Viisuyleisön rakkaus Käärijää kohtaan ei haitannut Loreenia

Ruotsin euroviisuvoittaja Loreen suitsutti kakkossijalle jäänyttä Suomen edustajaa Käärijää voittonsa jälkeen. Loreen voitti Euroviisut kappaleellaan Tattoo ammattilaisraatien äänien turvin, vaikka jäi yleisöäänissä kauas Käärijän Cha cha chan taakse.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kysyi Loreenilta, olisiko hän halunnut olla ykkönen myös yleisön äänissä.

– Totta kai, mutta olen kiitollinen tästäkin, Loreen sanoi.

Loreenin mielestä kaikki äänet ovat tärkeitä eikä eri ääniä voi vertailla keskenään.

Suomi oli myös paikan päällä olleiden fanien selvä suosikki. Pisteidenlaskun edetessä Liverpoolin areenan yleisö huusi Käärijän ja tämän kappaleen nimeä – välillä jopa silloin, kun Ruotsin saamia 12 pisteen potteja julkistettiin. Loreenilta kysyttiin, mitä hän ajatteli tästä.

– Käärijä on hiton mahtava, se oli fantastinen esitys. On kivaa, kun esitykset saavat kannatusta. Eihän sitä voi olla että ”hys hys, saatte ajatella että vain minä olen hyvä.” Ei se häirinnyt minua niin paljoa, on sitä tullut työstettyä egoa sen verran, Loreen totesi Aftonbladetille.

Häneltä kysyttiin myös, mitä hän haluaisi sanoa Käärijälle.

– Harvoin näkee artisteja, jotka ovat niin autenttisia lavalla. Hän ilmaisee itseään aidosti ja on oma itsensä, kaikki siinä on puhdasta. Siksi ihmiset hurraavat hänelle. Hänellä tulee menemään hienosti, Loreen kehui.

Puolen vuoden rankka urakka

Loreenista, 39, tuli ensimmäinen nainen, joka on voittanut Euroviisut kahdesti. Hän sanoi pian voiton ratkeamisen jälkeen, ettei ollut vielä täysin tajunnut tapahtuneen historiallisuutta. Loreen sanoi kokevansa, että hän ei ole tehnyt historiaa yksin, koska ruotsalaiset yhdessä valitsivat hänet edustajakseen.

Tähti kertoi lehdistötilaisuudessa olevansa helpottunut siitä, että viisu-urakka on nyt ohi. Loreen oli aluksi vastahakoinen lähtemään Ruotsin euroviisukarsintana toimivaan Melodifestivalen-kilpailuun, mutta suostui lopulta.

– Olen elänyt tätä kuusi kuukautta. Olen treenannut ja muuttanut ruokavaliotani. Olen rakastanut joka sekuntia, mutta on tämä ollut intensiivistä. Mutta se oli sen arvoista, Loreen sanoi.

Loreen kertoi juhlistavansa voittoa pitkään odottamallaan viinilasillisella.

Käärijän antama tiukka vastus Ruotsin Loreenille ylti uutisiin maailmalla

Suomen edustajan Käärijän antama tiukka vastus Ruotsin Loreenille euroviisufinaalissa noteerattiin myös ulkomailla. Tämän vuoden Eurovision laulukilpailuja isännöineen Britannian yleisradio BBC nosti esiin sen, että Käärijä oli loppukilpailussa suuri yleisönsuosikki ja kahmi puhelinäänestyksessä enemmän pisteitä kuin Loreen.

– Mutta Käärijän kaoottinen sekoitus thrash metallia, hardcore technoa ja (Etelä-Korean) K-pop-melodioita ei onnistunut vakuuttamaan musiikin asiantuntijoista koostunutta tuomaristoa, BBC lisäsi.

Tviitissään BBC yhtä kaikki totesi, että Käärijän onnistumista sopii kuvailla määreellä ”huge”, jonka voi suomentaa jytkyksi.

Niin ikään brittiläinen Guardian-lehti kuvasi Loreenin lähteneen kilpailuun ennakkosuosikkina mutta saaneen finaalissa Käärijästä kovan haastajan. Kilpailun voittajaa Suomen ja Ruotsin välillä saikin jännittää loppuun asti ”kynsiään pureskellen”, lehti kirjoitti.

Lehden mukaan Käärijä oli heittämällä kilpailun suosituin esiintyjä Liverpoolin areenan seinien sisäpuolella, vaikka 36 maan tuomaristo ei esitykselle yhtä paljon lämmennytkään.

Kisavoittaja Ruotsin media muisti sekin, että ennakkosuosikki Loreenin ykköshaastaja oli Suomen Käärijä. Esimerkiksi Svenska Dagbladet luonnehti Käärijän panosta finaalissa energiseksi, kun taas Expressenin Maria Brander päivitteli Käärijän yleisöäänien määrää.

– 376 katsojapistettä Suomelle! Herrajumala! Itsepäinen pikkuveli uskaltaa sekä soittaa ”ihmisten tuhatjalkaista” lavalla että kirjoittaa runoja pina coladasta aivan erityisellä suomalaisella tavalla, Brander kuvaili samalla sekä Käärijää että Suomea.

Käärijän kisasävelmä Cha cha cha myös kipusi perjantaina kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon musiikin suoratoistopalvelu Spotifyssa – kaikkiaan kappaletta oli kuunneltu reilut 1,3 miljoonaa kertaa.

Ruotsi makusteli heti ensi vuoden viisuisännyyttä

Ruotsin Loreen voitti Euroviisut nyt jo toisen kerran. Tällä kertaa hänen kisakappaleensa oli nimeltään Tattoo. Vuonna 2012 kärkisijan toi puolestaan kappale Euphoria.

Loreenin viisuvoitto merkitsee myös sitä, että ensi vuoden keväällä Eurovision laulukilpailua isännöi Ruotsi. Ajankohta on sikäli sovelias, että ensi keväänä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Abba toi Ruotsille Euroviisujen ykkössijan hitillään Waterloo.

Ruotsin yleisradio SVT ilmoitti heti viisuvoiton yönä, että valmistelut ensi vuoden kisaa varten pukataan välittömästi käyntiin.

– Aloitamme työt jo tänään. Meillä on kokemusta Euroviisujen järjestämisestä ja olemme tehneet sen taloudellisesti kestävästi aiemmin, ja niin teemme myös tällä kertaa, lupasi SVT:n toimitusjohtaja Hanna Stjärne uutistoimisto TT:lle finaalin päätyttyä.

Loreen ilmoitti heti yöllä kaksinkertaisen viisuvoittajan arvovallalla, että jos ja kun ensi vuoden viisufinaali saadaan Ruotsiin, se on ilman muuta pidettävä Tukholmassa.

Tukholman kauppakamari arvioi muutama päivä sitten, että vuoden 2024 Eurovision laulukilpailu toisi Tukholmaan noin 27 miljoonan euron matkailutulot.

Anssi Rulamo, Pertti Mattila, Eetu Halonen