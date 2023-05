Sudanin taisteluiden osapuolet ovat sopineet viikon tulitauosta, määrä alkaa maanantai-iltana

Sudanissa maan asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot ovat sopineet viikon kestävästä tulitauosta, kertovat Yhdysvallat ja Saudi-Arabia yhteisessä lausunnossaan. Tulitauon on määrä alkaa maanantai-iltana Suomen aikaa kello 22.45.

Osapuolet ovat neuvotelleet tulitauosta Saudi-Arabian Jeddassa.

Taistelevat osapuolet sopivat myös, etteivät ne pyri tavoittelemaan sotilaallista etua taisteluissa ennen tulitauon alkua. Lisäksi osapuolet sopivat, että tulitaukoa voidaan jatkaa osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

Huhtikuun puolivälissä alkaneiden taisteluiden aikana on sovittu tulitauoista useasti aiemminkin, mutta taistelut ovat monesti jatkuneet niistä huolimatta.

Taisteluissa kuollut satoja, valtaosa siviilejä

Sudanin pääkaupungin Khartumin asukkaat kertoivat uutistoimisto AFP:lle lauantaina, että taistelut riehuivat kaupungissa. Khartumin naapurikaupungissa Omdurmanissa valtion televisioyhtiön rakennus oli yksi pommitusten kohteista. Taisteluissa käytettiin myös tykistöä ja ilmaiskuja.

Taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, joista valtaosa on ollut siviilejä. Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

YK on varoittanut nopeasti pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta Afrikan pinta-alaltaan kolmanneksi suurimmassa valtiossa. Jo ennen huhtikuussa alkaneita taisteluita Sudanissa joka kolmas maan noin 49 miljoonasta asukkaasta oli avun tarpeessa.

Vaikka pääosa taisteluista on käyty Khartumissa, väkivaltaisuudet ovat levinneet myös jo aiemmin sodan runtelemalle Darfurin alueelle, jossa RSF-joukkojen juuret ovat.

YK:lta ja Yhdysvalloilta avustusta

Perjantaina YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri Martin Griffiths sanoi myöntäneensä 22 miljoonaa dollaria eli yli 20 miljoonaa euroa avustusta Sudanin väkivaltaisuuksia pakenevien auttamiseksi. Varat on tarkoitus ohjata Sudanin naapurimaille Tshadiin, Keski-Afrikan tasavaltaan, Egyptiin ja Etelä-Sudaniin, jotka ovat ottaneet vastaan Sudanista paenneita ihmisiä.

Yhdysvallat on luvannut 103 miljoonaa dollaria eli yli 95 miljoonaa euroa Sudanille ja sen naapurimaille pakolaisten auttamiseksi.