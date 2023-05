Tiktok yrittää estää oikeusteitse videosovelluksen kieltämisen Yhdysvaltain Montanassa

Yhdysvalloissa Tiktok yrittää estää oikeusteitse suositun videosovelluksen kieltämisen Montanan osavaltiossa. Tiktok jätti Yhdysvalloissa liittovaltion tuomioistuimelle maanantaina kanteen, jonka mukaan kielto rikkoo perustuslain turvaamaa oikeutta sananvapauteen.

– Osavaltion toteuttamat poikkeukselliset ja ennennäkemättömät toimenpiteet perustuvat ainoastaan perusteettomiin spekulaatioihin, Tiktokin kanteessa sanotaan.

Videosovellus kehotti tuomioistuinta julistamaan Montanan Tiktok-kiellon perustuslain vastaiseksi sekä estämään osavaltiota koskaan toteuttamasta kieltoa.

Lisäksi viiden Tiktok-käyttäjän ryhmä on nostanut erillisen kanteen viime viikolla kumotakseen Montanan kiellon. Myös tämän kanteen mukaan Montanan Tiktok-kielto rikkoo heidän oikeuttaan sananvapauteen.

Molempien kanteiden mukaan osavaltio yrittää käyttää kansallisen turvallisuuden valtaa, jota voi käyttää vain liittovaltion hallinto.

Montanan Tiktok-kiellon on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna

Lainsäätäjät päättivät kiellosta jo huhtikuun puolivälin tienoilla, ja osavaltion kuvernööri Greg Gianforte allekirjoitti päätöksen viime viikolla. Kuvernööri sanoi kannattavansa sovelluksen kieltämistä suojellakseen montanalaisten henkilökohtaisia tietoja Kiinan kommunistiselta puolueelta.

Montana on ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, jossa tällainen päätös on tehty. Kiellon on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna. Sen jälkeen Tiktokin käyttäminen, käyttömahdollisuuden tarjoaminen tai latausmahdollisuuden tarjoaminen rikkoisivat kieltoa. Jokaisesta rikkomuksesta voidaan rangaista 10 000 dollarin sakolla joka päivä. Kiellon mukaan Applen ja Googlen olisi poistettava Tiktok sovelluskaupoistaan.

Kielto voitaisiin kuitenkin lain mukaan mitätöidä, jos sovelluksen ostaa yritys, joka on perustettu sellaiseen maahan, jota Yhdysvallat ei pidä vastustajanaan.

Kiinalaisen teknologiayhtiö ByteDancen kehittämän sovelluksen tietoturva on herättänyt huolta muissakin länsimaissa. Sovellus onkin kielletty monien valtioiden työntekijöiden laitteilla.