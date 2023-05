Taistelut jatkuneet Sudanissa tulitauosta huolimatta, Venäjä ilmoitti evakuointilennoista

Sudanissa taistelut maan armeijan ja sitä vastaan taistelevien RSF-joukkojen välillä ovat tänäänkin jatkuneet tulitauosta huolimatta. Pääkaupungissa Khartumissa on kuultu satunnaista ampumista sekä sotilaslentokoneen ja ilmatorjuntatulen ääniä.

Venäjä on ilmoittanut tänään evakuoivansa Sudanista runsaat 200 ihmistä armeijan lentokoneilla.

Venäjän puolustusministeriön mukaan evakuoitavien joukossa on diplomaatteja, sotilashenkilöstöä ja Venäjän kansalaisia. Ministeriön mukaan evakuoitavina on myös entiseen Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden ja muiden Venäjältä apua pyytäneiden ystävällismielisten maiden kansalaisia.

Lukuisat valtiot, myös Suomi, ovat evakuoineet omia kansalaisiaan Sudanista.

Pakistan ilmoitti tänään saattaneensa päätökseen omien kansalaistensa evakuoinnin maasta. Useat pakistanilaiset ovat työskennelleet Sudanissa esimerkiksi insinööreinä, putkiasentajina, mekaanikkoina ja pienyrittäjinä.

– Olemme onnistuneesti ja turvallisesti evakuoineet yli 1 000 pakistanilaista Sudanista, Pakistanin ulkoministeriö tiedotti.

Suurin osa pakistanilaisista evakuoitiin satamakaupunki Port Sudanista meriteitse Saudi-Arabian Jeddaan, josta he ovat jatkaneet matkaansa Pakistaniin.

Terveydenhuoltojärjestelmä vaarassa ajautua katastrofiin

YK varoitti maanantaina, että Sudanin jo valmiiksi heikko terveydenhuoltojärjestelmä on vaarassa ajautua katastrofiin maassa kolmatta viikkoa riehuvien taisteluiden vuoksi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n itäisen Välimeren alueen johtaja Ahmed al-Mandharin mukaan maan pääkaupungin Khartumin sairaaloista vain noin 16 prosenttia on enää käytettävissä. Erikoistuneesta henkilöstöstä, kuten nukutus- ja kirurgisiin toimenpiteisiin tarvittavista hoitajista ja lääkäreistä on huutava pula.

Sudanin terveysministeriön mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa ja liki 5 000 on haavoittunut. Todellisten lukujen arvellaan kuitenkin olevan paljon tätä korkeammat.

IOM: Sudanissa jo yli 330000 maansisäistä pakolaista

Sudanissa on taisteluiden vuoksi jo yli 330 000 maansisäistä pakolaista, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kertoi tiistaina.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kertonut valmistautuvansa siihen, että jopa yli 800 000 ihmistä saattaa paeta Sudanin taisteluita naapurimaihin. UNHCR:n mukaan jo noin 6 000 ihmistä on paennut taisteluita Keski-Afrikan tasavaltaan, joka on yksi maailman köyhimmistä valtioista.

Sudanin taistelut alkoivat huhtikuun puolivälissä, kun armeijan komentajan Abdel Fattah al-Burhanin ja hänen varamiehensä, kenraali Mohamed Hamdan Daglon pitkään jatkuneet erimielisyydet Daglon komentamien RSF-joukkojen sulauttamisesta Sudanin armeijaan kärjistyivät avoimeksi yhteenotoksi.