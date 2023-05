”Olet siis kristitty!” Näin olettaa valtaosa kenialaisista kuullessaan keskustelukumppanin olevan kotoisin Suomesta.

Uskonto on Keniassa luonnollisen arkinen asia. Kenialaiset ovat uskonnollisesti aktiivisia. Moni käy jumalanpalveluksessa kerran viikossa.

Noin 85 prosenttia Kenian noin 56 miljoonasta kansalaisesta on kristittyjä. Muslimeja on noin kymmenen prosenttia kenialaisista.

Kristittyjen ja muslimien välillä ei yleensä ole konflikteja. Avioliitto on Keniassa perinteisesti sukujen välinen sopimus. Ei ole tavatonta, että suku hyväksyy uskontojen väliset liitot toisin kuin vaikkapa osissa Intiaa tai monessa arabimaassa, joissa eriuskoisen kanssa avioituva saatetaan sulkea suvun yhteisön ulkopuolelle tai jopa uhata tappaa.

Kenian perustuslaki takaa kansalaisilleen uskonnonvapauden.

Virallisten tilastojen mukaan uskonnottomia kuten myös perinteisten heimouskontojen kannattajia on vain prosentin verran väestöstä. Käytännössä etenkin heimouskontojen osuus on huomattavasti korkeampi, koska vanhat perinteet elävät rinnakkain kristinuskon tai islamin kanssa.

Kristittyjen kirkkojen kenttä on kirjava. Pieniä usein karismaattisia yhteisöjä on paljon.

Suomessakin on ollut esillä kenialaiskirkko, jonka johtaja mitä ilmeisimmin on kehottanut kannattajiaan näännyttämään itsensä nälkään kohdatakseen välittömän pelastuksen. Kirkon johtaja on pidätetty. Kenian presidentti William Ruto on verrannut hämäräperäisiä uskonnollisia liikkeitä terrorismiin ja vakuuttanut, että myös uskonnolliset ääriliikkeet pannaan kuriin.

Kenialaiset ovat myös äärimmäisen yrittelijästä kansaa. Osaksi tämä johtuu olosuhteiden pakosta. On arvioitu, että vain viidennes työmarkkinoille vuosittain tulevista nuorista saa vakituisen työpaikan. Muiden on pakko ”pärjäillä”, mikä tarkoittaa paitsi pienyrittäjyyttä myös hieman epämääräisiä hanttihommia tai suoranaista rikollisuutta.

”Uskonto on paras bisnes Keniassa”, kertovat monet kenialaiset. Uskonnollisten liikkeiden maallikkotaustaiset saarnaajat eivät aina elä kuten opettavat; he voivat kyllä saarnata vähempiosaisten auttamisesta mutta keräävät itselleen ja kirkolleen usein merkittäviä lahjoituksia, mitkä takaavat lokoisat asuinolot ja isot menopelit.

Uskonnoilla on väärinkäytöksistä ja epäkohdista huolimatta merkittävä rooli yhteiskunnassa myös ihmisten elinolosuhteiden parantajana. Kirkkojen kautta tehdään paljon sosiaalityötä; autetaan vähäosaisia ja yhteiskunnan marginaalissa eläviä kuten vammaisia ja katulapsia. Näihin ryhmiin liittyy myös paljon väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja. Kirkot myös kouluttavat etenkin vapaaehtoistyöntekijöitä. Monet kertovat oivaltaneensa vasta esimerkin ja koulutuksen kautta, että kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo; myös kadulla elävillä lapsilla ja aikuisilla.

Kirkkojen kautta tehdään paljon paitsi lähetys- myös kehitystyötä. Kenian kirkot osallistuvat ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön esimerkiksi kouluttamalla viljelijöitä valitsemaan kuivuutta paremmin kestäviä viljelykasveja.

Uskonnollisten johtajien vastuu on valtava; etenkin kouluttamaton osa kansasta luottaa heihin enemmän kuin Raamattuun.

Päivi Arvonen

Kirjoittaja on salolaistaustainen vapaa journalisti ja valokuvaaja,

joka työskenteli Keniassa talvikauden 2022-2023.