Suomi säilytti viitospaikkansa lehdistönvapausindeksissä, mutta sijoitus toimittajien turvallisuudessa sukelsi kolmellatoista pykälällä

Suomi säilytti viidennen sijansa keskiviikkona julkaistussa kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) lehdistönvapautta mittaavassa World Press Freedom Indexissä. Ykköspaikkaa listalla pitää Norja, ja sitä seuraavat Irlanti, Tanska ja Ruotsi.

Toimittajat ilman rajoja Suomi ry:n puheenjohtajan Yrsa Grüne-Luoman mukaan median tilanne on Suomessa kuitenkin heikentynyt. 180 maata ja aluetta asetellaan indeksille useiden mittareiden yhteispisteiden perusteella, ja mittareissa tarkastellaan muun muassa poliittista ja sosiokulttuurista ympäristöä sekä taloudellisia edellytyksiä. Toimittajien turvallisuutta koskevassa mittarissa Suomi putosi kymmenenneltä sijalta sijalle 23.

Grüne-Luoma kertoo STT:lle, että yksi merkittävä tekijä pisteiden putoamisessa oli oikeudenkäynti, jossa Helsingin Sanomien kaksi toimittajaa tuomittiin Viestikoekeskuksesta julkaistun lehtijutun vuoksi. Niin Suomen osasto kuin kansainvälinen RSF ovat arvostelleet tuomioita tiukasti ja sanoneet sen mahdollisesti aiheuttavan itsesensuuria toimittajien keskuudessa.

– Kun toimittajat joutuvat nyt pelkäämään jopa langettavia tuomioita työnsä tekemisestä, journalismin elintila kutistuu, Grüne-Luoma huomauttaa tiedotteessa.

Ennakkotapaus myös maailman mittakaavassa

Vaikka viides tila suuressa vertailussa ei edelleenkään ole huono sijoitus, Grüne-Luoma painottaa HS:n toimittajien saamien tuomioiden olevan merkittävä ongelma sekä Suomessa että maailmalla. Puheenjohtaja sanoo RSF:n syystä korostaneen, että tuomiot ovat vaarallinen ennakkotapaus myös kansainvälisesti.

– Valeuutistehtaat tuhoavat lehdistönvapautta maailmalla, Suomi sahaa omaa oksaansa ihan itse, hän toteaa tiedotteessa.

Grüne-Luoman mukaan Helsingin Sanomien oikeudenkäynti ei ole ainoa huolestuttava piirre suomalaisessa mediaympäristössä. Hän muistuttaa STT:lle, että tänäkin vuonna on ollut tapauksia, joissa poliisi on puuttunut median kuvaamiseen julkisella paikalla, kuten Turkin suurlähetystöllä järjestetyssä mielenosoituksessa helmikuussa.

”Hyviä” maita vain kahdeksan – kaikki Euroopassa

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilanne on myönteinen, mutta RSF:n mukaan suunta on koko maailmassa huono. Hyväksi luokiteltuja maita on indeksissä viime vuoden tavoin vain kahdeksan, ja niihin lukeutuvat kärkiviisikon lisäksi Hollanti, Liettua ja Viro. Kaikki hyviksi luokitellut maat sijaitsevat siis Euroopassa.

Listan alimpana on Pohjois-Korea, sen edellä Kiina ja kolmanneksi kehnoimpana Vietnam. Venäjän sijoitus putosi yhdeksän pykälää edellisestä mittauksesta, ja nyt maa löytyy sijalta 164.

RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire sanoo tiedotteessa, että indeksissä näkyy valtavaa ailahtelua. Esimerkiksi Brasilia on noussut 18 pykälää sijalle 92 ja Senegal pudonnut 31 pykälää sijalle 104.

Pääsihteerin mukaan epävakaus juontuu ”viranomaisten lisääntyneestä aggressiivisuudesta monissa maissa ja kasvavasta vihamielisyydestä toimittajia kohtaan sosiaalisessa mediassa ja fyysisessä maailmassa”.

– Ailahtelevuus on myös seurausta kasvaneesta valesisältöteollisuudesta, joka tuottaa ja levittää disinformaatiota sekä tarjoaa työkalut sen valmistamiseen, hän kuvailee.

RSF on julkaissut lehdistönvapausindeksiä vuodesta 2022. Indeksin kriteereitä uudistettiin viime vuonna, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Anne Salomäki