Venäjän rajaseudulle tehtiin yöllä lennokki-iskuja, väittää kuvernööri

Venäjän Belgorodin alueelle tehtiin viime yönä useita lennokki-iskuja, väittää Ukrainan rajan pinnassa sijaitsevan alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov. Hänen mukaansa asuintaloihin ja hallintorakennukseen osuneet lennokit eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Belgorodissa uutisoitiin eilen yhteenotoista kun Venäjä väitti aseistautuneen ryhmän hyökänneen alueelle Ukrainan puolelta. Ukrainan mukaan sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä hyökkäyksen kanssa.

Telegram-viestipalvelussa eilen julkaistussa viestissä hyökkäyksen tekijäksi ilmoittautui venäläisryhmä nimeltä Venäjän vapaus -legioona. Videolla esiintyy asepukuisten miesten ryhmä, jonka naamioitunut johtaja julistaa, että Venäjä tullaan vapauttamaan.

Telegram-videoiden perusteella iskuun Belgorodissa on osallistunut myös toinen ryhmä, joka käyttää nimeä Venäjän vapaaehtoisjoukot. Molemmilla venäläisryhmillä on läheiset yhteydet Ukrainan asevoimiin, kertoo muun muassa Financial Times.

”Venäjä yrittänee käyttää hyväkseen”

Britannian sotilastiedustelun päivittäiskatsauksen mukaan Belgorodin alueella on ollut yhteenottoja ainakin koko viikonlopun ajan. Brittitiedustelu arvioi Venäjän pyrkivän käyttämään tapahtumia hyväksi vahvistaakseen omaa valheellista kertomustaan, jonka mukaan se itse on todellisuudessa sodan uhri.

Venäjä ilmoitti eilen alkavansa siirtää siviilejä pois Belgorodin alueelta. Alueelle julistettiin myös poikkeushallinto, joka antaa viranomaisille lisävaltuuksia.

Kuvernööri Gladkovin mukaan yksi vanhempi nainen olisi kuollut evakuoinnin yhteydessä ja hänen kuolinsyytään selvitetään, kertoo Meduza-uutissivusto.

Belgorodin alue on ollut toistuvien kranaatti-iskujen kohteena sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Hyökkäyksissä on kuollut kymmeniä ihmisiä. Viranomaiset ovat syyttäneet hyökkäyksistä ”sabotaasiryhmiä”.

Viime kuussa venäläiskone pudotti vahingossa pommeja Belgorodiin. Kukaan ei kuollut tapauksessa, mutta useita ihmisiä haavoittui.