadan valkokankaan luokkaa.

Perjantaina Sisu oli Pohjois-Amerikan kuudenneksi katsotuin elokuva. Sunnuntain ennakkolaskelmien mukaan Sisu keräsi viikonloppuna kaikkiaan 3,3 miljoonan dollarin eli kolmen miljoonan euron lipputulot ja oli viikonlopun katsojatilastossa lopulta sijalla kymmenen. Yhdysvalloissa mitataan lipunmyyntiä rahana, ei kävijämäärinä, mutta kyse on noin 300 000 katsojasta.

– Amerikkalaiset sanovat, että se on hyvä tulos elokuvalle, jossa ei ole tähtinäyttelijöitä ja joka on osin tekstitetty, tuottaja Petri Jokiranta kertoo.

Asetelma on kutkuttava: vain kuusi miljoonaa euroa maksanut Sisu, jonka pääosassa on Jorma Tommila, asettui rinnan suurten Hollywood-tuotantojen kanssa.

– Tappelimme valtavirtaelokuvien kanssa. Emme jääneet art house -kategoriaan, Jokiranta summaa.

– Minun ja Jalmarin yhteiset 15 vuotta elokuvantekoa huipentuvat siihen, että saimme kunnon teatterilevityksen Yhdysvalloissa.

Jokiranta on tuottanut myös Helanderin aiemmat elokuvat Rare Exports (2010) ja Big Game (2014).

Tulos yllätti

Sisun perjantain vetovoima ylitti elokuvabisnestä käsittelevien ja kunkin viikonlopun lipunmyyntiä tarkasti seuraavien Hollywood-medioiden odotukset. Deadline-julkaisu nosti menestysyllätyksen otsikkoonsa jo torstain ennakkonäytösten lipunmyynnin perusteella. Sisulle ehdittiin povata viiden miljoonan dollarin viikonlopputulosta. Se ei toteutunut.

Deadlinessa Sisun menestystä verrattiin ruotsalaiseen Miehet jotka vihaavat naisia -elokuvaan (2009) sekä Luc Bessonin Tyttö nimeltä Nikitaan (1990). Rinnastaminen ei ole yksinkertaista, koska elokuvien ansaintalogiikka on muuttunut. Hollywoodin ulkopuolelta tulevat pienehkön, mutta innokkaan yleisön toiminta- ja kauhuelokuvat julkaistaan yhä useammin ainoastaan suoratoistopalveluissa. Yhdysvalloissa Sisulle on lähtökohtaisesti vain 18 päivän ”ikkuna” eli yksinoikeusaika valkokankailla ennen muita alustoja.

Elokuvateatterimenestys on silti tärkeää, ja sillä saadaan laajin näkyvyys. Sisun kansainvälinen jakelu on nyt vasta alussa. Tällä hetkellä se pyörii jo esimerkiksi Ruotsissa ja Intiassa. Seuraavia suuria ensi-iltamaita ovat toukokuussa Saksa ja Britannia sekä kesällä Ranska.

Suomessa Sisu tuli elokuvateattereihin tammikuussa ja on saanut reilut 153 000 katsojaa, mikä on lipunmyyntinä noin kaksi miljoonaa euroa. Sisu on Suomessa vuoden viidenneksi katsotuin ja toiseksi katsotuin suomalainen elokuva.

Kriitikot suopeita

Sisun tukena ovat hyvä kriitikkovastaanotto ja puskaradio: elokuvan ennakkoesityksissä ja festivaaleilla nähneet ovat innostuneet railakkaasta ja taitavasti yliampuvasta toimintaseikkailusta.

Odotuksia on luotu trailerilla, joka oli Yhdysvalloissa kiinnitettynä kevään suurimman toimintahitin John Wick 4:n eteen.

Kritiikkejä keräävä Rotten Tomatoes -sivusto listasi maanantaina Sisusta 92 arvostelua, joista 93 prosenttia oli positiivisia.

Rotten Tomatoesin huippukriitikoiksi määrittämässä joukossa positiivisten arvioiden osuus oli 87 prosenttia. Soraääniä kuului vain kahdesta mediasta. New York Timesin kriitikon mukaan elokuva oli kaikessa väkivaltaisuudessaankin liian varovainen. Los Angeles Timesin kriitikko piti Sisua epäuskottavana.

Vappuviikonloppuna jännitettiin lipunmyyntiä

Ohjaaja Jalmari Helander antoi Sisu-elokuvan tiimoilta Yhdysvaltoihin kymmeniä haastatteluja vain muutaman päivän aikana ennen ensi-iltaa. Ne toteutettiin etänä. Helander oli kotonaan Järvenpäässä.

– On tämä vähän erikoista, Helander sanoo.

– Perjantaina oli outo tunne, kun tiesin, että Amerikassa aukeaa Sisu ja itse imuroin mattoja kotona.

Helanderille sataa ohjaustarjouksia Hollywoodista. Ammattilaiset näkevät sekä Sisun laadun lajityypissään että kyvyn, jolla suomalaiset ovat saaneet pienestä budjetista hämmästyttävän paljon irti.

– Perjantaina lähestyttiin jo tyylillä, voidaanko tehdä sopimus heti. Tietyille ehdotuksille alkaa olla vaikea sanoa ei.

Kalle Kinnunen