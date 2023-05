Tina Turner on kuollut 83-vuotiaana

Yhdysvaltalaissyntyinen laulaja Tina Turner on kuollut, kertoi hänen tiedottajansa Sky Newsin mukaan. Turner kuoli 83-vuotiaana pitkän sairauden jälkeen kotonaan Sveitsin Küsnachtissa lähellä Zürichiä.

Turner muistetaan vahvasta lavakarismasta sekä vahvasta äänestään. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Proud Mary, River Deep, Mountain High, Private Dancer, The Best ja We Don’t Need Another Hero.

Tina Turner oli syntynyt vuonna 1939 Nutbushissa Yhdysvaltain Tennesseessä. Vuodesta 2013 hänellä oli Sveitsin kansalaisuus.