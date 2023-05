Ulkoilureitti sopisi myös Vähäjoen varteen

Tarkastaako Salon kaupungin asianomainen taho katujen puhdistamistamisen aikataulua ja laatua? Ei ainakaan Muurlassa, jossa kaduilta ja kävely- tai pyöräteiltä on poistettu vain osa sepelistä. Sepeliä on etenkin pyöräilijöiden kiusaksi edelleen ikävän paljon jäljellä. Viime vuosien kokemuksella jäljellä oleva sepeli jääkin poistamatta, kuten myös sinne tänne jätetyt, puhdistuksesta kertyneet sepelikasat. Nehän pitäisi viedä Korvenmäkeen. Valvontaa kiitos

Ajattele jos perhepuistosta pääsisi lenkkeilemään Vähäjoen vartta Salonjoen tulevalle lenkkipolulle. Ihan helposti tehtävissä. Varmasti saataisiin väki liikkeelle ja sitä kuuluisaa vetovoimaa. Talkoilla?

Onko niin, että kun on perjantai ja viikko mennyt, on myös järki käytety loppuun? Ajoin perjantaina iltapäivällä Perniöstä Saloon ja joku järjetön volvokuski lähti keltaisen viivan kohdalla Kavilan ylämäessä letkaa ja rekkaa ohittamaan. Oli tarkalla, että ei rytissyt. Kyllä virkavaltaa pitäis näkyä enemmän. Autoilija

LSJH vie tuhkatkin pesästä ja tiedossa on hintojen nousu. Ahneella surullinen loppu. Asukas

Siinä se nyt oli lehdessä: jälkeen uhkaajan ase paljastui kuula-aseeksi. Jos edes poliisi ei erota aseita, miten joku myyjä tai pankkineiti osaisi erottaa lelut oikeista ampuma-aseista? Arviointi vaikeaa

On välillä vähän kehuttavaakin: Halikon Pirkkatorilla on tosi ystävällinen henkilökunta. On kiva käydä. Pyörätuolimummeli

Salon poika, oikeassa olet. Taannoin tänne otettiin kaupunginjohtaja, joka oli laittanut silloisen kaupunkinsa aivan kuralle ja nyt valittiin tämä Kymiringin johtaja. Mahtaa näillä olla komeat CV:t ja hyvä puhetaito, kun Salon päättäjät eivät huomaa mitään. Tänne vaan kaikki. Karma

Perjantaitorille pääsee vasta työajan jälkeen. Ei ennen kolmea. Tullaan kun tarkenee

Suunnittelin ostavani lähikaupasta pari räjähtävää äänilaitetta, jotka voisin saunan jälkeen räjäyttää auki ja kuunnella laitteen sihinää. Onneksi muistin, että vastaavat laitteet olivat jo vaarantaneet naapurin hengen ja terveyden. Päätin sittenkin jättää ostamatta. Ei noottia

Hieno juttu, että melkein Perniön kirkon kupeeseen saadaan puulajipuisto. Toivottavasti tulee myös kukkivia puita Lupajantien ja kävelytien varteen. Rusokirsikka

Ei todellakaan ole poliisin tarvetta pultsarien kaitsemiseen. Yli kymmeneen vuoteen en ole sitä lajia (pultsaria) nähnyt täällä Salossa, en kaupoissa, en penkeillä, en missään. Aikansa on menneisyyttä. Ajankuva

Iltapäivälehdessä kaksi työtöntä kertoi, kuinka paljon saavat tukia kuukaudessa. Itse tienaan noin 450 euroa enemmän käteen töissä ollessani. Työttömänä ollessa pärjäisin esimerkiksi ilman autoa. Ei muuta kun kortistoon

Nyt suomessa jyllää kova markkinatalous. Pienituloiset ajetaan sossuun, voi voi. Eläkeläinen

Sanna Marin on saanut Helmut Schmidt -tulevaisuuspalkinnon. Se on tunnustus saavutuksille demokratian, yhteiskunnan ja teknologian aloilla. Marin on ollut uraauurtava eurooppalainen poliitikko, jolla on selkeät arvot ja oma tyyli. Maailmalla arvostetaan, kotimaassa ei. Näinkö se menee

Miten se Kymiring menikään konkurssiin? Moottoriurheiluväki riemuitsi, että tulee uusi rata vahvalle talousalueelle. Pietari ihan vieressä. Siellä on enemmän katsojia kuin Suomessa yhteensä. Putin on myös lajin kannattaja ja Pietarista kotoisin. Rata valmistui liian myöhään. Läntiset tukijoukot suosivat omiaan. Eivät antaneet kilpailuja. Raja meni kiinni ja konkurssi tuli. Olikohan se kaupunginjohtajan syytä? Tasapuolisuus

Miksi kaupungin omistamien rivitalojen katot ovat paksun sammaleen peitossa? Ovatkohan kohta purkukunnossa? Epäpätevää toimintaa

Kari Wallenius, olet niin oikeassa. Asumisviihtyvyys on aivan ehdoton vaade etenkin keskustassa. Korkeita kerrostaloja ei tule rakentaa tiheästi. Salon keskusta on savipohjaa, jolle kerrostalorakentaminen on myös kallista. Matalat puutalot korkeiden lomassa luovat väljyyttä kaupunkikuvaan. Monimuotoisuus on rikkautta

Tornitalot sopivat keskustaan mainiosti ja tuovat iloa kulkijoiden katsella, että Salossakin osataan. 66v. eläkeläinen Tupurista

Rakennusfirmat pois Salosta. Ei tarvita enää yhtään uutta taloa. Väki vähenee ja entisetkin on tyhjillään. Nytkin on tilaa

Perussuomalaisille käy varmaan vain, se että mediasta tulee Putkosen tuumaustuntia joka kanavalta ja radiosta. Media

Lukemattomia vuosia talutin koiriani niin poluilla ja kaduilla. Toimittivat asiat polun ja tien reunaan. Nykyään koirien jättämiä läjiä näkee jalkakäytävillä. Koiran paras ystävä