Televisiosarjan kuvausryhmä käväisee Salossa toukokuussa – kuvauspaikkana on linja-autoasema

Salossa kuvataan toukokuun lopulla kotimaista televisiosarjaa.

Kuvauspaikkana toimii Salon linja-autoasema. Salossa on tarkoitus kuvata vain pari kohtausta televisiosarjaan.

Televisiosarjan tuotantoyhtiöstä ReelMediasta kerrotaan, että kyseessä on neliosainen minisarja. Psykologinen trilleri perustuu suhteellisen tuoreeseen romaaniin. Sarjan pääosissa nähdään tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä.

Tuotantoyhtiö on vielä vaitonainen tulevasta televisiosarjasta, jonka kuvaukset ovat pääasiassa Turussa ja Helsingissä.

– Olemme Salossa vain vähän aikaa. Linja-autoasemalla kuvataan tilanne, kun sarjan henkilö saapuu kotiseudulleen, kertoo tuottaja Pauliina Teirikari ReelMediasta.

ReelMedia etsii Facebookissa avustajia Saloon ja Turkuun. Saloon kaivataan bussimatkustajia ja Turkuun hautajaisväkeä ja pitopalvelutyöntekijöitä sekä teollisuustyöntekijöitä.

Salossa kuvauspäiväksi on ilmoitettu tiistai 30. toukokuuta ja Turkuun kuvausryhmä suuntaa 30. ja 31. toukokuuta. Sarjan kuvauk­set on tarkoitus tehdä tulevan kesän aikana. Yleisön nähtäväksi televisiosarja tulee näillä näkymin vasta vuosien 2024–2025 aikana.

ReelMedia on tuottanut muun muassa Paratiisi -televisiosarjan, josta on tehty kaksi tuotantokautta. Paratiisi (The Paradise) on suomalais-espanjalainen rikosdraamasarja, jonka ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin Ylellä helmikuussa 2020 ja toinen tuotantokausi loppuvuodesta 2022.

Sarjan päärooleissa ovat Riitta Havukainen, Fran Perea ja María Romero. Paratiisin on käsikirjoittanut Matti Laine ja ohjannut Marja Pyykkö.

ReelMedian tuottamiin televisiosarjoihin kuuluu myös Mies joka kuoli (The Man Who Died), joka perustuu Antti Tuomaisen samannimiseen romaaniin. Sarja on julkaistiin Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa viime kesänä.

Sarjan on ohjannut Samuli Valkama, joka on ohjannut myös salolaisille tutun Hulluna Saraan -elokuvan. Kyseistä elokuvaa kuvattiin Salossa vuonna 2011. Elokuvassa on mukana paljon salolaisia avustajia.

Kuvausryhmiä on vieraillut Salossa useita kertoja. Esimerkiksi vuoden 2021 kesällä Salossa kuvattiin tiiviisti Made in Finland – tarina Nokiasta -sarjaa. Sarjaa kuvattiin muun muassa Kuusjoen vanhassa Osuuspankissa ja Nokian entisissä tiloissa Salon IoT Campuksella.

Kuusiosaisen sarjan tuottivat C Morelle ja MTV:lle Rabbit Films ja Aurora Studios. Sarjan tuotannossa oli mukana kaikkiaan noin 170 työntekijää, joiden lisäksi apuna oli satoja avustajia.

Maarit Lallin käsikirjoittama ja ohjaama sarja sijoittuu vuosiin 1988–1990, ja se kertoo Nokian ensimmäisistä askeleista kohti maailmanlaajuista menestystä.

Vuonna 2006 Salossa kuvattiin puolestaan suosittua rikosmakasiiniohjelma Poliisi-TV:tä sekä tv-dokumenttia Salon suuresta taideväärennösjutusta. Salolaisten poliisien arkipäivästä kertova ja Salossa kuvattu dokumenttielokuva Sen edestään löytää sai ensi-iltansa vuotta aikaisemmin.