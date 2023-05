SSS seuraa lauantaina kello 17: SalPan alkukauden odotetuin ottelu on TPS:n kohtaaminen Kupittaan stadionin uudella tekonurmella

SalPa pelaa yhden kauden odotetuimmista otteluistaan lauantaina, kun joukkue matkaa Turkuun Kupittaan jalkapallostadionin uudelle tekonurmelle ja kohtaa Turun Palloseuran.

SSS seuraa kauden toistaiseksi kiinnostavimman ottelun tässä jutussa hetki hetkeltä. Peli Kupittaalla alkaa kello 17 ja seuranta hieman sitä ennen.

Sarjanousija SalPa on aloittanut kauden hyvin ja on sarjataulukon puolivälissä sijalla kuusi. Vastustaja TPS taas on sarjassa toiseksi viimeisenä.

– TPS on materiaaliltaan paljon sarjataulukkoa parempi joukkue. Varmasti haluavat voittaa kotona ja saada kauden kääntymään. Kova peli tulee, mutta niin ne on kaikki tässä sarjassa, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä ennakoi ottelua seuran tiedotteessa.

– SalPa on mielenkiintoinen nousijajoukkue, joka aloittanut kautensa hyvin vahvasti. Meille tulee kunnon iltapuhde. Meidän täytyy tehdä niitä asioita, joita on käyty viime ottelun jälkeen läpi. Tullaan tekemään taktiseen puoleen myös muutoksia ja siitä se lähtee, ennakoi TPS:n konkaripelaaja Kasper Hämäläinen seuran tiedotteessa.

Varsinais-Suomen paikallisottelu TPS:lle kauden ensimmäinen Kupittaan jalkapallostadionilla kenttäremontin takia. Aiemmat kotiottelut TPS on pelannut Turun urheilupuiston yläkentällä.

– TPS tykkää pitää palloa ja kasvavin määrin myös me tykätään pelata pallollisesti. Me haluamme ehdottomasti parantaa peliä ja olla aktiivisempi, hyökätä monipuolisemmin sekä osin suoraviivaisemmin, jatkaa Suonperä.

Lisämaustetta SalPan Turku-visiitille tuo myös se SalPan joukkueessa pelaavat muun muassa entiset TPS-pelaajat Elmo Heinonen, Albijon Muzaci ja Oskari Jakonen. SalPa on toisen turkulaisen suurseuran eli FC Interin yhteistyöseura.

Jos seuranta ei näy yllä, katso se tästä.