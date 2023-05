Tekstaripalsta: Pyydän anteeksi huivipäiseltä tytöltä

Pyydän anteeksi tyttöporukalta, joka ylitti tien Salonkadun liikennevaloissa 15.5. aamupäivällä, olivat menossa Moision koululle. Tuli sanottua teille pahasti, ainakin sinulle huivipäinen tyttö. Anteeksi

Vai asuu USA:ssa aivopestyjä? Nyt on mennyt kiskolaisrouvalla maa väärin. Kyllä se kansa, joka on aivopesty, on Venäjä Putinin toimesta. Totuus esiin

Lehdessä (15.5.) uutisoitiin, että ruoan hinta on kääntynyt laskuun. En ole vielä huomannut muuta kuin voimakasta nousua siinä kaupparyhmässä, missä meillä käydään. No, seurataan. Odotellaan

Riikka Purran mielestä Käärijän Cha cha cha on kuin juomalaulu. Hänellä tuntuu olevan ärhäkkä suhtautuminen ns vasemmalla olevien maailmaan. Olisiko syytä käydä lapsuutta läpi muualla kuin puolueen puheenjohtajana? Herätys

Kyllä Suomesta on tehty kallis maa. Markkinatalous jyllää pienituloiset kyykkyyn. Eläke 700e

Ei tunnin junalle, ehkä tulevaisuudessa. Onska

Veko ja muut, monet esiintyivät Euroviisuissa vähäpukeisina. Alusvaatteissa? Kuumat biisit ja reippaat muuvit. Katsoja

Teatteri Orpon kuuluisat vuorosanat: ei leikata, leikataan, perutaan, ei peruta, kas siinäpä pulma. Harju

Ikävää, etteivät suomalaiset älyä mikä turvallisuusriski ovat Suomessa asuvat venäläiset. Liian sinisilmäinen ei pitäisi kenenkään olla. Toivottavasti edes jossain ollaan valppaina. Anti-putinisti

Samaa mieltä kanssasi nimimerkki Valinnanvapaus melkein. Kilpailun voittaja määrää kuka ne roskat vie. Jos voittaja on ylikansallinen pörssiyhtiö, mihin päätyvät verot? Juku

Ei ole Orpolla helppoa kun hyvin pieni marginaali puolue haraa vastaan joka asiasta. Epra

Asukkaalle, Salonjokilaakso ei tule koskaan Postisen välissä, sillä Posti ei jaa ko. lehteä. Tieto

Olen aina kuvitellut olevani suhteellisen normaaliälyinen ja hoksaavainen. Mutta tuosta Macanudo-sarjakuvasta en ole ainoatakaan kertaa tajunnut yhtään mitään. Onko joku muu? Äly hoi

Olen aina opettanut omia lapsiani, että lakki päässä ei olla ruokapöydässä. Myöskään lakki päässä ei koskaan syödä mitään ruokapöydässä. Jooseppi

Omenajärvi on loistava esimerkki siitä, miksi luonto kuihtuu ja suojelutoimet typistyvät alkuunsa. Paikalliset viis veisaavat muusta kuin omasta edustaan. Kannattaisiko tällaisissa tilanteissa miettiä mitä jälkipolville jättää? Itsekkyys huipussaan

Täytyy kyllä ihailla näitä Salon liikennevaloja, vaatii meinaan taitoa suunnitella sellaiset valot, joissa ei ole ainuttakaan vihreää aaltoa. Voisikohan seuraavaksi liikennevirtojen suunnittelun antaa tehtäväksi vaikka johonkin päiväkotiin? Varmasti tulisi parempi

Koko skeittiparkin voisi siirtää pois asutuksen läheltä. Jatkuva meluhäiriö lähitaloihin yötä myöten. Olisi kiva nauttia kesäilloista

Saisiko Hämeenojankadulle asfalttia lisää? Liikenne on vilkasta. Nyt asfaltoidaan katuja, joita harva käyttää. Pitääkö päättäjän asua kadun varressa, jotta tie asfaltoidaan? Lisää asfalttia

Jos Salpa nousee Veikkaus-liigaan, tarvitaan miljoona. Salolaiset yritykset ja Salon kaupunki, oletteko valmiit? Salpan fani

Ketkä olivat oppositiossa viime kaudella? Ketkä huusivat ”tukea, tukea”? Tämä kaikki maksoi, ja maksetaan. Onko yllätys? Muisti toimii

Iso kiitos Salon seurakunnan mahtavalle lapsikuorolle ja ammattilaisille upeasta konserttielämyksestä Halikon kirkossa äitienpäiväiltana. Adiemus

Käärijä on hienosti toteutettu hahmo. Ja Jere on fiksu mies hahmon sisällä. Euroviisut on alunperin sävellyskilpailu, joten jatkossakin puolet äänistä tuomareilta, puolet yleisöltä. Vaatii taitoa toteuttaa esitys, joka miellyttää molempia. Hyvä kuitenkin ettei semivaiheessa käytetty tuomareita. Näin jokainen sai mahdollisuuden valloittaa yleisö, jolle viime kädessä viihdettä tehdään. ChaTattooCha

Tuli tässä mieleen että, kohta olemme kaikki jollakintavalla rikollisia, kun yhteiskunta asettaa jatkuvasti uusia pakotteita ja velvoitteita. Niin kompostointiin, koirien rekisteriin ja verottajallekin pitäisi muistaa kaikki ilmoittaa. Kun Venäjä kaatuu, voisi täälläkin vanha tapa unohtua ja vapautua pakollisesta holhouksesta. Suomettumisen voisi unohtaa. Länsi kutsuu