Venäjä ilmoitti kahden korkea-arvoisen upseerinsa kuolemasta Itä-Ukrainassa

Venäjä ilmoitti sunnuntaina kahden korkea-arvoisen sotilaansa kuolemasta. Kummankin sotilasarvo on mediatietojen mukaan eversti, ja he saivat Venäjän mukaan surmansa taisteluissa lähellä Bahmutia, joka on ollut pitkään Itä-Ukrainan taistelujen polttopiste.

Venäjän antamat tiedotteet taistelukentällä kärsityistä tappiosta ovat harvinaisia.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti, että motorisoidun kivääriprikaatin komentaja Vjatsheslav Makarov ja ”sotilaspoliittisesta työstä” vastannut armeijakunnan varakomentaja Jevgeni Brovko ovat kaatuneet.

Zelenskyi vierailulla Berliinissä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tänään vierailulla Saksan pääkaupungissa Berliinissä. Vierailullaan hän sanoi vetoavansa Saksaan, jotta se tukisi Ukrainan pyrkimyksiä saada hävittäjiä länsimailta Ukrainan vastahyökkäystä varten.

Zelenskyi myönsi kuitenkin, ettei kysymys ole helppo sen liittolaisille.

Zelenskyin tavattuaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz vakuutti Saksan tukevan Ukrainaa sodassa niin kauan kuin on tarvetta.

– Olen sanonut tämän monta kertaa ja toistan sen tänään: tuemme teitä niin kauan kuin on tarpeen, Scholz sanoi Zelenskyille yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi kertoi yöllä Twitterissä keskustelevansa Berliinissä aseavusta Ukrainalle, maan ilmapuolustuksesta sekä jälleenrakentamisesta, maan EU-jäsenyydestä, sotilasliitto Natosta ja turvallisuudesta.

Myöhemmin päivällä Zelenskyin uskotaan matkaavan Aachenin kaupunkiin.

Kyseessä on Zelenskyin ensimmäinen Saksan-vierailu sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Ukrainalaisjohtaja matkusti Saksaan Italiasta, jossa hän tapasi muun muassa paavi Franciscuksen ja pääministeri Giorgia Melonin.

Venäjä iski Ukrainan euroviisuedustajan kotikaupunkiin yhtyeen finaaliesityksen aikaan

Lauantai-iltana Venäjä iski Ukrainan euroviisuesiintyjän Tvorchin kotikaupunkiin samoihin aikoihin, kun yhtye esiintyi Liverpoolissa viisufinaalissa. Yhtye kertoi asiasta Instagramissa.

– Ternopil on kotikaupunkimme, jota Venäjä pommitti, kun lauloimme euroviisulavalla teräksisistä sydämistämme, lannistumattomuudestamme ja tahdostamme, Tvorchi kirjoitti Instagramissa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo Tvorchin julkaisseen Instagramissa myös aiemman päivityksen Ternopiliin kohdistuneista iskuista kymmenisen minuuttia ennen lavalle nousemista.

Ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent kirjoitti aamuviiden aikoihin, että Ternopilissa on kuultu jälleen räjähdyksiä. Asiasta on kertonut alueen kuvernööri Volodymyr Trush, joka kehotti asukkaita pysymään suojissa.

Trush kommentoi aiemmin yöllä myös Euroviisujen aikaan tehtyjä iskuja, joissa hän kertoi haavoittuneen kaksi ihmistä. BBC:n mukaan kaupunkiin oli isketty ohjuksin.

Ternopilin pormestarin Serhi Nadalin mukaan varastorakennuksia vaurioitui aiemmassa iskussa, BBC kertoo.

Räjähdyksiä myös Hersonin ja Sumyn alueilla

Ukrainassa annettiin yöllä ilmahälytys koko maahan, kertoi Kyiv Independent.

Ilmahälytykset aktivoituivat monilla alueilla jo aamukolmen aikoihin, minkä jälkeen maanlaajuisesta ilmahälytyksestä ilmoitettiin ennen kello neljää.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak on pyytänyt, etteivät kansalaiset jättäisi ilmahälytyksiä huomiotta. Aamuviiden aikoihin hän päivitti ilmapuolustuksen olevan täydessä vauhdissa.

Kyiv Independentin mukaan paikallisilla Telegram-kanavilla on yön aikana kerrottu räjähdyksistä ainakin Hersonin ja Sumyn alueilla.

Aamuviiden aikoihin ilmahälytykset olivat aktiivisina kaikilla Ukrainan alueilla.

Zelenskyi: Vastahyökkäyksessä otetaan tärkeitä askelia pian

Ukrainan vastahyökkäyksessä otetaan tärkeitä askelia pikapuoliin, Ukrainan presidentti Zelenskyi sanoi italialaismedian haastattelussa Corriere Della Sera -lehden mukaan.

Häneltä kysyttiin Porta a Porta -keskusteluohjelmassa vastahyökkäyksen ajoituksesta ja tavoitteista. Ukrainalaisjohtaja ei kommentoinut suunnitelmia tai aikatauluja kuitenkaan tarkemmin. Hän painotti, ettei tästä olisi apua Ukrainalle.

Zelenskyi alleviivasi kuitenkin Ukrainan valmistautuvan erittäin perusteellisesti. Hän arvioi tuloksia tulevan ja sanoi Ukrainan uskovan voittoon.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä, Pertti Mattila, Ayla Albayrak