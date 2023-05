Ukrainasta kuuluu kummia

Ukrainassa tapahtuu nyt hämmentäviä asioita. Ukraina on viime aikoina tehnyt useita onnistuneita ohjusiskuja Venäjän huollon ja logistiikan kannalta keskeisiin kohteisiin. Uuden ohjusarsenaalin myötä Ukraina kykenee iskemään entistä kauemmas venäläisten selustaan.

Tieto uudesta uhasta on väitetysti herättänyt pakokauhua Venäjän miehittämillä alueilla. Epävarmojen väitteiden mukaan miehitysalueille asettuneet venäläiset ovat aiheuttaneet pitkiä autoletkoja paetessaan esimerkiksi Krimiltä.

Viikonloppuna uutisoitiin myös useamman Venäjän lentokoneen ja helikopterin alasampumisesta. On epävarmaa, olivatko asialla Ukrainan joukot vai ampuiko Venäjän ilmatorjunta koneet alas vahingossa. Lisäksi Ukrainan joukot ovat edenneet Bahmutin alueella. Pitkään näytti siltä, että Bahmut menetetään venäläisille. Nyt ilmeisesti Venäjän joukot ovat monin paikoin jättäneet asemansa ja paenneet.

Ukrainan suurta vastahyökkäystä on odotettu koko kevään ajan. Edelleen on epäselvää, onko se jo alkanut vai alkamassa. Syksyn suurhyökkäys oli odottamaton menestys, jossa Ukrainan menestys perustui pitkälti yllätykseen. Sen jälkeen on pohdittu, pystyykö Ukraina yllättämään uudelleen ja miten se tapahtuu.

Nyt näyttää siltä, että Ukraina on onnistunut. Tällä kertaa yllätysmomentti perustuu taitavaan psykologiseen sodankäyntiin. Vaikuttaa siltä, että yksin pelko Ukrainan tulevasta hyökkäyksestä on saanut aikaan sekaannusta Venäjän joukoissa. Omien koneiden ampuminen ja rintaman pistemäiset romahdukset ovat tästä esimerkkejä.

Kaikkein hämmentävintä on Wagner-joukkojen johtajan Jevgeni Prigozhinin entistä päättömämmäksi käyvä käytös. Prigozhin on taistelumenestyksen heikentyessä koventanut puheitaan Venäjän johtoa kohtaan. Kritiikiltä ei säästy enää edes koskemattomana pidetty Vladimir Putin.

Viikonloppuna Washington Post uutisoi väitteen, jonka mukaan Prigozhin olisi jopa kaupitellut tietojaan Ukrainan tiedustelupalvelulle.

Prigozhinin kukkoilu viittaa siihen, että Putinin hallinnon ote on kirpoamassa. Jos Prigozhinia ei laiteta aisoihin, kriittisiä äänenpainoja saattaa tulla esiin muualtakin.

Prigozhinin puheista ei voi tehdä vielä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Venäjän toiminta on koko sodan ajan ollut enemmän tai vähemmän kaoottista. Ja mitä ahtaammalle se joutuu, sitä arvaamattomammaksi se käy.

Kaiken lisäksi viikonloppuna alkoi kiertää huhuja Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukashenkan terveydentilasta. Hänen poistumisensa näyttämöltä loisi valtavan paikallisen valtatyhjiön ja muuttaisi mahdollisesti koko sodan asetelman. Painopiste ei muuttuisi ainakaan Venäjälle edulliseen suuntaan.