Sydneyn keskustassa riehuva tulipalo on alkanut levitä naapurirakennuksiin – paikalla toistasataa pelastustyöntekijää

Australian Sydneyssä seitsemänkerroksinen rakennus on romahtamaisillaan kaupungin keskustassa tulipalon seurauksena, kertovat pelastusviranomaiset. Palo on alkanut levitä myös naapurirakennuksiin, joissa on myös asuinhuoneistoja.

Palokunnan videolla näkyy, kuinka liekeistä oranssina hehkuvan rakennuksen ylimmän kerroksen seinä kaatuu ja hajoaa kappaleiksi kadulle. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa näkyy ilmiliekeissä oleva rakennus.

Ainakin yksi lähistöllä ollut ajoneuvo on tuhoutunut tulessa.

Tulipalo riehuu lähellä kaupungin päärautatieasemaa. Palokunta on pyytänyt ihmisiä pysyttelemään poissa alueelta. Paikalla on toistasataa pelastustyöntekijää ja parikymmentä paloautoa.