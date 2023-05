Ukrainan väitetty lennokki-isku Moskovaan voisi liittyä vastahyökkäyksen valmistelemiseen, uskoo tutkija

Suomalaisasiantuntija uskoo, että lennokki-isku Moskovaan tänä aamuna voisi hyvinkin olla Ukrainan tekemä. Iskussa olisi myös järkeä Ukrainan kannalta, kommentoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen STT:lle.

Venäjän puolustusministeriö syytti tänään Ukrainaa ”terroristihyökkäyksen” tekemisestä Moskovaan, mutta lisäsi ilmatorjunnan onnistuneen pudottamaan alas kaikki kaupunkiin suunnatut kahdeksan lennokkia.

Lennokit tai niistä pudonnut romu aiheuttivat vähäistä vahinkoa kahdessa kerrostalossa, eikä vakavia loukkaantumisia sattunut, kertoi kaupungin pormestari Sergei Sobjanin.

Myös kuun alussa tehtiin lennokki-isku Kremliin. Venäjän johto syytti iskusta Ukrainaa, mutta iskun kiistänyt Ukraina syytti Venäjän itse lavastaneen lennokki-iskun oikeuttamaan iskuja esimerkiksi Ukrainan johtoa vastaan.

Tutkija: Ukraina kykenisi tähän hyvin

Tutkija Lavikaisen mukaan Ukraina on tehnyt lennokki-iskuja Venäjälle jo aiemminkin ja kykenisi hyvin tekemään myös iskun Moskovaan.

– Tiedossamme on jo, että Ukraina kykenee tällaisiin lennokki-iskuihin syvälle Venäjälle. Joulukuussahan he iskivät Engelsin lentotukikohtaan, joka on satoja kilometrejä syvällä Venäjällä. Ukrainassa on myös osaamista ja tuotantolaitoksia pitkän kantaman aseiden valmistukseen, Lavikainen sanoo.

Venäjän puolustusministeriö kertoi joulukuussa kolmen venäläissotilaan kuolleen, kun Ukrainan lennokin romua putosi Engelsin lentotukikohtaan Venäjällä, noin 650 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina ei tuolloin suoraan myöntänyt tehneensä iskua, mutta sanoi sen olleen ”seurausta siitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa”. Vastaavanlaisia iskuja tehtiin myöhemmin lisää lentotukikohdan lähistölle Saratovissa.

Helsingin Sanomien paikalla käyneen kirjeenvaihtajan mukaan aamulla Moskovaan lähetetty lennokki tai sen jäänteet vahingoittivat 25-kerroksisen rakennuksen ylimmän kerroksen huoneistoa. Rakennuksen ulkopuolelle oli tiistaina päivällä kerääntynyt runsaasti mediaa ja poliiseja sekä valokuvia ottaneita ohikulkijoita.

Ukraina haluaa pitää aloitteen itsellään

Jos Ukraina todella teki iskun, liittyisi se Lavikaisen mielestä ennen kaikkea sen valmistelemaan vastahyökkäykseen.

– Ajatuksena luultavasti on, että aloite pysyy koko ajan Ukrainan hallussa. Venäjä joutuu toimimaan reaktiivisesti ja keskittämään resurssejaan kauas Ukrainasta, juuri kun Ukraina valmistelee vastahyökkäystään. Ilmapuolustusta joudutaan vahvistamaan, eli Moskovassa kannattaa pitää kalustoa valmiina. Tällä kertaa ei käynyt pahemmin, mutta entäpä sitten ensi kerralla?

Ukrainalle panokset ovat asiantuntijan mukaan kovat: jos Ukrainan vastahyökkäys epäonnistuu, uutta mahdollisuutta ei tule vähään aikaan.

– Jos joukot kuluvat kovasti ja länsimaista kalustoa haaskaantuu, Ukrainalla menee kauan vahinkojen paikkaamiseen, Lavikainen arvioi.

Samalla ”pikku muistutus” sodasta

Kremlin mielestä iskut olivat vastaus Venäjän Ukrainaan tekemiin iskuihin.

– On päivänselvää, että nyt on kyse Kiovan vastatoimista erittäin tehokkaisiin iskuihin Ukrainan komentokeskuksiin, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov tiistaina.

Peskovin mukaan iskut Moskovaan eivät kuitenkaan ole johtaneet siihen, että kaupungin ja sen ympäristön asukkaat olisivat nyt uhattuina.

Lavikaisen mukaan lennokki-iskulla saatetaan myös haluta vaikuttaa tavallisten venäläisten mielipiteisiin.

– Se, että Moskovaan isketään lennokeilla, ei kuulu siihen tarinaan, jota venäläisille taisteluista Ukrainasta kerrotaan. Sen vaikutusta ei kuitenkaan pidä liioitella, vaan enemmänkin tämä voisi olla pikku muistutus, hän mietti.

– En itse pidä iskua yllättävänä. Isketäänhän Kiovaan jatkuvasti, joten miksei Moskovaan. Valtiot ovat nyt sodassa, ja jälki on sen mukaista.

Ayla Albayrak