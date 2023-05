Tapparan kultamaalivahti pääsee tolppien väliin MM-leirityksen päätösottelussa

Christian Heljanko vartioi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maalia, kun Leijonat kohtaa Ruotsin Tshekin EHT-turnauksen päätösottelussaan. Kello 13 Suomen aikaa alkava ottelu on Leijonille MM-leirityksen viimeinen.

Suomi voitti torstaina Tshekin 3–2, mutta hävisi eilen Sveitsille 1–2. Emil Larmi torjui ensimmäisessä ja Jussi Olkinuora toisessa ottelussa.

Tapparan SM-kultajoukkueen maalivahti Heljanko on pelannut maajoukkueessa viimeksi joulukuussa 2021, jolloin hän torjui voiton Kanadasta. Tuo on hänen ainoa A-maaottelunsa, jossa hän on päässyt tolppien väliin.

Leijonien NHL-avuista Joel Armia ja eilen maalin tehnyt Olli Määttä eivät ole kokoonpanossa. Eilen Sveitsiä vastaan vaisusti pelannut Kasperi Kapanen on pudotettu ykkösketjusta kolmosketjuun. Markus Granlund palaa ykkösketjuun tuttujen Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kaveriksi.

Suomen kokoonpano:

1. kenttä:

60 Markus Granlund–65 Sakari Manninen–70 Teemu Hartikainen

4 Mikko Lehtonen–55 Atte Ohtamaa

Maalilla: 30 Christian Heljanko

Varalla: 45 Jussi Olkinuora

2. kenttä:

25 Toni Rajala–74 Antti Suomela–19 Waltteri Merelä

38 Juuso Riikola–31 Valtteri Kemiläinen

3. kenttä:

76 Jere Sallinen–13 Mikael Ruohomaa–42 Kasperi Kapanen

50 Miika Koivisto–23 Nikolas Matinpalo

4. kenttä:

29 Ahti Oksanen–91 Juho Lammikko–12 Marko Anttila

40 Petteri Lindbohm–2 Ville Pokka

Petteri Ikonen