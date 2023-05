Transsukupuolisten arkea Turun Taidehallilla – Sites of Dreaming dokumentoi sivuutettuja näkökulmia

Turun Taidehallin valokuvanäyttelyssä ”Sites of Dreaming” taiteilija Shia Conlon esittää transsukupuolisten henkilöiden arkipäiväisiä näkökulmia. Näyttelyn tavoitteena on kiinnittää huomiota transsukupuolisten terveydenhuollon tilaan Suomessa ja toisaalta tuoda vastapainoa terveydenhuoltoon liittyvään väkivaltaan dokumentoimalla henkilöiden huolenpitoa ja turvallisuuden tunnetta. Valokuvanäyttely on nelivuotisen projektin päätös.

Kuvat näyttävät hetkiä, joissa transsukupuoliset henkilöt laittavat ruokaa, vaihtavat terveyssiteitä, käyvät kaupassa ja joissa heitä avustetaan suihkussa käymisessä leikkauksen jälkeen.

Conlonin teokset keskittyvät tarinankerrontaan transvapautuksen työkaluna. Hänen tärkein tavoitteensa on taistella transfobisia asenteita vastaan. Conlon päätoimittaa taiteellisen työnsä ohella transsukupuolisten kirjoittamisen ja taiteen lehteä.

Valokuvanäyttelyn avajaiset torstaina 25.5.2023 klo 17:00-19:00 Perin gallerioissa Turun Taidehallilla.