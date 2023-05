Viime kauden kapteeni Valtteri Filppula ylistää seuraajaansa: ”Marko Anttila on luontainen johtaja”

Viime kaudella Leijonat kahteen arvovoittoon kipparoinut Valtteri Filppula pääsi tänäkin keväänä kultajuhliin, mutta toiset peräkkäiset MM-kotikisat jäivät keskushyökkääjältä haaveeksi. Filppula seuraa Leijonien otteita Floridasta.

– Minulta repesi sivuside polvesta. Viimeiset pari peliä olivat vähän sätkimistä, Filppula naurahtaa STT:n puhelinhaastattelussa.

Hänen edustamansa Geneve-Servette vei ensi kertaa seurahistoriassaan Sveitsin mestaruuden. Filppula, 39, onnistui alppimaan runkosarjassa vahvasti nousten joukkueensa pistekakkoseksi. Pudotuspelitkin sujuivat, vaikka loppusuorasta tuli selviytymistä.

– Tiesin omasta tilanteestani, että ei tule MM-kotikisoja. Onneksi jalan sai aika hyvin valmistettua otteluihin niin, että ei se pelin aikana hirveästi häirinnyt, Filppula paljastaa.

Viime kaudella Filppula teki suomalaista jääkiekkohistoriaa. Hän nousi kolmen arvovoiton jääkiekkoilijoiden kastiin, kun Detroitissa keväällä 2008 voitetun NHL:n mestaruuden jatkeeksi heltisivät olympiavoitto ja MM-kulta.

Ura voi jatkua Sveitsissä

Filppula viettää kevättä tutuissa maisemissa Floridassa ja arvioi, että polven kuntoutuksessa menee vielä useampi viikko. MM-kotikisojen seuraamisen lisäksi intoa riittää myös NHL:n huipennukselle.

– Playoffsit ovat alkaneet mielenkiintoisesti. Mestari Colorado putosi, ja Bostonkin, Filppula makustelee.

Hän odottaa innolla etenkin Carolina Hurricanesin ja Florida Panthersin kohtaamisia itälohkon finaalisarjassa.

Omaa tulevaisuuttaan jääkiekkoilussa Filppula ei vielä tiedä varmuudella. Peliura voi hyvinkin jatkua Genevessä Sveitsissä.

– Odotan, miten polvi toipuu. Jos pystyy hyvin treenaamaan, niin miksi ei voisi vielä jatkaakin, kun pelaaminen yhä maistuu, Filppula puntaroi.

Leijonissa Filppulan tarkan silmän alla on etenkin Genevessä pelannut seuratoveri Teemu Hartikainen, joka sijoitettiin kisojen alussa Suomen ykkösketjuun Sakari Mannisen ja Mikko Rantasen rinnalle.

– Luulen, että siitä tulee tuhoa tekevä kenttä, kun on kolme niin hyvää pelaajaa, Filppula ennakoi.

Kapteenin kehut kapteenille

Filppulan loukkaantuminen tiesi automaattisesti uutta kapteenia Leijonille. Nyt pelipaidassaan C-kirjainta kantaa Marko Anttila, jota Filppula kehuu kosolti.

– Kun olin kapteenina, niin huomasin, että Anttila on luontainen johtaja. Että jätkät kunnioittaa ja tykkää, Filppula perustelee.

Ex-kippari arvioi, että Anttilakin saa kokea saman kuin hän itse. Tukea tulee muilta yllin kyllin.

– Anttila sopii kapteeniksi tosi hyvin. Hän tekee hyvin hommia kentällä ja kentän ulkopuolella, ja on lisäksi loistava tyyppi kopissa, Filppula perkaa.

Kippareissakin on eronsa, niin jäällä kuin kauempana kaukalosta.

– Itse en ole ikinä ollut mikään hirveän äänekäs, joten on tärkeää, että kopissa on heitäkin. Siinä Anttila on tosi hyvä, Filppula kuvaa.

Filppulan mukaan Leijonien vahvuudet kumpuavat isosta yhtälöstä.

– Maajoukkueella on ollut hyvä henki, ja kaikki ovat tuoneet oman panoksensa siihen. Kenenkään ei ole tarvinnut yrittää väkisin tuoda jotain muuta mitä itse ei ole. Uskon, että tämä on yksi syy, miksi maajoukkueella on mennyt niin hyvin, Filppula sanoo.

Tomi Siren