Taksikuskikin ansaitsee taukonsa

Urheiluliittojen tuen myöntöperusteet tulee muuttaa siten, että jäsenyhdistysten urheilupohjaiset tilinpäätökset ovat tuen saannin peruste. Tänä aikana kaikki tukeen perustuva toiminta tulee olla suurennuslasin alla. TUL osaa kupata

Halikon Hehku ry on muutettava kiinteistöyhdistykseksi, kun ei ole urheilutoimintaa. TUL:n tuki on Hehkun osalta perusteeton. Voin kuvitella, että Hehku on vapautettu kiinteistöverostakin. Sossut osaa

Nimimerkille Parkkitilaa kaikille, eikö edusta ole nimenomaan varattu takseille? Ja jos heidän pitää odottaa, että potilas joutuu matkaan, niin kyllä he saavat käydä odotellessa kahvilla tai vessassa. Itsekin taksikyytipotilas

Kyllä taksia ajavat ansaitsevat kahvinsa siinä missä sinäkin. Ajavat pitkiä vuoroja syömättäkin. Sinunko pitäisi koko päivä olla parkissa oven edessä? Häpeä kateuttasi

Onnea Kisko muovinkeräysastiasta. Perniössä ihmetellään vaan, mitä täällä ollaan Ringin aamumuroihin laitettu, kun heidän muovipistettään ei tänne saada. Kiikutan muovini Pahkavuoreen

Kyllä on aikoihin eletty kun Omenajärvellä paikalliset metsästysseurat kieltävät alueellaan pienpetopyynnin. Metsästäjien jos keiden luulisi tietävän mitä pahaa minkit ja supikoirat lintujärvellä aiheuttavat. Hämmästynyt

Kun päivittäin tulee luettua Putinista kerrottavia juttuja, niin ihmettelemme suuresti, miten Suomessa asuvat venäläiset voivat edelleen sokeasti kannattaa tätä. Olisikohan heidän syytä vaihtaa asuinmaata tai miettiä, minkä johdosta ovat sieltä ihanuudesta lähteneet pois. Ihmettelemme vaan

Kissat kiinni, varsinkin nyt kevätkesällä. Jo lainkin mukaan eivät saa vapaana juoksennella luonnossa. Linnuilla on poikaset ja kissa tappaa ihan kaikki mitkä kiinni saa. Linnunpojat ovat helpointa riistaa kissoille. Jos kissan ottaa, niin pitää myös huolehtia ettei se kulje vapaana luonnossa. Kissaton

Miksi kirkkoneuvoston jäsen kommentoi mielipidepalstalla kiinteistöjen myyntiä? Olisiko parempi nostaa asia esille kirkkoneuvostossa ja vaikuttaa asioihin sitä kautta? Evlut

Muiskis, kiitos. Kommenttisi oli tosi piristävä, repesin täysillä nauramaan. Pelastit minun ankean päiväni. Kirjoituksesi on täysin totta. Hyvää päivän jatkoa kaikille lukijoille. Mummu

Mikähän logiikka siinä on, kun nopeusvalvontakameroita on laitettu kantateiden varsille, eikä kaupunkien pääväylille? Hyvä esimerkki on kantatie 52 Salosta Somerolle. Sain kameran välähtämään vähän ennen Someroa tieosuudella, jossa pitkä satasen rajoitus muuttui 80 km/h:iin. Kamera oli melkein heti 80:n merkin jälkeen. Parempi paikka kameralle olisi Salossa vaikka välillä Marjankatu–Raatihuoneenkatu, jossa nopeusrajoitus on 40 km/h. Ne kadut ovat oikein kiidytyskatuja, joissa ajetaan usein tosi kovaa! Kamerat järkevästi

Suomessa on siis kestävyysvaje, joka tuskin johtuu edellisestä hallituksesta. Soten kehitys alkoi jo vuonna 2006. Oli koronavuodet, sitten Venäjän aiheuttamat pakotteet, Ukrainan avustus, joka jatkuu, ja Fortumin onneton Uniper-sotku. Mikä tahansa hallitus olisi kasvattanut velkaa. Vuonna 1990 alkanut finanssikriisi aiheutti myös tosi pahan velan. Syynä rahamarkkinat ja Neuvostoliiton romahdus. Dx-ray

Vuoden turhake on mielestäni perinteinen polkupyöräteline. Kun kaikissa pyörissä on jo nykyään jalkatuki, ei pyörälle tarvitse mitään eturengastukea, jossa rengas voi vaikka vääntyä ja pinnat löystyä. Pyörätelineeksi riittäisi sopivalla korkeudella oleva metallinen tanko, johon pyörän voi lukita. Yksinkertainen, halpa teline

Tässä jo ehti tottumaan, että sanataiteen mestarit journalistitkin puhuivat vuodesta toiseen kilowateista, kun puhe meni sähkölaskuihin. Energianhinnan räjähdysmäinen nousu viime vuonna johti täysin odottamatta siihen, että mediakeskusteluissa alettiin yhtäkkiä puhumaan kilowattitunneista, kun kauhisteltiin sähkölaskun hintaa. Hyvä näin. Tässä joku viikko sitten tunnetun lehden urheilutoimittaja vertasi Suomen ja Ruotsin väkilukuja ja totesi, että Ruotsissa on puolet enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Hän kuitenkin varmaan tarkoitti, että Ruotsin väkiluku olisi kaksi kertaa suurempi kuin Suomen. Se onkin hyvin lähettä totuutta. Efraim

Miksi koulussa voi olla luokkahuone, joka on sisustettu sateenkaariteemalla? Joulu, uskonto ja suvivirsi on julistettu pannaan, mutta tällainen teema saa olla esillä. En ymmärrä