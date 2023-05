Turvakotien asiakasmäärä kääntyi viime vuonna nousuun – yhä useampi aikuinen tuli turvakotiin ilman lapsia

Turvakotien asiakasmäärä kääntyi viime vuonna nousuun, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta. Asiakasmäärässä oli kasvua neljä prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Etenkin ilman lapsia turvakotiin tulleiden määrä kasvoi. Ensimmäistä kertaa yli puolet turvakotiin tulevista aikuisista tuli ilman lapsia.

Turvakotilain astuttua voimaan vuonna 2015 yhä useammat ovat hakeutuneet turvakotiin ilman lapsia.

– Ennen turvakotilakia turvakotipalveluihin tarvitsi maksusitoumuksen, joita saivat lähinnä lapsiperheet, kertoo THL:n turvakotipalveluiden kehittämispäällikkö Suvi Nipuli STT:n haastattelussa.

Nipuli kertoo, että turvakotilain myötä palveluiden rahoitus siirtyi valtiolle, minkä vuoksi palveluihin pääsee nykyään jokainen maksuttomasti.

THL:n tietojen mukaan turvakodeissa oli viime vuonna yhteensä runsaat 5 000 asiakasta, joista 57 prosenttia oli aikuisia ja 43 prosenttia lapsia. Aikuisista 91 prosenttia oli naisia ja 9 prosenttia miehiä.

– Uskon, että tietoisuuden leviäminen siitä, että turvakoti palvelee yhdenvertaisesti kaikkia asiakkaita riippumatta esimerkiksi, onko lapsia vai ei, on lisännyt turvakotipalveluihin hakeutumista viime vuonna.

Turvakotipalvelut ovat tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ihmisille tai perheille. Turvakoti tarjoaa väliaikaista turvaa sekä neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivallan katkaisemiseksi.

Avuntarve ei näy kokonaisuudessaan tilastoissa

Vaikka turvakotiin voi tulla ilman ammattilaisen lähetettä, suuri osa saapuu turvakoteihin toisen ammattilaisen ohjaamana.

Muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen vaikuttavat turvakotipalveluiden asiakasmääriin. Koronavuodet 2020 ja 2021 näkyivät turvakotien asiakasmäärissä laskuna, mutta Nipulin arvion mukaan avuntarpeessa olevien määrä ei viime vuosina ole muuttunut tilastollisista vaihteluista huolimatta.

– Korona-aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö väheni kokonaisuudessaan, mikä on ollut yksi syy aiempaan turvakotipalveluiden käytön laskuun. Koronan tarttuvuuden yleinen pelko on myös voinut olla tekijä. Syitä voi olla useita, mutta lähisuhdeväkivalta ei korona-aikana ole varmastikaan vähentynyt.

Turvakoteja ei vieläkään riittävästi

Turvakotipaikkoja on Nipulin mukaan onnistuttu lisäämään viime vuosina merkittävästi. Tällä hetkellä Suomessa toimii yhteensä 29 turvakotia, joissa on perhepaikkoja yhteensä 230 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle. Vuonna 2019 perhepaikkoja oli 202.

Turvakotien määrää pitäisi kuitenkin edelleen kasvattaa.

– THL:n näkemys on, että Suomeen tarvitaan lisää turvakoteja. Meillä on edelleen katvealueita, joissa turvakotipaikkoja on asukasmäärään nähden riittämättömästi.

Jenna Rautio