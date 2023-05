Toijalaiset lobbasivat oman keräyspisteen – tarvetta muovinkeräysastioille muuallakin Salossa

Salossa on asukkaiden käytössä tällä hetkellä kymmenkunta Rinki-muovinkeräyspistettä. Viimeisimpänä sellaiset saatiin Toijaan ja Pertteliin. Pian uusia keräysastioita saatetaan ottaa käyttöön muuallakin Salossa.

Toijalaisen Ulla Huittisen mukaan keräyspistettä jouduttiin odottamaan pitkään.

– Kiskolaiset olivat harmissaan muovinkeräysastian puuttumisesta. Kannustetaan kyllä muovin kierrätykseen, mutta keräyspistettä ei kuitenkaan ole, Huittinen kertoo.

Alueella asuvan Kirsi Laineen mukaan muovinkeräyspisteen tarpeellisuus nousi esille pari vuotta sitten, kun paikalliset alkoivat keskustella asiasta Facebook-ryhmässä. Viime kesänä asiaa lähdettiin ajamaan toden teolla, kun useampi asukas otti yhteyttä Rinkiin.

– Käsittääkseni ainakin toistakymmentä ihmistä kävi täyttämässä palautelomakkeen, Laine arvioi.

Tarve muovinkeräysastialle oli alusta saakka selvä. Lähin keräyspiste sijaitsi aiemmin Salon keskustassa.

– Ei ole mielestäni mitään järkeä lähteä niin pitkää matkaa kuljettamaan muovijätteitä, Laine perustelee.

Muovinkeräysastian tarvetta korostaa myös kesäasukkaiden suuri määrä. Ulla Huittisen mukaan kesäkaudella Kiskon alueen väkiluku jopa tuplaantuu, jolloin myös jätettä syntyy huomattavasti enemmän.

Uusi muovinkeräyspiste saatiin viimein käyttöön toukokuun puolivälissä. Se on kerännyt paikallisilta kiitosta ja alkanut täyttyä kovaa vauhtia.

– Ainakin sosiaalisessa mediassa on oltu kovasti ilahtuneita, Kirsi Laine kertoo.

– Kyllä ihmiset haluavat kierrättää. Muovinkeräysastia on tärkeä ja odotettu, Ulla Huittinen toteaa.

Laine ja Huittinen toivovat, että keräysastiaa tullaan myös tyhjentämään riittävän usein. Heidän mukaansa keräyspisteen ympäristöstä tulee nopeasti sotkuinen, jos tyhjennysvälit venyvät.

– Varsinkin kesäaikana keräyspiste tuppaa usein menemään aika törkyiseen kuntoon, Huittinen huomauttaa.

Rinki Oy:n operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori vakuuttaa, että keräyspisteet tyhjennetään aina, kun siihen on tarvetta. Tyhjennysväliä voidaan myös lyhentää, jos astia täyttyy nopeasti.

– Tyhjennysväli optimoidaan kerätyn muovin määrän mukaan. Jätemäärä punnitaan jokaisen tyhjennyksen yhteydessä, ja jokaiselle astialle pyritään löytämään oma tyhjennysrytmi, Tammivuori kertoo.

Muovinkeräysastioiden puuttumisesta on käyty keskustelua myös muualla Salossa. Ulla Huittisen mukaan Ainakin Perniöön ja Kiikalaan on toivottu omaa keräyspistettä. Keräysastiaa alueellensa toivovia Huittinen rohkaisee omaan aktiivisuuteen.

– Ottakaa Rinkiin yhteyttä ja perustelkaa, että se on teille tärkeä, Huittinen kannustaa.

Pertti Tammivuoren mukaan toiveen uudesta muovinkeräysastiasta voi jättää Ringin nettisivujen lomakkeella. Jokaista toivetta ei voida toteuttaa, mutta asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon uusien muovinkeräysastioiden suunnittelussa.

Muovinkeräyspisteiden määrä kasvaa sadoilla

Muovin kierrättäminen on yleistynyt viime vuosien aikana, ja kerätyn muovin määrä on jopa kymmenkertaistunut kuudessa vuodessa. Näin kertoo Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

Kierrätyksen yleistyessä myös tarve uusille keräysastioille on kasvanut. Rinki Oy:n operatiivisen johtajan Pertti Tammivuoren mukaan tänä vuonna aiotaankin ottaa käyttöön uusia muovinkeräyspisteitä. Niitä saatetaan saada lisää myös Saloon.

– Toukokuun alussa muovinkeräyspisteitä oli koko Suomessa noin 700. Heinäkuun alkuun mennessä niitä tulee olemaan vähintään 1000, Tammivuori kertoo.

Uudet keräyspisteet sijoitetaan paikoille, joissa niiden tarve on suurin.

– Tavoitteena on, että muovinkeräysverkko palvelisi kuluttajia mahdollisimman hyvin, Tammivuori toteaa.