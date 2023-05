Työtaistelu sulki Touhulan päiväkodin Salossa toistamiseen

Touhulan päiväkoti Salossa on suljettu keskiviikkona kolmeksi päiväksi yksityisen sosiaalipalvelualan lakon takia. Touhula on yksi viidestä konsernista, joita ammattiliittojen työtaistelu koskee Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

– Emme voi taata, että henkilökuntaa on riittävästi lasten turvallisuuden takaamiseksi. Vanhemmat ovat ymmärtäneet tilanteen, ja he myös tietävät, minkä takia lakko tällä hetkellä on, aluejohtaja Pirjo Kosonen Touhulasta toteaa.

Touhula on Suomen toiseksi suurin yksityinen päiväkotiketju. Salon Touhulassa on hoidossa 76 lasta. Työnseisaus sulki päiväkodin nyt toistamiseen.

Yksityisellä Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonallaon päiväkodit Salossa ja Halikossa. Päiväkodinjohtaja Päivi Isopuro kertoo, että päiväkodit pystytään pitämään auki.

Aurinkoleijonan päiväkodeissa on parhaillaan noin 70 lasta.