Väitöstutkimus: Ruuhkavuosina mässäillään sokerilla

Ruokatottumukset ovat Suomessa kehittyneet monelta osin terveellisempään suuntaan, mutta ne ovat vielä kaukana suositelluista.

Kauimpana terveellisimmistä ratkaisuista ollaan ruuhkavuosien aikaan, ilmenee valtiotieteiden maisteri Antti Kähärin Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa.

Kähäri on kotoisin Perniöstä, jonka lukiossa kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2010.

Sokerituotteiden ja alkoholittomien juomien kulutus on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä ja vähenee iän myötä, mutta suuri notkahdus sokerituotteiden käytössä tapahtuu ruuhkavuosien aikaan eli 30–50 ikävuosina

– Silloin on paljon rooleja täytettävänä, on kiire, koska on töitä ja lapsia, kertoo itsekin ruuhkavuosia elävä Kähäri.

Hän kertoo aloittaneensa tutkimustyön 25-vuotiaana ”idealistisena henkilönä”, mutta on sittemmin huomannut, että ”kyllä niille lapsille sitä hilloa täytyy kantaa pöytään”.

– Ja tykkään nyt hillosta itsekin, Kähäri naurahtaa.

Lapset oppivat syömään sitä, mitä heidän vanhempansa ostavat, mikä osoittaa Kähärin mukaan tämän elämänvaiheen merkityksen seuraavan sukupolven ruokailutottumusten muodostumiselle.

Ruokatottumukset vaikuttavat monien kansantautien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja syöpäsairauksien riskiin. Aiempien tutkimusten mukaan noin kolmasosaa näistä sairauksista voitaisiin välttää ravitsemuksellisilla muutoksilla. Lisäksi ruoan kulutus on yhteydessä kasvihuonepäästöihin.

Ruokatottumusten terveellisyydessä on eroja riippuen esimerkiksi tuloista, koulutuksesta ja sukupuolesta.

Kähärin teki tutkimustyötään Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelmassa ja toteaakin, että ruokatottumukset ovat eriarvoisuuskysymys. Se todentui muun muassa Kähärin tutkiessa kalan kulutusta.

– Suomessa korkeampi tulotaso on yhteydessä suurempaan kalan kulutukseen: kalan osuus ruokamenoista on pienempi lapsiperheillä ja yksinhuoltajaperheellä.

Tulojen yhteys kalan kulutukseen on vahvistunut 2000-luvulla. Viimeisen data oli kerätty jo vuonna 2016, joten viime aikojen kalan hinnannousun vaikutukset eivät siinä vielä näy, mutta Kähärin mukaan on oletettavaa, että ero kasvaa edelleen.

Ruokatottumukset ovat eriarvoisuuskysymys. Kalan hinnannousun myötä siitä on tullut elintarvike, johon kaikilla ei ole varaa,

Kähäri tutki sosiologian väitöskirjassaan kasvisten, hedelmien ja marjojen, kalan, sokerituotteiden sekä alkoholittomien juomien kulutuksen muutoksia vuosina 1979–2017.

Väestöryhmittäisiä eroja tarkasteltiin iän, syntymäkohortin, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen kautta.

– Kasvisten ja hedelmien syönti on yleistynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Hedelmien ja kalan kulutuksen yleistyminen on ollut huomattavinta suurissa ikäluokissa, niiden kulutus yleistyi erityisesti yli 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa, Kähäri sanoo.

Yksi tutkijankin yllättänyt tulos oli se, että sukupuolten välinen ero kasvisten syönnissä on kasvanut entisestään.

– Miehet syövät nykyisin enemmän kasviksia kuin ennen, mutta naiset ovat kirineet vielä enemmän kasvisten syönnissä ja ero sukupuolten välillä on kasvanut, Kähäri sanoo.