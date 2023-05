Veturitallissa alkaa kahden tunnetun valokuvaajan näyttely – Meeri Koutaniemen teoksissa kantavana teemana on aina toivo

Salon taidemuseo Veturitallissa avataan tänään lauantaina Gertrude Bellin (1868–1926) ja Meeri Koutaniemen (s. 1987) valokuvanäyttely Kätketty vapaus – Hidden Freedom. Näyttelyssä päästään tutustumaan kahden kansainvälisesti tunnetun kuvaajan dokumentaarisiin valokuviin kahdelta eri aikakaudelta. Näyttelyn valokuvat sijoittuvat kymmenen eri maan alueelle Aasiassa ja Lähi-idässä.

Meeri Koutaniemi tunsi Gertrude Bellin vain nimeltä, kun häntä pyydettiin koostamaan yhteisnäyttely. Tutustuttuaan Bellin tuotantoon hän kuitenkin huomasi yhteyden omien kuviensa ja Bellin tuotannon välillä.

– Kävi ilmi, että me olemme käyneet aika monessa samassa maassa, Koutaniemi kertoo.

Syntyi idea näyttelylle, jossa esillä on Koutaniemen ja Bellin dokumentointia samoista paikoista sadan vuoden etäisyydellä toisistaan. Ensimmäisen kerran valokuvanäyttely nähtiin Kuopion VB-valokuvakeskuksessa kesällä 2020. Nyt Veturitallissa esillä olevassa näyttelyssä on mukana myös uusia teoksia sekä tekstiaineistoa.

Koutaniemi on tunnettu erityisesti yhteiskunnallisia aiheita ja ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevistä valokuvistaan, ja nämä teemat ovat laajasti esillä myös Veturitallin uudessa näyttelyssä. Teemat tulevat teoksissa näkyviksi erityisesti yksilön inhimillisen kokemuksen kautta. Jokaisen valokuvan taustalla on tarina ja kohtaaminen ihmisen kanssa.

Pakolaisuus on yksi näkyvimmin Koutaniemen teoksissa esillä olevista teemoista. Näyttelyn suurin valokuvateos Libanon 2013 on kuva 19-vuotiaasta pakolaisnaisesta Ghadeir Hsasiianista, joka pakeni Syyriasta Libanoniin huhtikuussa 2013. Nainen oli tuolloin viimeisillään raskaana ja joutui jättämään miehensä Syyriaan sotimaan. Koutaniemen mukaan vaikeinta naiselle oli epätietoisuus miehensä ja kotinsa kohtalosta.

Toinen Koutaniemelle tärkeä teema on tyttöjen ympärileikkaus, jota edustaa valokuva Indonesia 2017. Kuvassa kaksiviikkoisen tytön pään höylätään kaljuksi ennen ympärileikkausta. Teoksissa esiintyvät myös paikalliset aktivistit, jotka ovat rikkoneet ympärileikkauksen tabun puhumalla asioista ääneen.

Myös vapauden teema on esillä näyttelyn kuvissa laajasti. Iran 2019 on valokuvateos kahdesta tangoa tanssivasta iranilaisnuoresta, Sarasta ja Ehsanista. Kuvan tanssitunti on järjestetty salassa paikallisessa kerrostaloasunnossa, sillä Iranissa tanssiminen ja pitkälti kaikki kanssakäyminen muiden nuorten kanssa on kielletty. Näille nuorille haave vapaudesta täyttyy vain suljettujen ovien takana.

– Nämä tarinat kertovat, miksi näyttelyn nimi on Kätketty vapaus, kertoo museonjohtaja Susanna Luojus.

Vaikka näyttelyssä on esillä raskaitakin aiheita, Koutaniemen valokuvissa näkyy toiveikkuus ja usko parempaan huomiseen.

– Kantavana teemana minulle on aina toivo.

Gertrude Bellin dokumentaatiossa toistuvat osin samat teemat kuin Koutaniemen valokuvissa. Koutaniemen mukaan Bellin suurin intohimo oli kuitenkin arkeologia, mikä näkyy myös hänen valokuvallisessa tyylissään. Hänelle oli erityisen tärkeää kuvata paikallista arkkitehtuuria ja tallentaa alueen kulttuuria jälkipolville.

Kahden naisen teoksista koostettu näyttely on ainutlaatuinen, sillä Koutaniemen mukaan kuvajournalismin kentällä naiset ovat edelleen vähemmistössä. Koutaniemi kertoo myös itse kokeneensa syrjintää työssään sukupuolensa vuoksi.

– Välillä edelleen törmää suun auki loksauttaviin kommentteihin ja tekoihin, Koutaniemi kertoo.

Veturitallissa on Meeri Koutaniemen ja Gertrude Bellin valokuvanäyttelyn kanssa samaan aikaan esillä myös Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleinsen videoinstallaatio 101 kaikkien puolesta vuodelta 2015. Kyseessä on vuorovaikutteinen videoteos, jossa sata taustaltaan erilaista suomalaista kertoo oman näkemyksenä mielipiteitä jakaviin aiheisiin. Teos antaa kasvot tilastojen ihmisille ja auttaa ymmärtämään heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan mielipiteidensä taustalla.

Kalleisen ja Kochta-Kalleisen toinen videoteos Vaikuttavien kirjojen kirjasto perustuu samoihin haastatteluihin. Teoksessa haastatellut henkilöt pääsevät nimeämään kirjan, joka on vaikuttanut vahvasti heidän ajatteluunsa.

Hidden Freedom – Kätketty vapaus. 6.5.-10.9. Salon taidemuseo Veturitalli.