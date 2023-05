Someron Leivonpesän päiväkoti on ahdas ja vanhanaikainen – päättäjät liputtavat uuden päiväkodin puolesta peruskorjauksen sijasta

Ahdas ja vanhanaikainen, sisäilmaongelmia ja huonoja tilaratkaisuja. Someron keskustassa sijaitseva Leivonpesän päiväkoti on valmistunut vuonna 1989, ja vuodet ovat tehneet talossa tehtävänsä.

– Leivonpesän tilat eivät vastaa millään muotoa nykyajan vaatimuksia. Rakennuksessa on jo usean vuoden ajan todettu myös sisäilmaongelmia, joita ei ole saatu korjattua, Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sanoo.

Vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä vielä virallisesti niin uusi päiväkoti kuin vanhan peruskorjaus ja laajennus, mutta kokonaan uusien tilojen puolesta liputetaan jo avoimesti.

– Kannatan ehdottomasti uusia tiloja. Leivonpesässä pitäisi tehdä todella paljon muutoksia, että tiloista saataisiin toimivat. Myös se maksaa, Mäkelä-Rönnholm huomauttaa.

– Todennäköisin vaihtoehto on uudet päiväkodin rakentaminen, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti (sd.) on vahvasti uusien tilojen kannalla.

Leivonpesän päiväkodin kuntotarkastuksessa tiloista ei löytynyt isoja ja akuutteja teknisiä puutteita. Someron tekninen johtaja Mika Mäkelä sanoo, että talo on ikäänsä nähden normaalissa kunnossa.

– Suhteellisen pienillä korjauksilla talolla on vielä käyttövuosia edessä, kun puhutaan vain talotekniikasta. Saamme jatkoaikaa, kun uusimme vähän sisäpintoja ja tiivistämme joitakin kohtia, Mäkelä toteaa.

Kaupungin tämän vuoden talousarviossa on varattu Leivonpesän päiväkodin suunnitteluun 300 000 euroa. Sivistyslautakunta nimesi ohjausryhmän hanketta varten. Kotti toivoo uudishankkeen tai peruskorjauksen etenevän suhteellisen nopeasti.

– Varhaiskasvatuksen työntekijät alkavat olla melko väsyneitä ja kyllästyneitä jatkuviin tilapäisratkaisuihin.

Someron päivähoidossa on jouduttu tekemään viime vuosina valtavasti väliaikaisia ratkaisuja, sillä asukasmäärän laskusta huolimatta päivähoidon kysyntä on koko ajan kasvanut. Mäkelä-Rönnholm sanoo, että keskustaan tarvitaan uusi nykyistä suurempi päiväkoti, jotta väliaikaisista ratkaisuista päästään eroon.

– Someron päivähoito on tällä hetkellä kuin tilkkutäkki, kun ryhmiä on jouduttu perustamaan nopeasti sinne ja tänne. Tämä ei ole hyvä tilanne sen paremmin työntekijöiden kuin perheidenkään kannalta.

Uusin väliaikainen ratkaisu on Leivonpesän päiväkodin viereen tuotava moduuli. Elokuussa käyttöön otettavassa moduulissa on tilat kolmelle 21 lapsen päiväkotiryhmälle. Moduuli on vuokrattu toistaiseksi viideksi vuodeksi. Kaupunki maksaa 520 neliön tiloista vuokraa runsaat 11 600 kuukaudessa. Viidessä vuodessa vuokraan menee noin 700 000 euroa.

– Moduulia tarvitaan päivähoidon jonojen purkamiseen. Väliaikaisia tiloja jää edelleen käyttöön, Mäkelä-Rönnholm sanoo.