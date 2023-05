Venäjä iski Kiovaan tiistaiaamuna – Ukraina kertoo ilmavoimiensa ampuneen alas kuusi hypersoonista ohjusta

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoo maan ilmavoimien ampuneen tänään alas kuusi Venäjän hypersoonista Kinzhal-ohjusta ja 12 muuta ohjusta. Venäjä iski Ukrainaan varhain tiistaina samanaikaisesti monesta suunnasta erilaisin ohjuksin.

Reznikov kertoo asiasta Twitterissä ja kutsuu ilmavoimien toimintaa uskomattomaksi menestykseksi.

Reilu viikko sitten Ukraina kertoi ampuneensa alas hypersoonisen Kinzhal-ohjuksen. Hypersoonisia ohjuksia on erittäin vaikea torjua niiden nopeuden vuoksi.

Venäjä iski Kiovaan monesta suunnasta

Venäjä iski pääkaupunki Kiovaan Ukrainan puolustusjohdon mukaan poikkeuksellisella tavalla. Ukrainalaisten viranomaisten mukaan Venäjä käytti iskussa lennokkeja, risteilyohjuksia ja mahdollisesti ballistisia ohjuksia ja isku tuli useista suunnista samanaikaisesti.

Isku oli kahdeksas Kiovaan kohdistunut hyökkäys tässä kuussa. Pahimmat vahingot kärsi Solomjanskyin alue, jossa kansainvälinen lentokenttä sijaitsee. Kaupungin pormestari Vitali Klitshko kertoi Telegramissa kolmen ihmisen loukkaantuneen Solomjanskyissa.

Tuoreimman iskun alla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili useiden eurooppalaisten kumppaneiden luona ja sai lupauksia uusista asetarviketoimituksista niin Saksasta, Ranskasta kuin Britanniastakin. Sotilaallinen suhde länsimaiden ja Ukrainan välillä on siis syventynyt entisestään.

Ukrainan joukkojen uskotaan valmistelevan pitkään odotettua vastahyökkäystä Venäjää vastaan. Ukraina on jo väitetysti onnistunut etenemään kiivaissa taisteluissa Bahmutin kaupungissa.

Zelenskyi ei kuitenkaan vielä ole saanut läpi toivettaan siitä, että länsimaat lähettäisivät apuun hävittäjiä. Britannian pääministeri Rishi Sunak kertoi maanantaina maan valmistelevan ukrainalaislentäjien kouluttamista. Myös Ranska on lupautunut kouluttamaan lentäjiä, mutta presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että hävittäjiä ei Ukrainalle olla lähettämässä.

Korkea-arvoisen kiinalaisdiplomaatin määrä vierailla Ukrainassa

Kiinan korkea-arvoisen diplomaatin Li Huin on määrä saapua vierailulle Ukrainaan tänään, kertoivat ukrainalaislähteet eilen uutistoimisto AFP:lle.

Lin on määrä edistää Kiinan pyrkimyksiä saada aikaan rauhanneuvottelut. Hän on korkea-arvoisin kiinalaisedustaja, joka on vieraillut Ukrainassa sitten Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan.

Kiina on pysynyt virallisesti puolueettomana sodan aikana eikä ole tuominnut Venäjän hyökkäystä.

Ukrainaan matkaava Li on Kiinan entinen Venäjän-suurlähettiläs.