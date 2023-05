”Tällaista ongelmaa ei ole ollut 15 vuoteen” – MLL:n outo pulma: kaveritukihenkilöitä olisi, mutta tuettavia puuttuu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Sirpa Stenströmillä on ollut tänä keväänä outo ongelma. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina toimivalla Stenströmillä olisi vapaita ja vasta koulutettuja kaveritukihenkilöitä vapaina, mutta tuettavat lapset ja nuoret puuttuvat.

– Tällaista tilannetta ei ole ollut 15 vuoteen. Voiko syynä olla sote-organisaatiomuutos, vai ovatko lasten ja nuorten ongelmat kadonneet yhtäkkiä? Stenström ihmettelee.

Stenström ei ole jälkimmäisen virkkeen kohdalla todellakaan tosissaan.

– On aivan varmaa, etteivät lasten ja nuorten asiat ole vuodenvaihteen jälkeen muuttuneet yhtään sen paremmiksi Salossa kuin muuallakaan maakunnassa, Stenström sanoo.

Stenström toivoo, että vanhemmat, joiden perheissä vapaaehtoisille kaveritukihenkilöille olisi käyttöä, havahtuisivat käyttämään tarjolla olevaa ilmaista tukea.

Salon Seudun Sanomat uutisoi viime elo-, syys- ja helmikuussa, että MLL:n Varsinais-Suomen piirissä oli pulaa tukihenkilöistä. Heitä kaivattiin etenkin 6–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena oli ja on yhä ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja tukea lapsiperheiden hyvinvointia.

Jutut poikivat vapaaehtoisia liikkeelle. MLL:llä olisi nyt kuusi kaveritukihenkilöä, vain tuettavat puuttuvat.

– Koulutus on käyty, mutta vapaaehtoiset ovat odottaneet tuettavia. Jos aikaa kuluu liikaa, he keksivät muuta tekemistä, ja se on tylsä juttu, Stenström sanoo.

Tuettavat ja tukihenkilöt saatetaan yhteen sosiaalipuolen eri ammattilaisten toimesta. Tukipyyntöjä voivat tehdä sosiaali-, terveyden ja sivistyspuolen ammattilaiset, ja myös vanhemmat voivat ottaa myös itse yhteyttä MLL:ään ja pyytää kaveritukihenkilöä lapselleen.

Stenströmin mukaan noin 70 prosenttia tukihenkilöpyynnöistä on tullut ala- ja yläkoulujen kuraattoreilta. Nyt pyyntöjä ei tullut. Stenström arvelee, että yksi suurimmista syistä on se, ettei Varhan alkamisen jälkeen kuraattoreilla ole ollut pääsyä koulujen Wilma-viestintäjärjestelmään.

– Ilman Wilmaa kuraattorit eivät tiedä yhtä paljon oppilaiden asioista.

Sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden idea tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle on ainakin tässä kohdin saanut absurdin muodon Salon ja monen muun kunnan kohdalla.

– Kuraattorit ja terveydenhuolto siirtyivät Varhaan, opettajat ja rehtorit jäivät kaupungille. Nyt toimitaan kahdessa organisaatiossa samalla kentällä, jossa asiakkaat ovat yhteisiä, Stenström sanoo.

Salolainen koulukuraattori Riikka Anttila vahvistaa Stenströmin epäilyn Wilman puuttumisen vaikutuksista.

– Wilman puute on hankaloittanut kuraattoreiden työtä. Wilma on ollut perustyökalu, jonka avulla pysyi kärryillä siitä, miten koulu oppilaalla sujuu ja onko hän edes ollut koulussa. Lisäksi sen kautta on ollut vaivatonta pitää yhteyttä oppilaisiin ja vanhempiin, Anttila sanoo.

Nyt työaikaa kuluu enemmän yhteystietojen etsimiseen ja oppilaan hyvinvoinnin kartoittamiseen. Myös siirtymävaihe Varhan organisaatioon on Anttilan mukaan vienyt osansa kuraattoreiden työajasta ja energiasta.

Salon kaupungilta Varha-hyvinvointialueelle siirtyneiden kouluterveydenhoitajien, psykologien, kuraattorien ja psykiatristen sairaanhoitajien työ vaikeutui vuoden alussa, koska työnantajan vaihdos pudotti heidät pois Wilmasta, kirjoitti SSS tammikuussa ja maaliskuussa.

Virallinen syy tälle on ollut se, että koulutuksen järjestäjän rekisterissä olevia oppilaiden henkilökohtaisia tietoja pitäisi jakaa toiselle organisaatiolle.

Asiaan ei ole tulossa muutosta kuluvan kevätlukukauden aikana.

MLL:n kanssa yhteistyötä tekevät myös perhekeskus ja perhetiimit.

Varhan perhekeskuspäällikkö Pirjo Parviainen ei usko, että Varhan perustaminen ja siihen liittyvä organisaatiouudistus olisi ainakaan periaatteessa syynä siihen, ettei tukihenkilöille löydy tuettavia.

– Tiedot MLL:n vapaista tukihenkilöistä on aikaisemminkin mennyt terveyskeskusten puolelta meidän varhaiseen perhetyöhön ja perheneuvolaan, ja myös sosiaalipuolelle.

Parviainen sanoo, että perhetyön puolelta MLL:n tukihenkilöitä on välitetty eteenpäin myös tänä keväänä.

– Jostain syystä tähän ei olla tartuttu.

Myös vakiintunut verkostoyhteistyö ja niihin liittyvät tapaamiset ovat Parviaisen mukaan tänäkin keväänä jatkuneet.

Mistä siis kohdanto-ongelma johtuu?

– Ei meillä ole siihen vastausta. Varhan uutena toimintamallina on perhekeskus, missä on enemmän ennaltaehkäisevää puolta mukana, joten totta kai me tulemme miettimään Salon tilannetta ja miten MLL:n resursseja voitaisiin jatkossa paremmin hyödyntää, Parviainen sanoo.

Lapsiperheiden sosiaalityön perhetiimin esihenkilö Annu Åfelt ei myöskään arvaa nimetä ilmisyytä sille, miksi vapaaehtoisia kaveritukihenkilöitä on vailla tuettavia tällä hetkellä. Åfeltin mukaan hyvinvointialueelle siirtymisestä huolimatta perustyö on jatkunut samankaltaisena.

– Salossa toimijat ovat samat, samat väylät pitäisi löytyä ja tukihenkilötkin ovat tiedossa. Olisiko kyse siitä, ettei tällä hetkellä meillä vaan ole sellaisia asiakkaita, joille kyseinen palvelu juuri sopisi?

Åfelt kertoo, että hänen oma tiiminsä työskentelee lähellä lastensuojelun yhdyspintaa. Asiakkaat tarvitsevat pääosin ammatillisten henkilöiden tarjoamia palveluita. Toki asiakkaita ohjataan tarvittaessa myös varhaisen tuen palveluihin.

– Kun puhutaan meidän asiakkaista, vapaaehtoiset eivät ole aina sopivin väylä avun tarjoamisessa. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä tarjotaan lapsille ja nuorille, joille riittää kevyempi tuki, Åfelt sanoo.

Åfelt lisää, että varhaisen tuen palveluita olisi tärkeä kehittää suhteessa uusiin hyvinvointialueen rakenteisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa – myös yhdistykset huomioiden.

Tukihenkilö auttaa arjessa

MLL:n tukihenkilökoulutuksen käyneet voivat toimia kaverina 6–16-vuotiaalle nuorelle tai vapaaehtoisena perhekummina tukea tarvitsevalle lapsiperheelle.

Kaveritukihenkilö voi viedä tuettavansa esimerkiksi liikkumaan, omaan harrastukseensa tai viettää vain muuten aikaa yhdessä.

Tukihenkilö on arjen kuuntelija, joka tukee lapsiperhettä antamalla omaa aikaansa arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Tärkeintä on keskusteleminen ja kuunteleminen, vaikka yhteisten asioilla käymisen yhteydessä.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä lisätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.