Ukrainan presidentin edustaja kiistää Zelenskyin myöntäneen, että Bahmut olisi menetetty

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin edustajan mukaan presidentti ei ole myöntänyt Ukrainan menettäneen Bahmutia. Presidentin edustaja Serhi Nykyforov kirjoittaa Facebookissa, että kyseessä on väärinkäsitys.

Nykyforovin mukaan toimittaja kysyi kaksiosaisen kysymyksen, jossa ensin tiedusteli, onko Bahmut vielä ukrainalaisilla ja jatkoi sanomalla, että Venäjä kertoo vallanneensa kaupungin.

– Luulen, että ei ole, Zelenskyi vastasi ja tarkoitti Nykyforovin mukaan kysymyksen jälkimmäistä osaa.

– Teidän on ymmärrettävä, että siellä ei ole mitään. Mitään ei ole jäljellä. He ovat tuhonneet kaiken. Tänään Bahmut on enää sydämissämme, Zelenskyi sanoi G7-kokouksessa Hiroshimassa Japanissa.

– Siellä on vain raunioita ja kuolleita venäläisiä. Mutta he hyökkäsivät kimppuumme, presidentti jatkoi.

Zelenskyi kehui Ukrainan armeijan tehneen hyvää työtä Bahmutissa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkisti G7-kokouksessa odotetusti uuden 375 miljoonan dollarin (runsaan 346 miljoonan euron) Ukraina-apupaketin, johon kuuluu muun muassa ammuksia, tykistöä ja panssariajoneuvoja.

– Yhdysvallat auttaa Ukrainaa vastaamaan hyökkäykseen, elpymään ja jälleenrakentamaan. Tuemme myös rauhaa, Biden sanoi.

Venäjän puolustusministeriö kertoi aikaisemmin valtiollisen Tass-uutistoimiston mukaan, että Bahmut on vallattu.

Tassin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut palkkasotilasyhtiö Wagnerin sekä Venäjän asevoimien joukkoja kaupungin valtaamisesta. Putinin lausunnon mukaan kaikkia taistelussa menestyneitä suositellaan valtion kunniamerkin saajiksi.

Venäläismedia, presidentti Putin sekä maan puolustusministeriö käyttävät Bahmutista sen neuvostoaikaista venäjänkielistä nimeä Artjomovsk. Ne myös kirjoittavat kaupungin valtaamisesta sen vapauttamisena, sillä venäläisen propagandan mukaan maan hyökkäys Ukrainaan on ollut oikeutettu.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Bahmutin kaupungin valtaaminen olisi Venäjälle ensimmäinen suuri voitto sodassa yli kymmeneen kuukauteen.

Bahmutin hallinnasta taisteltu kuukausia

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin väitti jo lauantaina joukkojensa ottaneen haltuunsa koko Bahmutin. Kaupungin hallinnasta on käyty jatkuvia taisteluja elokuusta lähtien.

– Tänään, toukokuun 20. päivä, keskipäivän tienoilla, Bahmut vallattiin kokonaan, Prigozhin sanoi Telegramissa julkaistulla videolla.

Videolla Prigozhinin taustalla on yhdeksän sotilasta ja heidän takanaan raunioita. Videon aluksi maastopukuinen Prigozhin pitää käsissään Venäjän lippua ennen kuin antaa sen yhdelle sotilaista.

Prigozhin väitti, että Wagnerin joukot tarkistavat kaupungin ja luovuttavat sen tämän jälkeen Venäjän asevoimien joukoille torstaina.

– Bahmutin valtaamisoperaatio kesti 224 päivää, Prigozhin sanoi julkaistulla videolla.

Wagnerin joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutia kuukausien ajan ja mitä ilmeisimmin kärsineet samalla valtavia tappioita, niin kuin myös Ukrainan joukot. Samalla kuohuviinistään tunnettu entinen suolakaivoskaupunki on täysin tuhoutunut.

Ennen sotaa Bahmutissa asui noin 70 000 ihmistä. Kaupungin valtaamisella ei yleisesti uskota olevan strategista merkitystä, mutta Venäjän propagandalle Bahmutin valtauksella on suuri symbolinen arvo.

– – – –

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Minja Viitanen