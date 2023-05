– Kyllä naapurin tädit olivat ihmeissään, muistelee Katariina Lovén-Virtanen.

Samassa häntä alkaa naurattaa, sillä sen verran hauskat olivat naapureiden ilmeet, kun yläilmoista laskeutui yhtäkkiä rivitalon pihaan leikkimökki. Eikä vain mikä tahansa leikkimökki.

– Se on meille rakas, kun se on ollut meillä niin monta vuotta ja siirtynyt jo isältä tyttärelle.

Moni jättäisi muuttaessaan leikkimökin uusille asukkaille, mutta Virtasten leikkimökki on kulkenut perheen mukana. Se on itse asiassa muuttanut salolaisperheen matkassa jo kolme kertaa, ja nyt sen kiertomatka on tavallaan tullut päätökseen.

Se on palannut samaan paikkaan, minne se on aikanaan rakennettu, eli Toni Virtasen kotitalon pihaan Salon Lukkarinmäkeen.

– Se on palannut kotiin, pariskunta toteaa.

Toni Virtanen arvioi, että leikkimökki rakennettiin vuonna 1985. Se ei ollut mikään kaupasta ostettu valmismökki, omannäköinen alusta alkaen. Sen pystyttivät Toni Virtasen isä Lasse Virtanen ja isoisä Onni Virtanen.

– Pappa oli rakennusmestari, ja hän suunnitteli mökin. Papalla oli rakennusliike, missä mökin osat tehtiin valmiiksi, Toni Virtanen kertoo.

Aikuiset rakensivat mökin rungon, mutta 9-vuotias Toni pääsi osallistumaan katon tekemiseen. Hän sai naulata paikalleen kattohuopia, ja naulasikin hartaasti.

– Kun Toni kymmenen vuotta sitten uusi katon ja otti pois vanhoja kattohuopia, hän sai kiroilla, kuinka paljon on lyönyt siihen pikkupoikana nauloja, Katariina Lovén-Virtanen naurahtaa.

1980-luvulla leikkimökit olivat hyvin suosittuja, ja sellainen tehtiin moniin pihoihin. Virtasten mökki maalattiin keltaiseksi.

Toni Virtanen arvelee, että heidän mökkinsä tehtiin varsinaisesti hänen pikkuveljelleen, joka oli mökin valmistuessa 3-vuotias.

– Hän siellä leikki enemmän. Joitakin öitä minäkin olen nukkunut siellä.

Virtanen muistelee, että mökin lattia oli silloin vain raakalautaa, eikä mökkiä ollut sen kummemmin sisustettu.

– Aika yksinkertaista se silloin oli. Jokin retkituoli siellä saattoi olla, ja patjat oli lattialla.

Kun lapset kasvavat teini-ikään, leikkimökki jää yleensä hunningolle ja päätyy erinäisten tavaroiden säilytyspaikaksi. Joku varastoi sinne auton renkaita ja joku puutarhavälineitä.

Virtasten leikkimökki jäi myös vähitellen vaille käyttöä. Kun Toni Virtasen isä sitten alkoi laajentaa autotallia, mökki oli pahasti tiellä, ja niinpä se vietiin varastoon Tonin työpaikalle. Jonkin aikaa mökki sai majailla siellä, mutta sitten se alkoi olla haitaksi.

– Mökki piti viedä pois tai se olisi hajotettu. Me olimme sitä mieltä, että sitä ei missään nimessä saa hajottaa. Niinpä Toni vei sen kuorma-autolla meidän rivitaloasuntomme pihalle Ollikkalaan vuonna 2003, Katariina Lovén-Virtanen kertoo.

Toni Virtanen pyörittää veljensä Tuukka Virtasen kanssa Salon Rakennuskonevuokraamoa, jonka heidän isänsä perusti vuonna 1977. Sukupolvenvaihdos tehtiin 11 vuotta sitten. Mökin siirtelyyn tarvittavat pelit ja vehkeet ovat siis aina olleet helposti saatavilla.

– Tuollaiset hommat ovat vain tekemistä vailla, Toni Virtanen naurahtaa.

Seuraavan kerran leikkimökkiä siirrettiin, kun perhe muutti Ollikkalasta Ylhäisiin vuonna 2006. Leikkimökki vietti ensin pari vuotta välivarastossa ja muutti sitten perheen perässä vuonna 2008.

Silloin mökkiä alettiin siistiä uutta leikkijää, perheeseen syntynyttä Charlottaa, varten. Toni Virtanen uusi mökin lattian ja päällysti sen vanerilla.

– Vaneri laitettiin, ettei Charlotalla olisi mennyt lattiasta tikkuja sormiin. Ja se on ollut hyvä ja kestävä materiaali, hän toteaa.

Mökki muokattiin enemmän tytölle sopivaksi. Isä paneloi sisäseinät ja asensi sisäkattoon pienet tuikkivat tähtitaivasvalot. Lisäksi mökki maalattiin sekä sisältä että ulkoa.

– Vuonna 2013 kävimme Lappeenrannassa ja näimme siellä olleessa tapahtumassa erilaisia leikkimökkejä. Erityisesti ihastuimme Fazer-teemalla maalattuun leikkimökkiin ja päätimme, että tuollaisen mekin haluamme. Niinpä mökki maalattiin Marianne-karkin punavalkoisin värein, ja se sai nimekseen Villa Marianne, Lovén-Virtanen kuvailee.

Kuistin kaide sai samalla vinon laudoituksen, joka on kuin Marianne-karkin raidoitus. Ja kattoa lisättiin kiertämään valkoinen piparkakkureunus.

Sisälle tuli myös kalusteita, kuten pöytä ja tuolit, ja lattialle kodikkaasti räsymatto.

Auts! Charlotta kopsauttaa päänsä leikkimökin ovenkarmiin ties kuinka monennen kerran, kun hän menee tekemään leikkimökin kevätsiivousta.

Pienempänä sellaista ei sattunut, mutta 15-vuotiaana on jo muistettava kumartua. Enää Charlotta ei käytä leikkimökkiä, mutta hänellä on siitä lämpimät muistot.

– Olen leikkinyt täällä kotileikkiä naapurin lasten kanssa. Ja olen ollut täällä myös yötä. Se oli jännittävää, mutta kivaa, hän miettii.

– Mökissä on sähkölämmitin, jota voi käyttää, jos yöllä on vilpoista, isä toteaa.

Kolmannella luokalla Charlotta innostui keppihevosista, ja silloin leikkimökki sai aivan uuden käyttötarkoituksen: se muutettiin keppihevostalliksi.

– Halusin pienenä, että minulla olisi leikkimökissä oikea hevonen. Se ei toteutunut, mutta mökistä tuli sitten kepparitalli, hän naurahtaa.

Kepparitallissa on keppihevosille pilttuu, ja seinillä naulakot suitsille sekä tietysti menestyneiden ratsujen palkintohylly. Mökin pihalla on pieni hevosaitaus.

Tässä asussaan mökki on vieläkin, ja nyt siellä leikkivät Katariina Lovén-Virtasen 3- ja 5-vuotiaat veljenlapset.

– He asuvat Espoossa ja ovat onnessaan, kun pääsevät meillä käydessään leikkimään leikkimökkiin, sillä kotona heillä ei sellaista ole. Se on heille iso juttu. Se antaa lapsille myös vapautta, kun he voivat itse tulla ja mennä mökkiin ja leikkiä omassa rauhassaan, Lovén-Virtanen toteaa.

Leikkimökki teki todennäköisesti viimeisen muuttomatkansa kolme vuotta sitten, kun perhe muutti Ylhäisistä Lukkarinmäkeen, Toni Virtasen kotitaloon. Samalla mökki palasi lähtöruutuun.

Nyt harkinnassa on jälleen mökin remontointi.

– Mökkiä ei ole maalattu kymmeneen vuoteen, joten nyt olisi huoltomaalaus edessä. Väristä vain on vähän erimielisyyttä. Me tykkäisimme Tonin kanssa kirkkaasta, mutta Charlotta haluaisi luonnonläheisempää, äiti kertoo.

– Minä tykkäisin vaaleammasta. Sellaisesta, joka sopisi tähän taloon, Charlotta miettii.

Mökki jatkaa elämäänsä toistaiseksi leikkimökin ja kepparitallin yhdistelmänä. Toni on nikkaroinut mökkiin pitkän säilytyspenkin, jonka sisällä on leluja. Ja talvisin mökki saa koristeekseen jouluvalot.

– Kahtena vuonna olemme laittaneet sen ulkopuolelle poroja ja valolintuja, ja se on ollut osana Lukkarinmäen joulukalenteria. Niin se on varmasti myös ensi jouluna.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että mökki on ehdottomasti säilytettävä.

– Toiveemme on, että se jatkaisi siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Virtasten vinkit: Jos harkitset leikkimökkiä, huomioi nämä

Riittävän aikaisin. Hankkikaa leikkimökki jo silloin, kun lapsi on ihan pieni. Jo 2-vuotias puuhailee mielellään leikkimökissä. Moni hankkii leikkimökin niin myöhään, että sen käyttöaika jää lyhyeksi. Isommat lapset tykkäävät kyllä yöpyä leikkimökissä.

Riittävän suuri. Hankkikaa riittävän iso leikkimökki. Silloin mökissä voi tarvittaessa yöpyä aikuinenkin ja mökki voi palvella vierasmajana.

Muuntautumiskykyinen. Leikkimökin sisustusta voi muuttaa lapsen kasvaessa. Mökissä voi leikkiä muutakin kuin kotia, ja siitä voi tehdä vaikka kepparitallin tai etsivätoimiston.

Hyvin hoidettu. Leikkimökkiä kannattaa huoltaa kuten asuinrakennustakin. Säännöllinen maalaus ja remontointi pitää sen hyvässä kunnossa vuosikymmenienkin jälkeen.