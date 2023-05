”Vihollislennokki ammuttiin alas” – Kiovassa räjähdyksiä torstai-iltana

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä torstai-iltana, kertovat uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat. Räjähdysten aallon kerrotaan päättyneen noin 15–20 minuutin jälkeen.

Eräs uutistoimiston toimittaja kertoo nähneensä lennokin, jota kaupungin ilmatorjunta yritti ampua alas. Kiovan kaupungin sotilashallinto puolestaan sanoi ilmapuolustuksen olevan toiminnassa.

Toimittajat näkivät ilmassa mustan savupilven samoihin aikoihin, kun sotilashallinto ilmoitti hälytyksen olevan ohitse.

– Vihollislennokki ammuttiin alas, sanoi Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko sanoi Solomjanskyin alueella olleen räjähdyksiä ja tulipalo. Hän varoitti myös mahdollisista lennokin jäänteistä. Klitshko on sittemmin sanonut, että pelastusviranomaiset ovat saaneet sammutettua nelikerroksisessa ostoskeskuksessa syttyneen tulipalon. Pormestarin mukaan palosta syntyi pinnallisia vaurioita ja henkilövahingoilta vältyttiin.

Ilmahälytykset olivat uutissivusto Kyiv Independentin mukaan aktivoituna illalla puoli yhdeksän aikoihin Kiovan alueella ja pääkaupungissa sekä Venäjän miehittämillä Luhanskin alueella ja Krimillä.

Krimin miehityshallinnon viranomaiset sanoivat torstai-iltana, että alueella oli ammuttu alas lennokki lähellä lentotukikohtaa. Vastaavanlaisia tapauksia on sattunut viime päivinä useita.

– Jälleen yksi hyökkäys Sevastopoliin. Noin kello 19.00 ilmapuolustusjoukot tuhosivat miehittämättömän ilmalaitteen Belbekin lentokentän alueella, sanoi Venäjän nimittämä Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvozhajev viestipalvelu Telegramissa.

Venäjä syyttää USA:n olleen Kremlin lennokkihyökkäyksen takana

Venäjän mukaan Yhdysvallat on keskiviikkona Kremliin tehdyn lennokkihyökkäyksen takana. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Ukraina toteutti hyökkäyksen Yhdysvaltojen aloitteesta.

– Ukraina ei tee päätöksiä tällaisista hyökkäyksistä, vaan Yhdysvallat. Ukraina tekee vain mitä käsketään. Yhdysvaltojen tulisi käsittää selvästi, että me tiedämme tämän, Peskov lasketteli.

Ukraina on kiistänyt osallisuutensa iskuun ja sanonut, että Venäjä lavasti iskun.

Venäjän televisiossa näytettiin torstaina, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin oli Kremlissä ensimmäistä kertaa väitetyn lennokki-iskun jälkeen. Peskovin mukaan Putin jatkoi työskentelyä Kremlissä torstaina muun muassa keskustelemalla talouskehityksestä vastaavan ministerin kanssa.

Peskov kuitenkin huomautti, että turvatoimia Moskovassa vahvistetaan.

– Totta kaikki kaikkea vahvistetaan. Kaikkea on jo vahvistettu voitonpäivän paraatia varten, Peskov sanoi.

Kirby: Yhdysvalloilla ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa

Valkoinen talo vastasi Peskovin väitteisiin torstaina toteamalla, että Kreml valehtelee.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi uutiskanava MSNBC:n haastattelussa, ettei edelleenkään ole tarkkaa tietoa siitä, mitä tapahtui. Tästä huolimatta hän alleviivasi, ettei Yhdysvalloilla ollut mitään osuutta asiaan, mistä tapahtumissa ikinä olikaan kyse.

– Meillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Peskov vain valehtelee tässä eikä mitään muuta, Kirby sanoi.

Hän myös painotti, ettei Yhdysvallat sanele ehtoja sille, miten Ukraina puolustaa itseään tai millaisia operaatioita maa tekee.

– Olemme kuitenkin tehneet heille selväksi niin yksityisesti kuin julkisestikin, ettemme rohkaise tai mahdollista heitä hyökkäämään Ukrainan ulkopuolelle, hän lisäsi.

EU varoittaa Venäjää iskun käyttämisestä tekosyynä

Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell varoitti torstaina Venäjää, ettei se käyttäisi väitettyä lennokki-iskua koventaakseen hyökkäystoimiaan Ukrainassa.

– Pyydämme Venäjää olemaan käyttämättä tätä väitettyä hyökkäystä tekosyynä jatkaakseen sodan kärjistämistä, Borrell sanoi toimittajille Brysselissä.

– Tällä voidaan oikeuttaa lisää asevelvollisuutta, lisää sotilaita ja lisää hyökkäyksiä Ukrainaa vastaan, Borrell listasi EU:n huolia.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kritisoi torstaina Borrellia ja kutsui tätä röyhkeäksi vanhaksi typerykseksi. Medvedev vastasi Borrellin kärjistämisvaroituksiin englanninkielisellä tviitillä, jossa hän väitti lennokki-iskun johtavan juurikin konfliktin kärjistymiseen. Samalla hän väitti lennokkihyökkäyksen olleen Ukrainan terrori-isku, jota ohjasi Yhdysvallat ja jolla oli EU:n johdon hyväksyntä.

– Tämä on juuri sitä, mitä Washington ja lukuisat tyhmäpäät Brysselissä haluavat, Medvedev kirjoitti.

Medvedev vaati keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ”fyysistä eliminointia” pian sen jälkeen, kun Venäjä oli syyttänyt Ukrainaa väitetystä lennokkihyökkäyksestä.

ISW: Venäjä todennäköisesti lavasti iskun

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on arvioissaan samalla linjalla Ukrainan kanssa. ISW on arvioinut, että Venäjä luultavasti lavasti lennokki-iskun. Väitetyn hyökkäyksen avulla hallinto voisi esimerkiksi pohjustaa uutta liikekannallepanoa.

Ajatushautomon mukaan on erittäin epätodennäköistä, että kaksi lennokkia olisi tunkeutunut Venäjän ilmapuolustuksen läpi. ISW alleviivaa Venäjän myös vahvistaneen pääkaupunkinsa ilmatorjuntaa entisestään.

Epätodennäköistä on myös se, että vihollisen lennokkien tuhoutumisesta Moskovan yläpuolella olisi saatu niinkin hyviä kuvia kuin mitä maailmalla on viime päivinä levinnyt.

Epäilyttävää on ajatushautomon mukaan myös Venäjän hallinnon nopea ja johdonmukainen reaktio. On erittäin todennäköistä, että Venäjän virallinen vastaus olisi ollut alkujaan paljon sekavampi, ISW arvioi.

Kreml ei ole onnistunut saamaan aikaan nopeita ja selkeitä vastauksia aiempienkaan sotilaallisten tappioidensa kohdalla, jos he eivät ole olleet itse niiden takana.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Arttu Mäkelä

LEHTIKUVA / AFP

