Someron uusi asuntoalue Taisteluaukioineen herättää isoja odotuksia – läheisen Jaatilantien nopeuksia ja raskasta liikennettä suitsitaan suojatiellä korokkeineen

Someron kaupungin teknisenä johtajana tammikuussa aloittanut Mika Mäkelä puhkuu intoa ja odotusta. Mäkelä katselee voikukkapeltoa, johon nousee pian Someron uusi asuntoalue.

– Tätä parempaa omakotitontin paikkaa ei hevin kaupungin keskustoista löydy eikä tällaisella paikalla olevia tontteja usein näe. Sijainti on loistava: kaikki palvelut ovat kivenheiton päässä mutta samalla täällä saa olla omassa rauhassa kumpuilevan maaston keskellä, Mäkelä ylistää.

Someron keskustasta Kosken suuntaan johtavan Turuntien ja siitä erkanevan Jaatilantien tuntumassa olevalla alueella on sattumalta sama nimi kuin kaupungin tuoreella teknisellä johtajalla, sillä kyseessä on Mäkelän alue. Yhteensattuma hymyilyttää virkamiestä, jonka odotukset asuntoalueen suhteen ovat korkealla.

– Alueen tonteista on tullut jo kyselyitä eli positiivista pöhinää alueen ympärillä on. Nyt on todella hyvä fiilis, Mäkelä sanoo.

Jo alueen nimistö herättää väkisin huomiota. Somerolaissyntyinen muusikko, kirjailija ja taiteilija M. A. Numminen on keksinyt nimiä, jotka perustuvat hänen nuoruuden muistoihinsa Jaatilan alueelta. Niinpä alueelta löytyvät sellaiset nimet kuin Aarretie, Salakätköntie, Ilmakiväärintie ja Taisteluaukio.

Mika Mäkelä pysähtyy tulevan asuntoalueen vierestä kulkevan Mäntytien risteykseen. Mäntytie jatkuu Jaatilantien yli, jossa kulkee kohtuullisen vilkas liikenne.

– Jaatilantiellä ajetaan myös aika reippaasti, vaikka nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa, Mäkelä huomauttaa auton vilahtaessa ohitse.

Jaatilantien turvallisuutta lisätään siten, että sen ja Mäntytien risteykseen tehdään uusi suojatie keskikorokkeella. Tämä lisättiin katusuunnitelmiin loppuvaiheessa. Risteykseen tulee myös uusi pätkä kevyen liikenteen väylää sekä uusi viheralue.

– Keskikoroke hillitsee Jaatilantien nopeuksia. Samalla se vaikeuttaa raskaiden ajoneuvojen läpiajoa, joka on jo nyt Jaatilantiellä liikennemerkeillä kielletty, Mäkelä toteaa.

Uudelta asuntoalueelta pääsee lyhintä reittiä keskustaan juuri Mäntytien kautta. Toinen reitti kulkee Turuntien kautta, jonka vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä keskustaan.

– Uuden suojatien myötä Mäntytien kautta kulkevien turvallisuus paranee. Tämä parantaa myös uudelta asuntoalueelta keskustaan kulkevien lasten turvallisuutta, Mäkelä toteaa.

Mäkelän alueelle on kaavoitettu parikymmentä omakotitonttia. Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa näillä näkymin ensi syksynä. Tekninen lautakunta asetti kunnallistekniikkaa ja katuja koskevat suunnitelmat näytteille. Tavoitteena, että tontit saadaan myyntiin ensi vuoden aikana.

Kaava-alue on yhteensä seitsemän hehtaaria. Yksi erikoisuus on hulevesiallas, joka tulee alueen reunaan. 500 kuution viivytysaltaan avulla voidaan säädellä hulevesiverkkoon menevien vesien määrää.

– Altaan avulla varmistetaan se, että hulevesiviemärit eivät tulvi kovillakaan sateilla, Mäkelä toteaa.