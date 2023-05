Vilpas oppi virheestään ja hankki liukkaan pointin – tekeekö Tavon Salosta monarkian?

Vilppaan viime kauden joukkueen rakentamisen suurin virhe oli se, ettei joukkueessa ollut puhdasta ja rehellistä ykköspaikan pelaajaa eli koriskielellä pointtia.

– Heti ensimmäisissä keskusteluissa kauden jälkeen tuli selväksi, että tarvitsemme puhtaan pointin, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen kertoo.

Virheistä on tapana oppia. Niinpä Vilppaan kesän ensimmäinen ja todennäköisesti tärkein amerikkalaishankinta on Tavon King, joka ei pysty pelaamaan uskottavaa koripalloa kuin yhdellä ainoalla pelipaikalla – eli pointtina.

Mutta sillä ei ongelma ratkea, että hankintaan pointin paikalle pointti. Pointin on myös pystyttävä luomaan etuja eli käytännössä ohittamaan oman puolustajansa ja tekemään sen jälkeen voittava valinta: ajaako itse korirenkaalle tai syöttääkö kaarelle kädet valmiina odottavalle Mikko Koivistolle (tai Juho Nenoselle tai Riku Laineelle jne.).

Kingillä on näihin vaatimuksiin tuore ja melko vakuuttava referenssi: hän pelasi ensimmäisen ammattilaiskautensa Slovakian liigassa Iskra Svitissä hurjilla 36 minuutin, 19,1 pisteen, 4,1 levypallon ja 4,3 syötön keskiarvoilla.

Ennen kaikkea King pelasi voittavassa joukkueessa vai pitäisikö jopa sanoa että hän teki joukkueesta voittavan.

Iskra Svit nimittäin voitti Slovakian cupin, oli runkosarjan kakkonen ja putosi välierissä hallitsevalle mestarille Patrioti Levicelle. Jos Patrioti Levice kuulostaa tutulta, niin se saattaa johtua siitä, että sama joukkue pudotti viime syksynä Karhubasketin Mestarien liigan karsinnassa. Ei siis puhuta pilipaliporukasta.

– Opimme senkin viime kaudesta, ettei joukkueen tärkeimmillä paikoilla voi olla rookiejenkkiä (tulokas). Pelillisellä johtajalla pitää olla edes jonkinlainen kokemus eurooppalaisesta koriksesta, Savolainen alleviivaa.

Yksi suomalaisen pelaajatuotannon suurimmista ongelmista on se, ettei maasta löydy yhtään kansainvälisen tason takamiestä, joka kokisi itsensä Vilppaan entistä päävalmentajaa Mikko Tupamäkeä lainaten ”kotoisaksi käsiviidakossa”.

Paikoin virheellisen kirkkaaksi puleerattujen YouTube-koosteiden perusteella King suorastaan pakottaa itsensä maalatulle alueelle, jossa hänellä on keskimääräistä värikkäämpi viimeistelypaletti. Käytössä ovat kummatkin kädet, kummatkin jalat, pyörähdykset, heittoharhautukset ja myös Salohallin donkkijanoista yleisöä virvoittava kahden käden donkki.

Pomppu on siis kunnossa, sillä Kingin ilmoitettu pituus on vain 180 senttimetriä. YouTube-nauhojen perusteella pituus on saatettu mitattu tossut jalassa ja kantapäät irti lattiasta.

Savolainenkin on huomannut kehityksen, jossa ollaan palaamassa pikkuhiljaa siihen uskomukseen, että pointti voi olla lyhyt.

– Kunhan hän on nopea, pallovarma ja pystyy luomaan (heittopaikkoja), hän täsmentää.

Esimerkiksi Tuomas Iisalon menestysjoukkueita Saksassa on yhdistänyt ”alimittainen” pointti, kuten 175-senttinen TJ Shorts. Viime kaudella Korisliigan top3-joukkueiden aloittavina pointteina pelasivat Severi Kaukiainen (185 cm), Lassi Nikkarinen (187 cm) Tuomas Hirvonen (181 cm). King on kaikkia heitä lyhyempi, toisaalta kukaan edellä mainituista ei pysty myöskään donkkaamaan.

King ei ollut viime kaudella häävi kaukoheittäjä. Hän otti peräti 7,6 kolmosta ottelua kohti ja upotti ne nippanappa kelvollisella 33,2 prosentin tarkkuudella. Tosin iso osa heitoista näytti olleen haastettuja eli ne lähtivät läheltä puolustajaa, ja heitot edelsivät joko taka- tai sivuaskeleen, mikä jo itsessään laskee onnistumisprosenttia. Pointti kun harvoin odottaa palloa toimitettavaksi tyhjään kulmaan.

Myös Kingin taustat on selvitetty tarkkaan. Iskra Svitin päävalmentajana toimi Oleg Meleshchenko, joka on Teemu Rannikolle tuttu Khimkin vuosilta. Meleschenko kuvaili Vilppaan tiedotteen mukaan Kingiä ”todelliseksi himoharjoittelijaksi”.

Mutta onko Tavon Kingistä johtamaan Vilpas takaisin finaalijoukkueeksi?

Jos ajatellaan, että Salkkarin harhakuvissa Tim Colemanin ei pitänyt nähdä salolaista joulua ja Bo Hodgesin piti olla Korisliigan parhaita laitureita, varmin vastaus kysymykseen on jyrkkä ehkä.

Sillä vaikka Kingin taustat vaikuttavat ja nauhat näyttävät lupaavalta, siihen on pitkä matka, että hän tekisi Salosta edes väliaikaisen monarkian.

Tavon King

Syntynyt: 13.12. 1997 (Gates, Tennessee)

Pituus: 180 cm

Pelipaikka: takamies

Yliopistoura: North Carolina (NCAA1) 2018–2020, Cumberland (NAIA) 2020–2022.

Ammattilaisura: Iskra Svit (Slovakian liiga) 2022–2023, Vilpas 2023–2024

Viime kauden keskiarvot: 36 min, 19,1 p/4,1 l/4,3 s. Kolmosprosentti 33,2.

Muuta:

Kingin synnyinpaikka Gates on 661 asukkaan kylä 100 kilometriä Memphisistä pohjoiseen

Kingillä on neljä veljeä ja kolme siskoa.

Tavon ei ole Vilppaan ensimmäinen King. Kaudella 1980–1981 seurassa pelasi Albert King.