Turkin vaaleissa odotetaan huikeaa äänestysprosenttia – Erdoganin poliittisen uran kohtalo ratkeaa pian

Turkin sunnuntaisista vaaleista on muodostunut eräänlainen kansanäänestys siitä, jatkuuko presidentti Recep Tayyip Erdoganin yli kaksikymmenvuotinen valtakausi vai lähteekö muslimienemmistöinen maa nykyistä sekulaarisempaan eli maallisempaan suuntaan.

Tilanne on etukäteen näyttänyt tasaväkiseltä, ja vaalien äänestysprosentin odotetaan nousevan hyvin korkeaksi. Opposition edustajien mukaan jotkin äänestysuurnat olivat täyttyneet jo iltapäivän puoliväliin mennessä.

Kyselyiden perusteilla on täysin mahdollista, että presidentti on vaihtumassa, mutta mikään ei ole varmaa. Oppositioliittouman ehdokas Kemal Kilicdaroglu on noussut ykköseksi lähes kaikissa kannatusmittauksissa, mutta myös Erdogania kannattaa vähintään 40 prosenttia kaikista äänestäjistä.

– Tarvitsemme muutosta, olemme saaneet tarpeeksemme, maatalousyrittäjä Mehmet Topaloglu uutistoimisto AFP:lle äänestettyään helmikuun maanjäristyksen raunioiden keskellä.

Erdogan on johtanut 85-miljoonaista kansaa läpi monista mullistuksista. Turkki on kasvanut merkittäväksi toimijaksi sekä sotilaallisesti että geopoliittisesti, ja sillä on rooli Syyrian ja Ukrainan konflikteissa. Sotilasliitto Naton jäsenmaan ja sekä Euroopassa että Lähi-idässä valtaa pitävän Turkin vaalituloksella on merkitystä niin Washingtonissa ja Brysselissä kuin Damaskoksessa ja Moskovassa.

Opposition ehdokas vetoaa nuoriin

Erdogania pitävät sankarina monet sellaiset konservatiiviset turkkilaiset, jotka ovat nähneet kehitystä hänen valtakautensa aikana. Uskonnolliset kannattajat ovat myös kiitollisia monista Erdoganin linjauksista, kuten päätöksestä perustaa islamilaisia kouluja.

Erdoganin ensimmäisellä valtavuosikymmenellä talous lähti nousuun ja suhteet Eurooppaan lähenivät. Seuraavaa vuosikymmentä leimasivat yhteiskunnallinen ja poliittinen myllerrys. Esimerkiksi vuoden 2016 epäonnistuneeseen vallankumousyritykseen Erdogan vastasi niin voimakkain keinoin, että hänestä tuli länsimaille kiusallinen yhteistyökumppani.

Tänä vuonna monia turkkilaisia on raivostuttanut se, miten hitaasti hallinto reagoi helmikuun valtavaa maanjäristystä seuranneeseen hätään.

Oppositioliittouman Kilicdaroglu tarjoaa ulkomaisille liittolaisille ja turkkilaisille äänestäjille selkeän vaihtoehdon. Kyselyiden mukaan 74-vuotias oppositiojohtaja on lähellä saada ensimmäisellä kierroksella voittoon vaadittavat yli puolet äänistä. Erityisesti Kilicdaroglu näyttää houkuttelevan puolelleen nuoria äänestäjiä.

Jos voittaja ei ratkea ensimmäisellä kierroksella, toinen kierros järjestetään 28. toukokuuta.

Syytteitä lännen sekaantumisesta

Erdogan on kampanjoinnissaan vedonnut erityisesti ydinkannattajiinsa. Hän on kutsunut oppositiota muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistömyönteiseksi eturyhmäksi, joka hänen mukaansa ottaa käskyjä vastaan kurdiryhmiltä ja taloudellista tukea länneltä. Erdoganin johtaman hallinnon ministerit ja hallitusmyönteiset tiedotusvälineet ovat puhuneet lännen suunnitelmasta toteuttaa poliittinen vallankaappaus.

Oppositio on ollut huolissaan, aikooko Erdogan roikkua vallassa hinnalla millä hyvänsä. Erdogan itse on vakuuttanut, että hän toimii niin kuin demokratia edellyttää.

Vaaleissa äänestetään myös 600-paikkaisesta parlamentista. Parlamenttivaalien tuloksia ei pidetä yhtä merkittävinä, koska Turkin nykyisessä järjestelmässä presidentti pystyy päätöksenteossa ohittamaan parlamentin.

Kyselyiden perusteella Erdoganin oikeistoliittouma näyttää voittavan opposition. Oppositio voi kuitenkin saada enemmistön, jos se onnistuu saamaan tuekseen kurdien vasemmistoliittouman.