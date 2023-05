Ukraina kertoi edenneensä Bahmutin lähellä ja torjuneensa Venäjän suuren ohjushyökkäyksen

Ukrainan joukot ovat onnistuneet valtaamaan noin 20 neliökilometriä alueita venäläisiltä Bahmutin etelä- ja pohjoispuolella Itä-Ukrainassa, kertoi Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar tiistaina.

Varapuolustusministerin mukaan venäläiset ovat kuitenkin samaan aikaan onnistuneet jossain määrin etenemään itse kaupunkiin ja ovat tuhoamassa sen täysin tykistötulella.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla, vaikka kaupungilla ei juuri ole strategista merkitystä.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov puolestaan kertoi maan ilmavoimien ampuneen tiistaina alas kuusi Venäjän hypersoonista Kinzhal-ohjusta ja 12 muuta ohjusta. Venäjä iski Ukrainaan varhain tiistaina samanaikaisesti useasta suunnasta.

Venäjän puolustusministeriön näkemys tilanteesta on, että ohjukset osuivat kaikkiin kohteisiin. Puolustusministeriön mukaan kohteina oli ammus- ja sotatarvikevarastoja, joissa on lännen toimittamia ammuksia ja sotatarvikkeita.

Runsas viikko sitten Ukraina kertoi ampuneensa alas hypersoonisen Kinzhal-ohjuksen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää hyödyntäen. Nyt Ukraina ei ole tarkentanut, millä keinolla se ampui Kinzhalit alas.

Hypersoonisia ohjuksia on erittäin vaikea torjua niiden nopeuden vuoksi, ja Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut niitä ihanteellisiksi aseiksi.

Aiemmin Ukraina kertoi tuhonneensa kaikki ohjukset ja lennokit, joita Venäjä tiistaisessa iskussaan käytti. Ohjusten kappaleita lensi eri puolille Kiovaa, ja kaupungin pormestari Vitali Klitshko on kertonut kolmen ihmisen haavoittuneen.

Isku oli kahdeksas Kiovaan kohdistunut hyökkäys tässä kuussa.

Miinat ja räjähtämättömät ammukset nakertavat viljelyalaa

Räjähtämättömät ammukset, kranaatit ja miinat tulevat vaikeuttamaan Ukrainan maanviljelyä pahasti vuosikausia, varoitti Punainen Risti tiistaina.

Viime vuoden helmikuussa alkaneen sodan seurauksena Ukrainasta on tullut yksi maailman miinoitetuimmista maista.

– Maanviljelijät ovat mahdottoman valinnan edessä. Joka ikinen päivä heidän on päätettävä, vaarantavatko he henkensä ja käyvät viljelytöihin vai jättävätkö menemättä pelloille, jolloin he menettävät tulonsa ja mahdollisuutensa elättää perheensä, sanoi Punaisen Ristin miinanraivaukseen erikoistunutta yksikköä johtava Andrew Duncan.

Duncan muistutti, että vaikka miinoja ja räjähtämättömiä ammuksia koko ajan raivataan, uusia kylvetään sellaista tahtia, että räjähteiden kokonaismäärä itse asiassa kasvaa koko ajan.

Duncan tähdensi myös, että Ukrainan maanviljelys ei ole tärkeää vain Ukrainalle itselleen vaan koko maailmalle, sillä maa kuuluu maailman suurimpiin viljanviejiin.