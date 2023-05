Tulevaisuuden ruokakaupassa asioida voi monella tapaa – perinteiset palvelut säilyvät jatkossakin

Ruokakauppa on muuttunut viime vuosina monella tapaa. Sen on saattanut huomata ihan tavallinen kuluttajakin: Ruokakassin voi nykyään tilata suoraan kotiovelle. Kauppareissuja ei enää tarvitse suunnitella etukäteen, sillä ostoksille pääsee ympäri vuorokauden. Itsepalvelukassat ovat kaupoissa tuttu näky, ja ostosten maksaminenkin onnistuu mitä erilaisimmilla tavoilla.

Päivittäistavarakaupan alalla tapahtunut muutos on Tampereen yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitroselle tuttu ilmiö. Hänen mukaansa viime vuosina sitä on vauhdittanut ennen kaikkea koronapandemia. Korona-aikana varsinkin ruoan verkkotilaaminen sekä kotiinkuljetus- ja noutopalvelut kasvattivat suosiotaan.

– Korona lisäsi verkkokaupan käyttöä. Maailmalla käyttö lisääntyi vielä enemmän kuin Suomessa, koska kodin ulkopuolella liikkumista rajoitettiin, Mitronen kertoo.

Koronan myötä yleistyivät myös uudenlaiset maksamisen tavat, kuten kontaktiton maksaminen. Pankkikortin lähimaksutoiminto lienee jo lähes kaikille tuttu. Nykyään maksuvälineenä voivat toimia myös vaikkapa oma kännykkä tai rannekello. Käteistä kaupassa ei tarvita enää mihinkään.

Lasse Mitronen arvioi, että tulevaisuudessa mahdolliseksi voisi tulla myös biometrinen maksaminen. Siinä maksu tapahtuisi biometrisellä tunnisteella, esimerkiksi sormenjäljellä tai silmän iiriksellä. Vie kuitenkin aikaa ennen kuin sormenjäljellä maksamisesta tulee arkipäivää Suomessa.

– Biometristä maksamista on jo kokeiltu maailmalla. Vaatii kuitenkin kehittelyä, ennen kuin siitä saadaan riittävän nopeaa ja varmaa, Mitronen toteaa.

Itsepalvelukassat ovat olleet monessa myymälässä käytössä jo pitkään. Esimerkiksi S-ryhmän kaupoissa oli tämän vuoden alussa käytössä jo yli 2300 pikakassaa. Näin kertoo S-ryhmän kehityspäällikkö Riikka Thilman. Nyt itsepalvelukassojen rinnalle ovat tulleet erilaiset ostosten skannauslaitteet, joiden avulla tuotteiden viivakoodit voi lukea itse jo ennen kassalle menoa. Esimerkiksi S-ryhmän Kerää ja skannaa -palvelu on Thilmanin mukaan käytössä jo 47 Prismassa.

Jatkossa tuotteiden skannaaminen voisi tapahtua erillisen laitteen sijasta omalla kännykällä. Lasse Mitrosen mukaan kännykkäskannaus onkin jo käytössä joissakin maissa. Hän uskoo, että se tulee ennemmin tai myöhemmin myös Suomeen. Ensimmäisenä se tulisi hänen mukaansa käyttötavarakauppoihin, joissa valikoimat ovat pienet.

– Ruokakaupoissa tuotemäärät ovat suuremmat. Kännykän käyttäminen tuotteiden skannaamiseen edellyttäisi valtavaa tietokantaa. Tämä puolestaan vaatisi salamannopeita tietoliikenneyhteyksiä.

Vaikka kännykkäskanneria saadaan todennäköisesti vielä odottaa, on älypuhelimen hyödyntäminen ruokaostoksilla mahdollista jo nyt. Erilaisten kännykkäsovellusten avulla voi seurata omaa ostokäyttäytymistään. Sovellukset näyttävät esimerkiksi sen, mihin rahat kuluvat ja miten terveellisiä elintarvikkeita tulee ostettua. Tällaiset sovellukset perustuvat Mitrosen mukaan kauppojen keräämään asiakasdataan.

– Esimerkiksi plussakortti ja S-etukortti keräävät kaikenlaista tietoa asiakkaan käyttäytymisestä, Mitronen kertoo.

On siis selvää, että ruokakaupassa asiointi on muuttunut ja tulee yhä muuttumaan. Mutta millainen on tulevaisuuden ruokakauppa? Millaista kaupassa asiointi voisi olla vaikkapa kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä?

– Kyllähän kaupan tulevaisuus on se, ettei kauppaan tarvitse mennä enää lainkaan. Jatkossa se tulee ihmisten luokse, Lasse Mitronen arvioi.

Mitronen mainitsee hiljattain Suomessa tehdyn kokeilun, jossa robotit toivat ruoan ihmisten kotiin. Kauppaostosten kuljettaminen robottien avulla ei kuitenkaan ole ongelmatonta, koska erilaisilla tuotteilla on erilaiset säilytystarpeet. Esimerkiksi kuiva-aineet, maitotuotteet ja pakasteet vaativat erilaiset kuljetusolosuhteet.

Tulevatko kaupat poistumaan jossain vaiheessa kokonaan? Eivät ainakaan täysin. Suuret marketit tulevat Mitrosen mukaan säilymään jatkossakin. Niiden palvelut tulevat kuitenkin monipuolistumaan. Tulevaisuudessa kauppareissulla voisi hoitaa monta asiaa kerralla. Tämä on jo nyt todellisuutta monessa marketissa, jossa voi samalla reissulla asioida ruokakaupan lisäksi esimerkiksi ravintolassa, pesulassa ja pankissa. Usean palvelun löytyminen saman katon alta on hyödyllistä ennen kaikkea siksi, että se säästää ihmisten aikaa.

– Aikaa halutaan optimoida, Mitronen tiivistää.

Myös Riikka Thilman arvioi, että mahdollisuus tehdä ostoksia tavalliseen tapaan tulee säilymään. Perinteinen linjakassa palvelee halukkaita jatkossakin.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme erilaisia asiointitapoja, joista jokainen voi löytää itselleen sopivan, Thilman kertoo.

Uusi järjestelmä saa asiakkailta kiitosta – Prisman uusi Kerää ja skannaa -palvelu sujuvoittaa kauppareissuja

Halikon Prismassa otettiin hiljattain käyttöön uusi Kerää ja skannaa -palvelu. Sen tarkoituksena on tehdä kaupassa asioinnista nopeampaa ja helpompaa.

Järjestelmä on otettu aiemmin käyttöön jo useissa muissa myymälöissä. SSO:n toimipaikoista se löytyy myös Nummelan Prismasta, kertoo SSO:n Prismojen johtaja Panu Kärjes.

Palvelupäällikkö Satu Jussilan mukaan uusi järjestelmä on saanut hyvän vastaanoton. Sitä ovat uskaltautuneet kokeilemaan kaikenikäiset asiakkaat.

– Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita ja innostuneita uudesta järjestelmästä. Tämä on selvästi tykätty ja odotettu palvelu, Jussila kertoo.

Jussila arvioi, että valtaosa asiakkaista käyttää vielä perinteistä kassaa tai itsepalvelukassaa. Hän kuitenkin uskoo, että kyseessä on kasvava palvelu ja ajan myötä yhä useampi siirtyy käyttämään sitä.

Kerää ja skannaa -järjestelmän perusidea on, että asiakas voi itse skannata ostamansa tuotteet jo ostoskierroksen aikana ja pakata ne valmiiksi kasseihin. Kierroksen päätteeksi skannatut tuotteet maksetaan itsepalvelukassalla. Viivakoodien lukemiseen tarvittavia skannereita löytyy kaupan sisäänkäyntien yhteydestä, ja ne palautetaan itsepalvelukassojen läheisyydessä sijaitsevalle palautuspisteelle. Kerää ja skannaa -järjestelmän käyttöön tarvitsee S-etukortin.

Satu Jussilan mukaan uusi järjestelmä sujuvoittaa kauppareissuja. Työvaiheita on vähemmän, kun viivakoodit luetaan etukäteen ja kassalle jää vain tuotteiden maksaminen. Jussila arvioi, että palvelun käyttöönotto lyhentää myös kassajonoja ruuhka-aikoina.

Prismaan ruokaostoksille tullut Susanna Reiman on ehtinyt käyttää skanneria jo kolme kertaa. Hänen mielestään järjestelmä on oikein näppärä varsinkin silloin, kun ostoksia on paljon.

– Tämä nopeuttaa kaupassakäyntiä, kun ei tarvitse mennä kassalle pakkaamaan, Reiman kertoo.

Reiman uskoo, että tulee kuitenkin jatkossa käyttämään myös itsepalvelukassaa ja tavallista kassaa. Pelkästään skannerijärjestelmän käyttäjäksi hän ei aio siirtyä.

Myös Annika Syrjälä ja Jenna Akkanen ovat tyytyväisiä uuteen palveluun. Annika Syrjälän mielestä tuotteiden skannaaminen helpottaa kauppareissuja silloin, kun on ostoksilla yksin.

– Teen lapsiperheen viikon ruokaostoksia. On niin mahtavaa, kun tuotteet saa pakata suoraan kassiin, Syrjälä kertoo.

Jenna Akkanen uskoo jatkossa käyttävänsä skannausjärjestelmää aina kaupassa asioidessaan.

– Olen käyttänyt myös kauppakassipalvelua. Kaikki, mikä helpottaa ja nopeuttaa kaupassa asiointia, on kotiinpäin, Akkanen toteaa.