Uhriaan kaulaan Salossa puukottanut mies hälytti apua ja esti kuoleman – Yli kahden vuoden tuomio

Niin sanottu tehokas katuminen toi puukottajalle tuomion törkeästä pahoinpitelystä ja ehdottoman kahden vuoden sekä neljän kuukauden vankeustuomion. Salossa alkuvuodesta tapahtunut puukotus olisi johtanut kuolemaan, ellei puukottaja olisi katunut tekoaan ja hälyttänyt nopeasti apua.

Tämä takia nopeasti saatu hoito pelasti uhrin, joka oli saanut hengenvaarallisia vammoja kaulan alueelle.

Vastaaja eli uhria puukottanut Kimmo Erik Taimi velvoitettiin vankilatuomion lisäksi useisiin korvauksiin. Asianomistajalle eli hänen puukottamalleen uhrille Taimi joutuu korvaamaan kivusta ja särystä 6 000 euroa, henkisestä kärsimyksestä 5 000 euroa, kosmeettisesta haitasta 1 500 euroa sekä pienempiä summia vaatteista sekä taksikuluista.

Taimelle jäi korvattavaksi myös asianajajakuluja.

Syyttäjä oli vaatinut ensisijaisesti rangaistusta tapon yrityksestä. Toissijainen syyte oli törkeä pahoinpitely.

Tuomion perusteluissa todetaan, että kuolema on yleensä kaulalle suunnatun puukoniskun todennäköinen seuraus. Perusteluissa myös päätellään, että Taimen on pitänyt käsittää, että hänen tekonsa seurauksena on uhrin kuolema.

Taimi on teon jälkeen soittanut hätäkeskukseen ja kiirehtinyt ambulanssin tuloa. Ensihoito on saapunut paikalle nopeasti. Nopea hoito on ollut uhrin selviämisen kannalta merkittävä, joten Taimi on estänyt uhrin kuoleman hälyttämällä apua, perusteluissa todetaan.

Törkeän pahoinpitelytuomion saanut Taimi passitettiin Turun vankilaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen, mutta siihen voi hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.