Tukes selvittää eri valmistajien parvekekaiteiden turvallisuutta – taustalla Tikkurilan maaliskuinen parveketurma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on käynnistänyt laajan selvityksen parvekkeiden kaidejärjestelmien turvallisuudesta. Hankkeessa selvitetään useamman kaidevalmistajan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Tukesin tiedotteen mukaan selvityksen syynä on onnettomuus, joka tapahtui Vantaan Tikkurilassa maaliskuussa. Onnettomuudessa nuori nainen kuoli pudottuaan seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekekaiteen lasi petti.

Poliisi kertoi maaliskuun lopussa tutkivansa onnettomuutta kuolemantuottamuksena.

Tukes ei ole itse tutkinut onnettomuutta, mutta virasto on teettänyt testejä ja laskelmia onnettomuusparvekkeen kaidejärjestelmille.

Testeissä muun muassa selvisi, että parvekkeelle suunniteltu lasityyppi kahdelta sivulta tuettuna ei täyttänyt pistekuormavaatimusta. Pistekuormalla tarkoitetaan voimaa, joka kohdistuu tietylle pinta-alalle.

Tukes ei julkaise turmaparvekkeen testiraporttia

Testien perusteella Tukes päätti käynnistää laajemman selvityksen parvekkeiden turvallisuudesta.

– Tikkurilan parvekekaidejärjestelmän ominaisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta selvitettäessä on tullut esille asioita, joiden johdosta Tukes on tullut siihen tulokseen, että lasien mitoitusta sekä siitä annettuja ohjeistuksia tulee tarkastella laajemmin, kertoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista tiedotteessa.

Tukes ei julkaise raporttia Tikkurilan onnettomuusparvekkeen testauksista. Testien tulokset on luovutettu sekä Vantaan rakennusvalvonnalle että poliisille.

Raportti on osa poliisin esitutkintamateriaalia, joka on salaista, kunnes asian käsittely alkaa tuomioistuimessa tai kunnes asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätös tai päätös tutkinnan lopettamisesta.

Tukes kertoo, että se ei julkaise Tikkurilan turmaparvekkeesta myöskään erillistä selvitystä. Virasto ei päätä rakennusten parvekkeiden asettamisesta käyttökieltoon tai anna lupaa ottaa niitä käyttöön. Näistä asioista vastaa kunnan rakennusvalvonta.

HS: Useiden uusien talojen parvekkeita ei ole hyväksytty käyttöön

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että useiden lopputarkastuksessa olevien uudisrakennusten parvekkeita ei ole Tikkurilan turman jälkeen hyväksytty käyttöön.

Taustalla on lehden mukaan ympäristöministeriön suositus, jonka ministeriö lähetti rakennusvalvontaviranomaisille ja ely-keskuksille maaliskuun lopussa. Suosituksessa viranomaisia pyydettiin kiinnittämään rakentajien huomiota siihen, että rakennusten lasikaiteet vastaavat vaatimuksia.

HS:n mukaan suositus koski koko maata kaidevalmistajasta riippumatta.

Eetu Halonen