Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit Venäjällä – Suomi antoi asiasta nootin toukokuun alussa, mutta virallista selvitystä jäädyttämisen syistä ei ole kuulunut

Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit Venäjällä.

– Suomi on saanut tiedon Venäjällä toimivien edustustojen, eli Moskovan ja Pietarin, tilien jäädyttämisestä huhtikuun lopussa 27.4., kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tilejä ei voida tällä hetkellä käyttää.

Suomella on Venäjällä Suomen Moskovan-suurlähetystö sekä Suomen pääkonsulaatti Pietarissa.

Venäjälle on annettu asiasta nootti. Nootti on yleinen diplomaattisen kirjeenvaihdon muoto ulkoministeriöiden ja ulkovaltojen edustustojen välillä tai edustustojen kesken.

– Asian selvittäminen aloitettiin heti ulkoministeriössä, toukokuun alussa Venäjälle tehtiin nootti tästä kysymyksestä, Haavisto kertoi.

Venäjä ei ole antanut ulkoministeriölle virallista selvitystä siitä, miksi tilit on jäädytetty.

– Suomi on ollut yhteydessä Venäjän eri viranomaisiin ja vaatinut tämän asian selvittämistä sekä pyytänyt Venäjää turvaamaan edustustojemme toimintaedellytykset myös raha- ja maksuliikenteen osalta.

Venäjä on Haaviston mukaan luvannut selvittää asiaa, mutta vastausta ei ole vielä saatu.

Haaviston mielestä vaikuttaa siltä, että tilien jäädyttämisessä on mukana kiusantekoa.

Edustustot ovat jatkaneet toimintaansa Venäjällä ”lähes normaalisti”

Myös joillain muilla EU-maiden edustustoilla on ollut ongelmia maksuliikenteen hoitamisessa Venäjällä.

– Meidän tietojemme mukaan Suomeen kohdistuvat rajoitukset ovat kuitenkin tiukimpien joukossa, sanoo Haavisto.

Haaviston mukaan on tärkeää huomata, että venäläisessä keskustelussa on otettu esiin toimien vastavuoroisuus.

– On katsottu, että lännen pankit ovat tiukentaneet Venäjän lähetystöjen toimintaedellytyksiä, mutta on hyvä todeta, että EU-pakotteet eivät kohdistu Venäjän suurlähetystöihin eivätkä konsuliedustustoihin. Eikä Suomi ole myöskään jäädyttänyt Venäjän edustustojen tilejä Suomessa.

Tämän vuoksi ei voida Haaviston mukaan puhua siitä, että Suomen edustustojen tilien jäädyttäminen olisi jonkinlainen reaktio Venäjään kohdistuviin toimiin.

Tällä hetkellä Suomen edustustot ovat voineet jatkaa toimintaansa Venäjällä lähes normaalisti, kertoo Haavisto. Toimintaa jatketaan käteisvarantojen turvin.

– Mutta on selvää, että jos tilanne jatkuu pitkään tällä tavalla, niin se voi tuoda tarpeen löytää uusia ratkaisuja.

Tilien jäädyttämisestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Niinistö: Ylimitoitettu toimi

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että pankkitilien jäädyttäminen on Venäjältä ylimitoitettu toimi. Presidentti kommentoi asiaa STT:lle saapuessaan Euroopan neuvoston huippukokouksen toiseen päivään Islannin Reykjavikissa.

– Venäläinen väitehän on, että tämä on vastavuoroinen toimenpide. Tämä kuitenkin ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Suomessa on ollut käytäntönä Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteen rajoittamisessa. Joten tämä on ylimittainen vastaus siihen, Niinistö sanoi.

– Nyt täytyy tarkoin miettiä, miten käytännössä Moskovan-lähetystön ja Pietarin-konsulaatin toiminta turvataan.

Ulkoministeriö vahvisti aamulla Helsingin Sanomille, että Suomen edustustojen tilit Venäjällä on jäädytetty eikä niitä voida käyttää. Presidentti Niinistön mukaan asiaa selvitetään nyt ulkoministeriön johdolla.

– Alustavia tutkimuksia ja mietintöjä on jo tehtykin.

