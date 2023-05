”Täällä on erittäin hyvä viinimenu” – kalifornialaisfestarilla viinillä on yhtä iso rooli kuin musiikilla

Makkaraperunat ja kolmoskalja loistavat poissaolollaan Yhdysvaltojen viininviljelyn sydänmailla järjestettävällä musiikkifestivaalilla. Kalifornian osavaltiossa vuosittain toukokuussa juhlittavassa tapahtumassa viini ja ruoka ovat yhtä tärkeässä roolissa kuin musiikki. Sen kertoo jo tapahtuman nimi, BottleRock.

BottleRock järjestetään tänä viikonloppuna kymmenettä kertaa Pohjois-Kaliforniassa Napan kaupungissa. Kevyeen musiikkiin keskittyneen festivaalin pääesiintyjiin lukeutuvat legendaariset pop- ja rock-yhtyeet Duran Duran, Red Hot Chili Peppers ja The Smashing Pumpkins, poptähti Lizzo sekä rap-nimet Post Malone, Lil Nas X ja Wu Tang Clan.

Napan alue on yksi maailman tunnetuimmista viinialueista. On siis luonnollista, että BottleRockissa on mukana toistakymmentä paikallista viinitilaa. Kolmipäiväisellä festivaalilla ei millään riitä aika kaikkien myynnissä olevien viinien maisteluun.

Niin viinityyppien kuin rypälelajikkeidenkin tarjonta on kattava. Robledo Family Winerylla on myynnissä esimerkiksi cuvee brut -kuohuviiniä, sauvignon blanc -valkoviiniä sekä pinot noir -punaviiniä.

Vuonna 1984 perustettu perhetila viljelee viiniä Napan, Sonoman ja Laken piirikunnissa runsaan 240 hehtaarin maillaan.

– Tämä on ensimmäinen musiikkifestivaalimme, Luis Robledo kertoo STT:lle.

Robledon mukaan hänen isänsä saapui Napaan Meksikosta 16-vuotiaana vuonna 1968. Vuosien työskentelyn jälkeen hän osti vaimonsa kanssa ensimmäisen, noin viiden hehtaarin tontin viininviljelyyn. Siellä Luis ja hänen kahdeksan sisarustaan oppivat viininviljelyn salat.

”Runsas viinitarjonta on uniikkia”

Viinitilat ovat Napassa tyypillisesti perhetiloja kuten myös päälavan lähellä myyntipistettä pitävä Silverado Vineyard. 1980-luvulla perustettu tila on keskittynyt tuotannossaan cabernet sauvignon-, sauvignon blanc- ja chardonnay-viineihin.

– Erityisesti Kaliforniassa on aika yleistä, että viinitilat ovat mukana musiikkifestivaaleilla, viinitilan kojulla työskentelevä Anna Rogge kertoi STT:lle.

BottleRockissa paikallisilla viinitiloilla on omat kojunsa eri puolilla festivaalialuetta. Lisäksi viiniä on myynnissä jokaisella yleisellä anniskelukojulla. Koko festivaalialue on anniskelualuetta, ja alkoholin ostamiseen on oltava henkilöllisyystodistuksella saatu ranneke.

Viininmaisteluun voi ostaa kierrätettävän festarilasin sekä halutessaan viinikarahvin, mutta muovituoppejakin näkyy. Perjantai-iltapäivänä viiniä karahvista nauttivat Alan ja Natalia Aliga sekä Kate Jensen ja Ailo-Sophie Ezaki. Ystäväporukka on tullut festareille erityisesti bändien takia.

Napan ja naapurissa sijaitsevan Sonoman alueilla asuva seurue tuntee viinit erityisen hyvin. Porukan mukaan BottleRockin runsas viinitarjonta on uniikkia verrattuna muihin musiikkifestivaaleihin.

– Täällä on erittäin hyvä viinimenu, eikä täällä oikeastaan ole yhtään huonoa viinitilaa, Alan Aliga kertoo STT:lle.

Ruoka on nostettu myös lavaohjelmaan

Viinin lisäksi yleisölle on tarjolla runsaasti muutakin virvoketta kuten pienpanimotuotteita, cocktaileja ja alkoholittomia vaihtoehtoja. Pääpaino on kuitenkin selvästi alkoholijuomissa, eikä sober curious -trendi suuremmin näy valikoimissa.

Viinin kylkeen sopivaa ruokaa voi etsiä kaikkiaan noin 30:stä eri ruokakojusta ympäri festivaalialuetta. Myös ruokatarjonta on kattavaa. Purtavaa on tarjolla aina paikallisista kalifornialaisherkuista Latinalaisen Amerikan makuihin sekä eurooppalaiseen ja aasialaiseen keittiöön. Ruokarekoista voi löytää edullisempia pikaruoka-annoksia, mutta halutessaan voi panostaa myös hinnakkaampiin laatuannoksiin.

Ruoka on nostettu esiin myös ohjelmaan. Festivaalilla on ruokaan keskittynyt kulinaarilava, jossa nähdään koko viikonlopun ajan livekokkaamista huippukokkien ja festariartistien yhteistyönä. Kokkaamaan pääsevät muun muassa Duran Duranin jäsenistöä ja Lil Nas X.

Kannabista voi tilata festarialueen ulkopuolelle

Erityistä kalifornialaisfestivaalilla on kannabistuotteiden näkyvyys. Suljetulla puutarha-alueella toistakymmentä kannabisyritystä esittelee tuotteitaan täysi-ikäisille ja tarjoaa mahdollisuuden tilata niitä festarialueen ulkopuolella olevaan yhteismyymälään. Kannabis on Kalifornian osavaltiossa laillista, mutta BottleRockin alueella ei saa myydä kannabistuotteita.

Sonoman alueelta festivaalille tulleen Halara-yrityksen toinen perustaja Lizzie Spier kertoo STT:lle, että vastaavanlaiset kannabisalueet eivät ole yleisiä Kalifornian festivaaleilla, vaikka kannabis on laillista.

– Muutama festivaali (Kaliforniassa) sallii käytön festivaalialueella. Esimerkiksi San Franciscossa yksi festivaali sallii sen, ja heillä on ”lounge” kannabiksen kuluttamiseen, Spier kertoo.

Kojujen joukosta pomppaa esiin armeijateemainen American Weed Company. Toinen perustajista Ryan Brooks kertoo, että yrityksen tavoitteena on laillistaa kannabis liittovaltion tasolla yhdysvaltalaisille veteraaneille. Lisäksi osa yrityksen tuotoista lahjoitetaan sotilaiden itsemurhia ehkäisevään työhön.

Brooksin mukaan veteraaneilla ei ole mahdollisuutta kannabiksen käyttöön edes osavaltioissa, joissa se on laillista. Veteraanit voivat Brooksin mukaan menettää heille myönnetyt tuet, jos he käyttävät kannabistuotteita.

Etelä-Kaliforniassa San Diegossa sijaitsevan yrityksen tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on taipumusta post-traumaattinen stressireaktioon, ahdistuneisuuteen, masennukseen, unettomuuteen ja krooniseen kipuun.

– Kaikki tuotteemme on suunniteltu auttamaan erityisesti yhteen tai useampaan näistä vaivoista. Veteraanit kärsivät monista näistä vaivoista useimmiten silloin, kun he sopeutuvat takaisin yhteiskuntaan, Brooks kertoo.

Saara-Miira Kokkonen, Henrietta Nyberg