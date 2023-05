Venäjä perusti poikkeushallinnon Ukrainan rajan lähelle sabotaasiryhmän hyökkäyksen vuoksi, siirtää ihmisiä pois rajan läheisyydestä

Venäjä siirtää siviilejä Ukrainan rajan läheltä, kertoo Belgorodin alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov. Tilanne alueella on hänen mukaansa erittäin jännittynyt.

Gladkovin mukaan viranomaiset käyvät nyt ovelta ovelle kertomassa tilanteesta paikallisille asukkaille.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat maanantaina perustaneensa eteläiselle Belgorodin alueelle lähelle Ukrainan rajaa poikkeushallinnon sen jälkeen, kun ukrainalaisen sabotaasiryhmän kerrottiin tunkeutuneen alueelle.

– Jotta Belgorodin alueen asukkaiden turvallisuus saadaan turvattua, alueelle on tänään perustettu laillinen terrorisminvastainen hallinto, sanottiin Gladkovin lausunnossa.

Poikkeushallinnolla on muun muassa laajat valtuudet telekuunteluun, turvatoiminen lisäämiseen ja kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamiseen. Lisäksi se voi halutessaan pakkosiirtää ihmisiä pois alueelta. Venäjä käytti vastaavanlaista hallintoa Tshetsheniassa vuosina 1999–2009 taistellessaan kapinallisia vastaan.

Gladkovin mukaan sotilaat ja turvallisuuspalvelu FSB:n joukot kävivät taisteluja ryhmää vastaan.

– Kaikkiin mahdollisiin toimiin ryhmän eliminoimiseksi on ryhdytty, kuvernööri vakuutti.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov kertoi jo aikaisemmin, että Venäjän presidentille Vladimir Putinille on kerrottu ryhmästä. Peskovin mukaan sabotaasiryhmän tarkoituksena on viedä huomio pois siitä, että Ukraina on menettänyt Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa. Ukraina on myöntänyt, että venäläiset ovat päässeet kaupunkiin, mutta väittää, että ukrainalaisia joukkoja on edelleen osissa kaupunkia.

Ukraina kiisti osallisuutensa

Ukraina kiisti tuoreeltaan, että sillä olisi mitään tekemistä ryhmän kanssa.

– Ukraina seuraa kiinnostuneena Belgorodin alueen tapahtumia, mutta sillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, kirjoitti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak Twitterissä.

– Kuten tiedätte, tankkeja voi ostaa mistä tahansa Venäjän sotilastarvikkeita myyvästä liikkeestä, ja maanalaiset sissiryhmät koostuvat Venäjän kansalaisista, hän jatkoi.

Telegram-palvelussa julkaistussa viestissä hyökkäyksen tekijäksi ilmoittautui Venäjän vapauden legioona -niminen ryhmä. Videolla esiintyy asepukuisten miesten ryhmä, jonka naamioitunut johtaja julistaa, että Venäjä tullaan vapauttamaan.

Belgorodin alue on ollut toistuvien kranaatti-iskujen kohteena sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Hyökkäyksissä on kuollut kymmeniä ihmisiä. Viranomaiset ovat syyttäneet hyökkäyksistä ”sabotaasiryhmiä”.

Viime kuussa venäläinen pommikone pudotti vahingossa pommeja Belgorodiin. Kukaan ei kuollut tapauksessa, mutta useita ihmisiä loukkaantui.

Ydinvoimala putosi taas verkosta

Venäjä teki jälleen maanantain vastaisena yönä ilmaiskuja ympäri Ukrainaa, kertoivat ukrainalaisviranomaiset. Ohjus- ja lennokki-iskuissa haavoittui toistakymmentä ihmistä, mutta kuolonuhreista ei kerrottu.

Myös Euroopan suurimman ydinvoimalan Zaporizhzhjan yhteys sähköverkkoon katkesi jälleen maanantaina, mutta se saatiin palautettua myöhemmin päivällä.

Zaporizhzhjan kaikki kuusi reaktoria on suljettu. Voimala tarvitsee kuitenkin ulkopuolista sähköä muun muassa reaktoreiden jäähdyttämiseen ja muihin turvatoimintoihin.

Zaporizhzhjan alue on osittain Venäjän valtaama, osittain Ukrainan hallinnassa. Venäjän joukot ovat miehittäneet ydinvoimalaa viime vuoden maaliskuusta lähtien.