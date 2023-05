Valkoinen talo: Joe Biden odottaa innolla tapaamista Zelenskyin kanssa G7-kokouksessa Japanissa

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden odottaa innolla tulevaa tapaamista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, kertoo Valkoinen talo. Samalla Bidenin hallinto vahvistaa osaltaan johtajien tapaavan Japanissa G7-kokouksen yhteydessä.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan ei kertonut tarkempia tietoja Bidenin ja Zelenskyin tapaamisen ajankohdasta.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä pitää kokoustaan parhaillaan Japanin Hiroshimassa. G7-maiden kokous päättyy sunnuntaina.

Diplomaattilähde on vahvistanut ukrainalaispresidentti Zelenskyin saapuvan kokouspaikalle ranskalaisella lentokoneella lauantaina iltapäivästä. Japanissa Zelenskyin on tarkoitus kokoustaa Bidenin lisäksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Japanin pääministerin Fumio Kishidan kanssa.

Zelenskyi osallistui perjantaina Arabiliiton huippukokoukseen Saudi-Arabian Jeddassa.

Sullivan: F16-hävittäjiä käytetään vain puolustukseen

Biden kertoi Valkoisen talon mukaan perjantaina G7-kokouksen osallistujille, että Yhdysvallat tukee muun muassa F16-hävittäjien toimittamista Ukrainalle. Lisäksi Yhdysvallat tukee myös ukrainalaispilottien kouluttamista hävittäjien käyttöön.

Ukraina on pyytänyt koneita useaan otteeseen, sillä sen omat hävittäjät ovat vanhentuneita Neuvostoliiton aikaisia konetyyppejä. Biden on aiemmin suhtautunut kielteisesti F16-koneiden antamiseen Ukrainalle, koska on pelännyt sen provosoivan Venäjää. Sullivanin mukaan koneita käytettäisiin vain puolustukseen.

– Yhdysvallat ei mahdollista tai tue hyökkäyksiä Venäjän alueelle, Sullivan sanoi.

Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat johdonmukaisesti osoittaneet olevansa valmiita toimimaan näiden reunaehtojen mukaan.

Sullivan sanoi lisäksi, ettei Ukraina tarvitse uusia hävittäjiä odotettuun vastahyökkäykseensä, vaan kyse on ennemminkin tulevaisuuden asioista ja Ukrainan ilmavoimien pitkäaikaisesta jälleenrakentamisesta.