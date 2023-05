Vihreään ja pinkkiin kääriytynyt Valhojan viisukatsomo oli ylpeä Suomesta, vaikka maaottelu hävittiinkin

Hienosti vedetty ja vieläpä suomeksi.

Näihin sanoihin tiivistyi tunnelma varhain sunnuntaiyönä, kun Suomen sijoitus Euroviisujen finaalissa oli selvinnyt.

Käärijän kakkossija kirveli, muttei kuitenkin liiaksi.

– Tosi tosi hyvin meni silti. Emme ole ikinä ennen olleet suomen kielellä kakkosina, sanoo Mervi Keurulainen.

– Nobody Vantaalta veti Suomen kartalle, lisää Johanna Vartiainen.

Varhan kotihoidon Moision tiimi kokoontui Euroviisujen kisastudioon Salon Valhojalla.

Viisuja haluttiin katsoa ensimmäistä kertaa nimenomaan työporukalla.

– Meillä on tosi tiivis työyhteisö, sanoo Emma Lintula.

Ilta oli alkanut jo hyvissä ajoin grillailulla, ja finaalilähetyksen alettua vuorossa oli jälkiruoka. Käärijä-teeman mukaisesti tarjolla oli monenlaista vihreää herkkua: viinirypäleillä ja kiivillä koristeltua kakkua, vihreitä lakuja ja karamelleja, vihreää boolia ja limsaa.

Iltaa emännöi näyttävässä vihreässä silmämeikissä Pilvi Aho.

– Tuhlasin uuden paidankin, Aho sanoo. Sekin tietysti vihreä.

Myös Sini Mattila oli valinnut vihreän paidan. Kahden pojan äiti kertoo, että vihreä kynsilakka oli herättänyt kotona kiinnostusta.

– Pikkupojatkin halusivat lakkaukset.

Suomi kisasi finaalissa numerolla 13.

Ennen Suomea vain harva esitys herätti sohvalla erityistä innostusta.

Sveitsin Watergun-kappaleen esittäjä Remo Forrer sai kehut äänestään, ja Portugalin Ai Coração -kappaleelle myönnettiin tanssittavuuspisteitä.

Sijalla 9 esiintynyt Ruotsin Loreen herättää kisakatsomossa ristiriitaisia tunteita.

– Onhan hänellä hyvä ääni, miettii Emma Lintula.

– Joo, mutta tämä kappale on Euphorian toisinto, sanoo Johanna Vartiainen. Hän tunnustautuu kovan luokan viisufaniksi, joka katsoo aina lähetyksen.

Kaikkien aikojen viisua Vartiainen miettii hetken ennen vastausta.

– Kyllä se on Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix. Se on ollut minulle se kaikkein täräyttävin.

Kun on Suomen aika esiintyä, illanvietto muuttuu astetta vauhdikkaammaksi.

Käärijä saa Valhojalta tanssiliikkein terästetyn kannustuksen.

– Cha cha cha cha cha cha cha! raikuu.

Jere Pöyhönen on vihreässä bolerossaan liekeissä, tanssijat ovat liekeissä, Valhojan naiset ovat liekeissä. Kaikki sujuu täydellisesti.

Esitys vahvistaa uskoa: Suomi voi voittaa. Viimeksi näin tapahtui vuonna 2006, kun Lordi villitsi Euroopan Hard Rock Hallelujah -kappaleella.

– Olin silloin Zet-Baarissa Salossa, ja baari oli aivan täynnä, muistelee Emma LIntula.

Käärijän esityksen jälkeen on vielä jäljellä koko liuta kappaleita, mutta naisten ajatukset ovat jo pisteidenlaskussa. Lordikin sai aikanaan valtavasti pisteitä, mutta etukäteisfiilistelyn naiset muistavat laimeampana kuin Käärijän kohdalla.

– Onkohan Suomessa ollut koskaan ennen tällaista viisuhuumaa, miettii Sini Mattila.

Kansainväliset ammattilaisraadit antavat Suomelle pieniä ja välillä suurempiakin pisteitä, mutta Loreen on ykköspaikalla aivan omissa lukemissaan.

Tuskastuttavan pitkältä tuntuva pisteidenlasku on jo kestänyt tovin ennen kuin siirrytään yleisön antamiin pisteisiin.

Suomenkin ammattilaisraati antaa Ruotsin kappaleelle täydet 12 pistettä.

– Ruotsi ei anna Suomelle, ei varmasti anna, manailee Johanna Vartiainen. Vain hetkeä myöhemmin sohvalla on ilo ylimmillään, kun Ruotsi toden totta antaa Suomelle parhaat pisteet.

– No tulihan se sieltä, sohvalla ihmetellään ja kiitellään.

Raatien annettua pisteensä Suomi on sijalla neljä. Koska yleisöpisteet annetaan käänteisessä järjestyksessä, kärkikahinoissa oleva Suomi joutuu odottamaan pitkään pisteitään.

– Tämä on ihan raastavaa, kuuluu sohvalta.

Suomi saa yleisöltä 376 pistettä, mikä on valtavan paljon enemmän kuin yksikään maa ennen Suomea. Pieni siniristilippu nousee tulosrivin ykkössijalle.

Ja vain hetkeä myöhemmin sinikeltainen lippu kiilaa kärkipaikalle.

Maljat nousevat Valhojalla hopean kunniaksi.

– Suomi veti asenteella, sanoo Mervi Keurulainen.