Ukrainalla on riittävästi aseita ja vastahyökkäys alkaa pian, sanoo tiedustelujohtaja

Ukrainalla on tarpeeksi aseita ja pitkään odotettu vastahyökkäys alkaa pian, sanoo Ukrainan sotilastiedustelua johtava Kyrylo Budanov Japanin yleisradioyhtiö NHK:n haastattelussa. Asiasta on kertonut englanniksi ainakin ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent.

Budanovin mukaan suuri määrä siviilejä on edelleen Venäjän miehityksen alaisena, eikä Ukraina voi tuhlata enempää aikaa. Hänen mukaansa Ukrainalla on perustason määrä aseita ja muita varusteita. Venäjän ajamiseksi pois Ukrainan alueelta tarvitaan kuitenkin vieläkin suurempi varasto aseita ja ammuksia, hän lisää.

Budanovin mukaan Ukraina on torjunut 90 prosenttia ukrainalaisjoukkoihin ja logistiikkaan kohdistuvista Venäjän hyökkäyksistä, joiden tarkoituksena on ollut estää vastahyökkäyksen valmistelu. Hän kertoo Ukrainan pystyneen estämään hyökkäykset kehittyneempien ilmatorjuntajärjestelmien ansiosta.

Budanovin mukaan Venäjän joukkojen keskuudessa on myös tätä nykyä aiempaakin vähemmän taistelutahtoa, koska kukaan ei hänen mukaansa ymmärrä, miksi he taistelevat Ukrainassa.

Unkarin Orbanin mukaan Ukraina ei kykene voittamaan sotaa

Ukraina vastahyökkäyksestä on odotettu kriittistä käännekohtaa sodassa, vaikka ukrainalaisviranomaiset ovat itsekin ilmaisseet huoltaan siitä, että lännen odotukset ovat liialliset.

Toisin kuin monet muut länsimaiset johtajat, Unkarin pääministeri Viktor Orban suhtautuu Ukrainan taistelumenestykseen varsin pessimistisesti. Orbanin mukaan Ukraina ei kykene voittamaan sotaa. Hän väittää Ukrainan sotilaallisten pyrkimysten olevan tuhoon tuomittuja ja lisäavun lähettämisen johtavan vain uusiin kuolonuhreihin.

– Emotionaalisesti se on traagista, kaikkien meidän sydämemme ovat ukrainalaisten puolella. Mutta puhun poliitikkona, jonka pitäisi pelastaa ihmishenkiä, hän sanoi Bloombergin päätoimittajalle Qatarin talousfoorumin yhteydessä.

– Ei ole mitään mahdollisuutta voittaa tätä sotaa, hän lisäsi.

Orbanin näkemykset Ukrainan tulevasta menestyksestä taistelukentillä eivät vastaa Ukrainaa tukevien maiden tilanteesta tekemiä analyysejä. Vaikka he suhtautuvat realistisesti dramaattisen läpimurron mahdollisuuksiin, he tukevat presidentti Volodymyr Zelenskyin suunnitelmaa vastaiskusta ukrainalaisalueiden takaisin valloittamisesta.

Unkari on asettunut EU:n tukipaketin tielle

Unkari on asettunut 500 miljoonan euron suuruisen Ukrainalle tarkoitetun EU:n tukipaketin tielle. Maa vastustaa myös uusia Venäjän vastaisia pakotteita.

Unkarilaisjohtaja toisti tiistaina myös vaatimuksensa välittömästä tulitauosta. Kriitikoiden mukaan Orbanin vaateet merkitsevät käytännössä sitä, että Ukrainan tulisi antautua.

Orbanin katsotaan heijastelevan kommenteissaan myös Venäjän propagandaa. Hän toisti narratiivia, joka kehystää Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Venäjän ja Yhdysvaltain väliseksi konfliktiksi. Orban väittää, että taistelut voivat loppua vasta, kun Venäjä tekee sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat on sanonut, että Ukrainan on päätettävä, miten ja milloin se on valmis pyrkimään rauhaan.

Ukrainan ulkoministeriö tuomitsi Orbanin kommentit ja sanoi niiden vapauttavan Venäjän vastuusta.

Ukraina: Venäläiset varastaneet muinaisesineitä Krimiltä

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa, mutta sotaa on käyty jo pidempään. Krimin niemimaa on esimerkiksi ollut Venäjän miehittämä jo vuodesta 2014.

Maanantaina ukrainalaisviranomaiset sanoivat venäläisten varastaneet Krimillä sijaitsevan muinaisen kaupungin alueelta Bysantin aikaista kultaa. Asiasta kertoi varhain keskiviikkona Kyiv Independent.

Viranomaisten raportin mukaan samalla vietiin myös muun muassa luusta ja savesta tehtyjä muinaisesineitä. Venäjän miehitysjoukkojen kerrotaan siirtäneen varastetut esineet Venäjälle museonäyttelyä varten.

Venäläisten kerrotaan myös tekevän kaivauksia kaupungin alueella, joka on kansallinen suojelualue.

Satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua perustetun kaupungin rauniot löytyvät Unescon maailmanperintökohteiden listalta.

Kyiv Independentin mukaan venäläisjoukot ovat sodan saatossa ryöstäneet useita museoita ja muita kulttuurisesti tärkeitä kohteita miehittämillään ukrainalaisalueilla.

