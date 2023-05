Tampereen asukasluku ylitti neljännesmiljoonan rajan – Suomessa syntyvyys väheni huhtikuussa

Tampereen asukasluku ylitti neljännesmiljoonan rajan huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus Twitterissä. Tampere on Suomen kolmanneksi väkirikkain kaupunki Helsingin ja Espoon jälkeen.

Tampereen asukasluku kasvoi viime vuonna ennätyksellisesti yli 4 700 ihmisellä, kaupunki kertoo.

Tampereen pormestari Kalervo Kummola kuvailee neljännesmiljoonan rajan ylittymistä loistavaksi uutiseksi.

– Tampere on aina ollut paikka, jonne on helppo tulla rakentamaan omaa elämäänsä. On hienoa, että Tampere houkuttaa uusia kaupunkilaisia, se kehittää ja vie kaupunkiamme jälleen eteenpäin, Kummola sanoo tiedotteessa.

Tampereen väkiluku ylitti 200 000 asukkaan rajan vuonna 2003. Väestön määrä on siis lisääntynyt 50 000 ihmisellä noin 20 vuodessa.

Maahanmuutto ylläpiti Suomen väestönkasvua

Suomessa syntyi huhtikuussa elävänä noin 3 400 ihmistä, mikä oli runsaat sata vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa kuoli noin 4 900 ihmistä, mikä oli noin viisisataa vähemmän kuin vuosi sitten.

Tammi-huhtikuussa syntyi Tilastokeskuksen mukaan noin 13 800 lasta, mikä oli noin 770 lasta vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tammi-huhtikuussa kuoli noin 20 000 ihmistä, mikä oli noin 1 800 vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Tammi-huhtikuun aikana kuoli Suomessa toisin sanoen noin 6 200 ihmistä enemmän kuin syntyi. Maan väkiluku kasvoi kuolleisuudesta huolimatta lähes 7 500 ihmisellä tammi-huhtikuun aikana. Väestökasvua ylläpiti maahanmuutto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli vuoden ensimmäisinä kuukausina noin 13 600 enemmän kuin maastamuuttoja.

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut ylipäätään edellisvuodesta. Ulkomailta Suomeen muutti tammi-huhtikuun aikana noin 17 300 ihmistä, mikä oli noin 4 700 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Maastamuuttoja Suomesta oli tammi-huhtikuussa noin 3 700, mikä oli noin 800 vähemmän kuin vuoden 2022 tammi-huhtikuussa.

Koko Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuun lopussa noin 5 571 000 ihmistä.