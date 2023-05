Sivistyksen ja yrittämisen käsittely pitkällä hallitusneuvotteluissa, sote ja työllisyys kesken – Orpo lupaili varovasti tulosten julkistamista

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden puheenjohtajat voivat päättää julkistaa neuvotteluiden tuloksia, kun jokin iso kokonaisuus valmistuu.

Toistaiseksi tiedotuslinja on ollut niukka. Hallitusneuvotteluiden alkamisesta tuli tiistaina kuluneeksi tasan neljä viikkoa. Orpo sanoi tiistaina, että toistaiseksi neuvotteluissa on keskitytty töiden tekoon.

– Jos on neuvottelut kesken ja kerrotaan keskeneräisiä neuvotteluiden alla olevia asioita, niin se yleensä mutkistaa ratkaisun löytämistä, Orpo sanoi.

Orpo luonnehti neuvotteluiden etenemistä kertomalla, että noin kolmasosa neuvottelujaostoista on saanut työnsä lähes valmiiksi.

Neuvotteluissa on kahdeksan pääryhmää. Orpo luonnehti, että sivistykseen, yritystoimintaan sekä ulko- ja puolustuspolitiikkaan liittyvät pääryhmät ovat työssään todella pitkällä.

Lisäksi pääryhmille tiettyjen aihealueiden valmistelua tekee yhteensä 18 jaostoa. Jaostoista Orpo arvioi, että ehkä kuusi tai seitsemän eli noin kolmasosa on saanut työnsä lähestulkoon valmiiksi.

– Vielä kun talouden viimeiset luvut tulevat, he pystyvät viimeistelemään työnsä, Orpo sanoi.

Sote ja työllisyys kesken

Hallitusneuvotteluiden sisällöstä on kerrottu julkisuuteen säästeliäästi, ja myös eri tiedotusvälineiden omien tietojensa varassa uutisoimia paljastuksia on vain vähän.

Tilanne ei muuttunut tiistaina, jolloin Orpo ei edes pitänyt tiedotustilaisuutta, jollaisen hän on yleensä järjestänyt neuvottelupäivien iltapäivisin. Myös eduskunnan puhemiehenä toimivan Orpon huomiota kaivattiin Arkadianmäellä.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi aamulla, että hallitusneuvotteluissa on ratkottavana vielä paljon isoja asioita.

– Tilanne ei ole mitenkään helppo, hän sanoi.

Henriksson nosti keskeneräisinä asioina esiin muun muassa sote-asiat, kehitysavun, työllisyystoimet ja kuntien tilanteen.

Hän ennakoi, että seuraavat päivät ja viikot näyttävät, syntyykö Suomeen toimintakykyinen hallitus hallitusneuvotteluissa nyt olevien puolueiden pohjalta.

Henriksson toisti näkemyksensä siitä, että mikään ei ole valmista ennen kuin kaikesta on sovittu.

Kehitysapu vaikea asia

Yksi erittäin vaikea asia ratkaistavaksi näyttää olevan kehitysavun taso ja siihen mahdollisesti tehtävät leikkaukset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiistaina aamulla, että kehitysapu on edelleen täysin riitainen asia.

– Mitä enemmän pitää leikata muualta, mitä suurempia säästöjä vaaditaan, mitä enemmän niitä (leikkauksia) tulee julkisuuteen, ja että niitä tehdään eri kohteista, niin yhä voimakkaammin me olemme sitä mieltä, että niitä pitää tehdä myös Suomen kehitysapuun, hän sanoi.

Myös RKP:n Henriksson totesi, että näkemykset ovat puolueiden välillä hyvin erilaiset, vaikka hän sanoi puolueensa lähtevän siitä, että myös tässä asiassa joudutaan tekemään hankalia päätöksiä.

– Ei tämä ole mikään mustavalkoinen asia. Tämä on asia, joka koskettaa meidän kansainvälistä asemaamme. Kyse on myös meidän maineestamme maailmalla. Ja kyse on myös siitä, missä haluamme ihmisiä auttaa.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula